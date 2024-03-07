РУС
В Киеве спецпосланнику Китая Ли Хуэю показали обломки ракет из КНДР, которыми РФ бьет по Украине. ФОТОрепортаж

В Офисе Президента состоялся брифинг под председательством руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака по поводу ситуации в сфере безопасности в Украине и других актуальных вопросов для делегации Китайской Народной Республики во главе со специальным представителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

С украинской стороны в брифинге приняли участие заместители главы Офиса президента Роман Машовец, Андрей Сибига, Игорь Жовква, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, посол Украины в КНР Павел Рябикин, уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец, советники руководителя Офиса президента Дарья Заровна и Владислав Власюк.

Смотрите также: Ким Чен Ын приказал армии КНДР усилить подготовку к войне. ФОТО

Брифінг в Офісі президента України для спецпосланця Китаю Лі Хуея
Брифинг в Офисе президента Украины для спецпосланника Китая Ли Хуэя

В рамках поддержания регулярного диалога китайская делегация была проинформирована о ситуации на поле боя, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей.

Китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР и другие элементы средств поражения, которые были переданы России и применяются для атак по территории Украины.

Представнику Китая Лі Хуею продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР
Представителю Китая Ли Хуэю продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР

Владислав Власюк рассказал, что Россия использует составляющие из третьих стран для производства вооружения, в том числе ударных БпЛА "Шахед", разведывательных дронов, ракет, оптических приборов, навигационных систем и деталей к самолетам.

Со своей стороны Роман Машовец подчеркнул, что эти составляющие становятся частями средств поражения, применяемых против граждан Украины.

Светлана Гринчук подробно проинформировала делегацию КНР о ситуации с ядерной и радиационной безопасностью в условиях войны, в частности, о ситуации на захваченной оккупантами ЗАЭС. Она особо акцентировала внимание на угрозах, которые составляют оккупация АЭС, нехватка квалифицированного персонала и необходимость замены топлива в ближайшее время. Заместитель министра энергетики констатировала: у России нет сертифицированных специалистов для выполнения этой работы.

Читайте также: В баллистических ракетах из КНДР, используемых РФ для удара по Киеву, обнаружены компоненты западных, японских и китайских компаний, - СМИ. ФОТОрепортаж

В ходе встречи были освещены случаи грубого нарушения Россией Женевской конвенции об обращении с пленными. Китайская сторона также была проинформирована об усилиях Украины в направлении возвращения незаконно задержанных Российской Федерацией украинских граждан и увезенных детей.

"Украина постоянно ищет новые подходы к возвращению граждан, незаконно задержанных Россией. И ищет новых партнеров, которые могут ускорить процесс возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и детей", – сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме того, состоялись встречи руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со специальным представителем правительства Китая Ли Хуэем.

В ходе встреч стороны обсудили перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе Украинской формулы мира.

Читайте также: Чиновники ЕС встретились в Брюсселе со спецпредставителем Китая Ли Хуэем и обсудили войну в Украине

Также был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороні в прекращении насильственной депортации украинских детей, обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.

КНДР (1263) Ли Хуэй (31) баллистические ракеты (432)
