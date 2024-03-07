В Киеве спецпосланнику Китая Ли Хуэю показали обломки ракет из КНДР, которыми РФ бьет по Украине. ФОТОрепортаж

В Офисе Президента состоялся брифинг под председательством руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака по поводу ситуации в сфере безопасности в Украине и других актуальных вопросов для делегации Китайской Народной Республики во главе со специальным представителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем.

С украинской стороны в брифинге приняли участие заместители главы Офиса президента Роман Машовец, Андрей Сибига, Игорь Жовква, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, посол Украины в КНР Павел Рябикин, уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец, советники руководителя Офиса президента Дарья Заровна и Владислав Власюк.

Брифинг в Офисе президента Украины для спецпосланника Китая Ли Хуэя

В рамках поддержания регулярного диалога китайская делегация была проинформирована о ситуации на поле боя, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей.

Китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР и другие элементы средств поражения, которые были переданы России и применяются для атак по территории Украины.

Представителю Китая Ли Хуэю продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР

Владислав Власюк рассказал, что Россия использует составляющие из третьих стран для производства вооружения, в том числе ударных БпЛА "Шахед", разведывательных дронов, ракет, оптических приборов, навигационных систем и деталей к самолетам.

Со своей стороны Роман Машовец подчеркнул, что эти составляющие становятся частями средств поражения, применяемых против граждан Украины.

Светлана Гринчук подробно проинформировала делегацию КНР о ситуации с ядерной и радиационной безопасностью в условиях войны, в частности, о ситуации на захваченной оккупантами ЗАЭС. Она особо акцентировала внимание на угрозах, которые составляют оккупация АЭС, нехватка квалифицированного персонала и необходимость замены топлива в ближайшее время. Заместитель министра энергетики констатировала: у России нет сертифицированных специалистов для выполнения этой работы.

В ходе встречи были освещены случаи грубого нарушения Россией Женевской конвенции об обращении с пленными. Китайская сторона также была проинформирована об усилиях Украины в направлении возвращения незаконно задержанных Российской Федерацией украинских граждан и увезенных детей.

"Украина постоянно ищет новые подходы к возвращению граждан, незаконно задержанных Россией. И ищет новых партнеров, которые могут ускорить процесс возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и детей", – сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме того, состоялись встречи руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со специальным представителем правительства Китая Ли Хуэем.

В ходе встреч стороны обсудили перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе Украинской формулы мира.

Также был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороні в прекращении насильственной депортации украинских детей, обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.