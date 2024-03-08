Ночью враг трижды атаковал Никопольщину Днепропетровской области, за сутки обстрелял 11 населенных пунктов на Запорожье. ФОТО

Российские захватчики выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины с десяток снарядов. За сутки зафиксировано 256 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты ночью обстреляли Мировскую, Марганецкую громады и Никополь, рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Повреждены 3 частных дома и хозяйственное сооружение. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

За сутки зафиксировано 256 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В с. Беленькое в результате вражеского РСЗО-обстрела получил ранение 81-летний мужчина, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Рашисты ударили из авиации по Малой Токмачке и Работино, обстреляли из РСЗО Беленькое и Работино, атаковали 71 беспилотником Гуляйполе, Новоданиловку, Работино, Малиновку, Малую Токмачку и Омельник.

181 артудар пришелся по территории Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Омельника, Приморского и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.

