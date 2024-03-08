Удар по Чугуеву: количество пострадавших выросло до 7 человек, среди них ребенок. ФОТОрепортаж

В Чугуеве выросло количество пострадавших от удара российских оккупантов. По предварительным данным, враг ударил по городу ракетой типа С-300 с территории Белгородской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате удара оккупантов по Чугуеву пострадали 5 человек, среди них - трехлетний ребенок. Госпитализированы три человека. Двоим, в том числе и ребенку, оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Как известно, ночью 8 марта российские захватчики обстреляли Чугуев Харьковской области.

В прокуратуре Харьковской области уточнили, что от удара россиян пострадали 7 человек.

"Пострадали семь мирных жителей: четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний юноша и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой пострадавшей — порез ноги, медики оказали ей помощь на месте", - говорится в сообщении.

В городе повреждены девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили.















