Сутки на Харьковщине: обстрелы 18 населенных пунктов, авиаудар по Волчанску, есть погибшие и раненые. ФОТО

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины: Табаевка, Голубовка, Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"00:06 Россияне обстреляли г. Чугуев из ЗРК С-300. Попадание в землю, в пределах жилой застройки. В результате обстрела выбиты окна в 9-этажном жилом доме. Поврежден фасад ТРЦ, банка, магазина, гостиницы, 13 автомобилей. Пострадали семеро мирных жителей: четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний юноша и девочка 3 лет 8 месяцев.

С 22:14 по 23:00 серия обстрелов г. Купянска. В общей сложности, повреждены частные дома и автомобили. Из-под завалов спасен пострадавший 36-летний мужчина. Погибли 64-летняя женщина, 58-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

7 марта около 16:39 оккупанты обстреляли с. Басово Богодуховского района. Частично повреждены складское здание сельского предприятия, здание клуба, здание библиотеки и линия электропередачи. В 16:25 произошел обстрел с. Синельниково Чугуевского района.

"10:00 российские войска произвели обстрел г. Волчанска управляемой авиабомбой. Повреждены, по меньшей мере, 12 частных жилых домов. В результате прямого попадания в частный дом погибла гражданская 40-летняя женщина. 67-летняя женщина получила травмы легкой степени, без госпитализации", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия российского удара КАБами по Волчанску в Харьковской области: Погибла женщина, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж





