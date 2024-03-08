РУС
Псевдоволонтер выманила 1,2 млн грн якобы на помощь ВСУ, деньги тратила в онлайн-казино: ей сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

Соломенская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении псевдоволонтеру, которая собирала деньги якобы на автомобили для Вооруженных сил Украины и на лечение тяжело раненых, а тратила на игру в онлайн-казино. Мошенница выманила у украинцев около 1,2 млн гривен.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении в мошенничестве 26-летнюю жительницу Кривого Рога (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленница в социальной сети Facebook и в мессенджере Telegram создала аккаунты с вымышленными данными. Из этих аккаунтов она производила публикации в разных группах, объявляя якобы срочный сбор для военных. Под всеми объявлениями находился номер ее личной банковской карты и мобильный телефон.

Псевдоволонтерка видурила понад 1 млн грн на зборах для ЗСУ
Однако военнослужащим деньги девушка не перечисляла, а тратила их на свои нужды, а именно - на игру в онлайн-казино.

Таким образом, злоумышленница, по приблизительным подсчетам, выманила около 1,2 млн гривен.

"Правоохранители просят граждан, которые перечисляли средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя "Василий Витальевна" в социальной сети Facebook (эта страница уже удалена подозреваемой), проинформировать о таких фактах окружную прокуратуру или Соломенское УП ГУ ЧП в г. Киеве", - говорится в сообщении прокуратуры.

+9
Скількі кончених притул та притуліх развелось та взойшло на крові ЛЮДЕЙ, просто жах..
08.03.2024 09:34
+5
Скільки не попереджаєш ,все одно знайдуться довбо***би.
На ютюбі регулярно,це наблюдаю,Називаються канали "патріотичні" з символікою України.І видурюють донати.
Як ви можете донатити,тому кого в обличчя навіть не бачили,який ховає свій голос через программи.?
Це все одно ,що першому перехожому віддати свій гаманець.
Є ж офіційні гаманці на ту,чи іншу бригаду.
08.03.2024 09:36
+4
Ми в стані війни , покарання для таких істот повинно відповідати стану , а їх карають по законам мирного часу тому ці тварюки не бояться .
08.03.2024 09:43
Скількі кончених притул та притуліх развелось та взойшло на крові ЛЮДЕЙ, просто жах..
08.03.2024 09:34
тож влада пісдєс як з цим бореться.
так що волонтери європи відмовились допомагати
наші зав"язли в звітах, довідках та іншій бумазі
гуманітарка списдяна на міль"ярди не розслідується
а це для показухи...
08.03.2024 09:53
Влада в темі та в долі у притул.
08.03.2024 09:59
Скільки не попереджаєш ,все одно знайдуться довбо***би.
На ютюбі регулярно,це наблюдаю,Називаються канали "патріотичні" з символікою України.І видурюють донати.
Як ви можете донатити,тому кого в обличчя навіть не бачили,який ховає свій голос через программи.?
Це все одно ,що першому перехожому віддати свій гаманець.
Є ж офіційні гаманці на ту,чи іншу бригаду.
08.03.2024 09:36
Щоб його придумати,щоб таких тварюк не було. З затаких тварюк, люди не охоче донатять.
08.03.2024 09:38
Раніше з таких здирали шкіру, на дибу підіймали, четвертували, колесували і т.і. Було дієво...
08.03.2024 09:46
І думати не потрібно. Повинна бути держава, а не просто територія. І не анархія, а влада, яку вибирає нація, а не населення, яке сситься від серіальчиків. Для цього потрібна освіта і хоч якесь тестування для виборців. Не цікавишся "політикою", не знаєш, за кого голосуєш, його повноваження, здобутки, команду, сиди дома, не заважай демосу. Ще Арістотель казав - суспільство це 15% демосу і 85% охлосу.
08.03.2024 09:56
без лоха и жизнь плоха
08.03.2024 09:40
Нормальна схема фінансування русні грошима українців.
08.03.2024 09:43
Ми в стані війни , покарання для таких істот повинно відповідати стану , а їх карають по законам мирного часу тому ці тварюки не бояться .
08.03.2024 09:43
А чого їй пику прикрили? Нехай би українці бачили ''хєроїв''!
08.03.2024 09:45
Арестович теж збирає на дрони. Дуже цікаво куди ідуть ці гроші
08.03.2024 09:47
А скільки легкових автомобілів, куплених людьми не доходять до фронту? Скільки осідають у гаражах командирів і т.з. "волонтерів"? Скільки просто після "вручення з бубном і цимбалами" вивозять "військові" (просто шахраї у військовій формі) до базарів і продають та ділять гроші між зацікавленими особами? Скільки авто просто списуються "на кацапів" (а, насправді для цього спеціально спростили процедуру списання військового майна, типа "підірвалася на міні...) і забираються шахраями, офіцерами, полковниками, волонтерами для себе? Як це провірити - ніяк! Номера військових частин, командирів засекречені... і все, кінці у воду. Колективи, школи, лікарні, скидаються грішми, віддають шахраям останню гривню а ті ділять між собою. Будуть горіти у пеклі, падлюки!
08.03.2024 09:58
Ярема сказав вірно.Нічго добавити. Слава ЗСУ!!
08.03.2024 10:08
Ця курва з мого рідного міста.правда у нас з Кривого Рогу і не така мерзота вилазила.от як наприклад найвеличніший янелох боневтік
08.03.2024 10:03
Для таких як ця потвора має бути одне покарання - живцем зняття шкури.
08.03.2024 10:25
А на ютубі скільки розвелось прохачів на ремонтні пересувні майстерні

і , гади, ж розуміють, як натискати на болючі місця - ти ж почуваєш себе останньою , коли пролистуєш ту рекламу (бо все одно є доля надії , а раптом реально збір)
08.03.2024 10:55
Донатити можна спілкам ветеранів і інвалідів АТО-ООС волонтерським групам , якщо вони зареєстровані , ви знаєте ветеранів спілок , у них є сторінки в фб з 2014 року . Тобто донатите просто військовим на пряму . Вони збирають кошти на допомогу побратимам , які на фронті ( Айдар , Азов , 72 Чорні Запорожці , 110та .... У них у всіх є свої спілки , або саме їх волонтерські групи з військових які були на фронті , але списані по інвалідності . Там ваші кошти ніхто не вкраде .
08.03.2024 11:53
Вітаю!
08.03.2024 12:19
Еммм, а де прізвище "волонтерка Юсупова"?!? Бо вона теж з цих же (ніяких звітів щодо витрат, безперервно збори тільки на "найгорячіші" напрямки невідомо кому, безробітня, а синочка дорослого утримує на якісь доходи в Великобританії). Чи це стаття саме про неї? Хоча ні. В статті про 26 річну шахрайку. До 47-річних прокуратура ще не дісталася...
08.03.2024 12:32
 
 