Псевдоволонтер выманила 1,2 млн грн якобы на помощь ВСУ, деньги тратила в онлайн-казино: ей сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

Соломенская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении псевдоволонтеру, которая собирала деньги якобы на автомобили для Вооруженных сил Украины и на лечение тяжело раненых, а тратила на игру в онлайн-казино. Мошенница выманила у украинцев около 1,2 млн гривен.

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении в мошенничестве 26-летнюю жительницу Кривого Рога (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленница в социальной сети Facebook и в мессенджере Telegram создала аккаунты с вымышленными данными. Из этих аккаунтов она производила публикации в разных группах, объявляя якобы срочный сбор для военных. Под всеми объявлениями находился номер ее личной банковской карты и мобильный телефон.









Однако военнослужащим деньги девушка не перечисляла, а тратила их на свои нужды, а именно - на игру в онлайн-казино.

Таким образом, злоумышленница, по приблизительным подсчетам, выманила около 1,2 млн гривен.

"Правоохранители просят граждан, которые перечисляли средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя "Василий Витальевна" в социальной сети Facebook (эта страница уже удалена подозреваемой), проинформировать о таких фактах окружную прокуратуру или Соломенское УП ГУ ЧП в г. Киеве", - говорится в сообщении прокуратуры.





