Псевдоволонтер выманила 1,2 млн грн якобы на помощь ВСУ, деньги тратила в онлайн-казино: ей сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж
Соломенская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении псевдоволонтеру, которая собирала деньги якобы на автомобили для Вооруженных сил Украины и на лечение тяжело раненых, а тратила на игру в онлайн-казино. Мошенница выманила у украинцев около 1,2 млн гривен.
Об этом информирует Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении в мошенничестве 26-летнюю жительницу Кривого Рога (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, злоумышленница в социальной сети Facebook и в мессенджере Telegram создала аккаунты с вымышленными данными. Из этих аккаунтов она производила публикации в разных группах, объявляя якобы срочный сбор для военных. Под всеми объявлениями находился номер ее личной банковской карты и мобильный телефон.
Однако военнослужащим деньги девушка не перечисляла, а тратила их на свои нужды, а именно - на игру в онлайн-казино.
Таким образом, злоумышленница, по приблизительным подсчетам, выманила около 1,2 млн гривен.
"Правоохранители просят граждан, которые перечисляли средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя "Василий Витальевна" в социальной сети Facebook (эта страница уже удалена подозреваемой), проинформировать о таких фактах окружную прокуратуру или Соломенское УП ГУ ЧП в г. Киеве", - говорится в сообщении прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так що волонтери європи відмовились допомагати
наші зав"язли в звітах, довідках та іншій бумазі
гуманітарка списдяна на міль"ярди не розслідується
а це для показухи...
На ютюбі регулярно,це наблюдаю,Називаються канали "патріотичні" з символікою України.І видурюють донати.
Як ви можете донатити,тому кого в обличчя навіть не бачили,який ховає свій голос через программи.?
Це все одно ,що першому перехожому віддати свій гаманець.
Є ж офіційні гаманці на ту,чи іншу бригаду.
і , гади, ж розуміють, як натискати на болючі місця - ти ж почуваєш себе останньою , коли пролистуєш ту рекламу (бо все одно є доля надії , а раптом реально збір)