РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8919 посетителей онлайн
Новости Фото
2 432 9

Собирали разведданные об укрепрайонах и технике ВСУ в Славянске: СБУ задержала двух информаторов ФСБ РФ. ФОТО

Служба безопасности обезвредила на Донетчине информаторскую группу ФСБ. Задержаны двое злоумышленников, принимавших участие в подготовке боевых операций РФ против Сил обороны в районе Славянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Чтобы спланировать воздушные атаки на город, оккупанты надеялись получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, враг пытался получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе - типа HIMARS", – говорится в сообщении.

Также в зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.

Інформатор ФСБ РФ у Слов'янську

Также смотрите: Снимал работу украинской ПВО и "охотился" на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском. ФОТОрепортаж

В случае получения ключевых разведданных, рашисты хотели найти "слабые места" в обороне города и "учесть" их во время новых массированных штурмов на этом направлении.

Сотрудники СБУ своевременно идентифицировали российских информаторов и разоблачили планы врага.

Таким образом, был поэтапно задокументирован "каждый шаг" приспешников ФСБ и сорваны намерения врага. Одновременно с этим приняты дополнительные меры относительно боевой готовности Сил обороны, задействованных в защите Славянска.

На завершающем этапе спецоперации Служба безопасности задержала российских осведомителей. Ими оказались двое местных жителей – работник коммунального предприятия и безработный.

Інформатор ФСБ РФ у Слов'янську

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана российский агент, готовившая ракетный удар по Одессе "в обход" украинского ПВО, - СБУ. ФОТОрепортаж

В начале этого года они вышли на российскую спецслужбу через своего знакомого – боевика оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Коммуникацию между собой поддерживали через видеозвонки в мессенджере.

Для конспирации участники информаторской группы действовали отдельно друг от друга. А разведданные собирали во время поездок на своих автомобилях вдоль прифронтовой территории, где скрыто фиксировали "нужные" объекты.

При обыске у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для общения с агрессором и черные "отчеты" для ФСБ.

Также у одного из фигурантов обнаружено 90 патронов к автомату АК-74.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержан российский шпион, который мобилизовался в ВСУ и "сливал" врагу данные о позициях Сил обороны вблизи Бахмута, - СБУ. ФОТОрепортаж

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (20313) Донецкая область (10517) Славянск (2642)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ведите военный трибунал. Это враги. По их вине гибнуть люди, обстреливаются города. Поэтому в военное время, когда решается судьба Украины, необходимо просто этих врагов уничтожать и не тянуть время.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:20 Ответить
А що,у Слов"янську дотепер стільки снігу?
показать весь комментарий
08.03.2024 10:28 Ответить
І я на це звернув увагу. Затримували ще взимку, але вирішили порадувати нарід сьогодні. Ніякої немає інформації про ворога, він рухається від Авдіївки, чи вже зупинили? На марафоні все нормально і у бункерного непогано йдуть справи, він навіть спанував поїздку до Турції, щоб відпочити від цих хахлів.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:44 Ответить
Ну їх же не вчора чи сьогодні затримали. Оприлюднили тоді коли для рашистів ця інфа вже не актуальна буде. Невже не зрозуміло, що подібну інформацію не подають онлайн чи як новини вчорашні?
показать весь комментарий
08.03.2024 10:44 Ответить
Так, пане Грицько, не зрозуміло, бо за постійної брехні влади важко відоокремити якусь частку правди.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:57 Ответить
До чого тут правда чи брехня? Такі речі ніхто не оприлюднює зразу після події. Шо тут не зрозумілого?
показать весь комментарий
08.03.2024 11:01 Ответить
Ви всіх вважаєте тупими? Я не із числа фанатів марафону.А що тут цікавого було для рашистів, коли наші СБУ затримали чергових любітєлєй "русского мира" з даунбаса?. Чи їх закинули в тил на парашутах і вони мали вийти на дуже утаємничений зв'язок за допомогою радистки "Кет"? Затримали даунбасців, які шастали по позициях наших військових. Їх в "офісі" шастає більше і знють більше. Чи про тих потім, щоб не розсекречувати?
показать весь комментарий
08.03.2024 14:15 Ответить
Там недалеко окопи копати нема кому, а у них безробітні шастають.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:31 Ответить
До 12 років??? Тобто поплічник ворога із зброєю на руках, і лише ДО 12 років???? Хоча чому тут дивуватися? Поки портнова та весь його інкубатор не знищити, нічого не зміниться
показать весь комментарий
08.03.2024 12:02 Ответить
 
 