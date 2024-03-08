Собирали разведданные об укрепрайонах и технике ВСУ в Славянске: СБУ задержала двух информаторов ФСБ РФ. ФОТО

Служба безопасности обезвредила на Донетчине информаторскую группу ФСБ. Задержаны двое злоумышленников, принимавших участие в подготовке боевых операций РФ против Сил обороны в районе Славянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Чтобы спланировать воздушные атаки на город, оккупанты надеялись получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, враг пытался получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе - типа HIMARS", – говорится в сообщении.

Также в зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.

В случае получения ключевых разведданных, рашисты хотели найти "слабые места" в обороне города и "учесть" их во время новых массированных штурмов на этом направлении.

Сотрудники СБУ своевременно идентифицировали российских информаторов и разоблачили планы врага.

Таким образом, был поэтапно задокументирован "каждый шаг" приспешников ФСБ и сорваны намерения врага. Одновременно с этим приняты дополнительные меры относительно боевой готовности Сил обороны, задействованных в защите Славянска.

На завершающем этапе спецоперации Служба безопасности задержала российских осведомителей. Ими оказались двое местных жителей – работник коммунального предприятия и безработный.

В начале этого года они вышли на российскую спецслужбу через своего знакомого – боевика оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Коммуникацию между собой поддерживали через видеозвонки в мессенджере.

Для конспирации участники информаторской группы действовали отдельно друг от друга. А разведданные собирали во время поездок на своих автомобилях вдоль прифронтовой территории, где скрыто фиксировали "нужные" объекты.

При обыске у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для общения с агрессором и черные "отчеты" для ФСБ.

Также у одного из фигурантов обнаружено 90 патронов к автомату АК-74.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.