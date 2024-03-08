РУС
Как живут и чем занимаются российские военнопленные в Украине. ФОТОрепортаж

Где-то на Западе Украины есть специальный лагерь, в котором содержат россиян, приехавших в нашу страну чинить варварство, убивать и издеваться над людьми. Чем они занимаются сегодня и какие у них будни?

Как сообщает Цензор.НЕТ, с условиями их содержания ознакомился "Апостроф".

В материале говорится, что до широкомасштабного российского вторжения этот лагерь был учреждением, в котором находились осужденные, совершившие нетяжкие преступления. Однако, как рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, после начала большой войны украинских заключенных перевезли в другие места лишения свободы, а колонию перепрофилировали для содержания пленных россиян.

Російські військовополонені на шикуванні

Работники этого лагеря – сотрудники Госдепартамента по исполнению наказаний. Эти люди прошли специальную подготовку, как юридическую, так и физическую, и они умеют обращаться с военнопленными в рамках украинского и мирового законодательства.

Правила и обязанности лагеря

Как отмечается в материале, Женевскую конвенцию здесь свято чтят. На стенах некоторых зданий лагеря висят щиты с выписками из международных документов (на русском языке – так, чтобы мог прочитать каждый из здешних "сидельцев"), в которых расписываются права военнопленных – на что они могут рассчитывать и что с ними нельзя делать. По словам Яценко, некоторые представители ЧВК "Вагнер", которых рекрутировали из российских исправительных колоний и обменяли накануне мятежа Пригожина, называли условия в Украине "туристической поездкой".

Черга полонених перед роздачею обіду

Никто не рассказывает, сколько именно пленных есть в этом лагере. Яценко отмечает, что их "достаточно". На территории Украины где-то под Киевом есть еще одно такое исправительное заведение.

Пленных привозят партиями по 20-30 человек. Некоторых из них обменивают через пару месяцев, а иным приходится ждать год и больше. Есть такие пленники, которые живут в лагере с самого начала вторжения России.

Видача їжі військовополонених

У пленных забирают их военную форму и личные вещи. Все дезинфицируют и хранят в специальных мешках до тех пор, пока военного не обменяют, только тогда вещи выдают владельцу.

Военнопленных строят в колонны и отправляют на работы, а также на завтрак, обед и ужин. С ними также проводятся воспитательные беседы и даже работают психиатры. Многим военнопленным удается объяснить, что же происходит в стране и кто на кого напал. Впрочем, некоторых персонажей даже "переобувать" бессмысленно. Российская пропаганда заварила в их мозгах настолько крутую кашу, что, глядя на портрет Степана Бандеры, они утверждали, что перед ними молодой Владимир Путин.

Расписание будних и выходных дней отличается тем, что в будни военнопленным необходимо работать.

Розпорядок дня для російських полонених

Большой зал напоминает казарму образцовой воинской части. Аккуратно заправленные кровати, на каждом висит бирка с именем и фамилией спящего на ней человека. У каждой кровати – тумбочка. На некоторых прикроватных тумбочках лежат книги.

Как работают военнопленные и какие работы выполняют?

В основном каждый из пленных проходит специальный психологический отбор, работники лагеря определяют, так сказать, "у кого откуда руки растут" и какие навыки есть у человека. На территории лагеря есть цех по изготовлению плетеных кресел и другой мебели. Также есть собственная пекарня и пленники готовят еду себе самостоятельно.

Власна пекарня полонених росіян в таборі

Виробництво меблів у таборі

+31
Я вибачаюсь, а прастітуток їм замовляють чи вони самі телефонують та замовляють. Краще в яму їх з гівном і так до обміну розвели дитячі садки для убивць Українців.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:44 Ответить
+18
Візьміть мене в полон! Хоч трохи грошей з пенсії (3100 ) заощаджу
показать весь комментарий
08.03.2024 11:14 Ответить
+15
Хм. Щось я в тому графіку не бачу роботи!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:02 Ответить
Я вибачаюсь, а прастітуток їм замовляють чи вони самі телефонують та замовляють. Краще в яму їх з гівном і так до обміну розвели дитячі садки для убивць Українців.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:44 Ответить
Наче принци якісь..
показать весь комментарий
08.03.2024 10:48 Ответить
Хм. Щось я в тому графіку не бачу роботи!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:02 Ответить
Я б цих підорів на цепку тримав та помиями годував!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:08 Ответить
Та може не форму, а цих покидьків тримати у спеціальних мішках?
показать весь комментарий
08.03.2024 11:13 Ответить
І бірку на ногу ...
показать весь комментарий
08.03.2024 11:14 Ответить
Візьміть мене в полон! Хоч трохи грошей з пенсії (3100 ) заощаджу
показать весь комментарий
08.03.2024 11:14 Ответить
І в їдальні не в куфайках, значить тепло. А тут котел газовий виключили, бо дорого, дровець трохи залишилось. Женевська конвенція, це, звичайно, добре, цивілізовано. А чи немає якоїсь конвенції із захисту прав пенсіонерів в Україні? Або якогось роз'яснення, як вижити, просто вижити, а не жити на пенсію. І це після десятиліть роботи "по білому" і сплаті всіх податків. І купі всіляких грамот, подяк, відзнак.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:36 Ответить
Я вас чудово розумію, ось мене у свої 65, поки моє місто у окупації, занесло виживати у Швейцарію. Ось сиджу серед Альп ...виживаю ...
показать весь комментарий
08.03.2024 13:16 Ответить
Не дай Бог ще й бігти зі свого дому. Може, там і легше виживати, але в такому віці лишитися свого дому дуже важко.
показать весь комментарий
08.03.2024 16:23 Ответить
До речі конвенція є - Європейська Конвенція про соціальне забезпечення, але є і нюанси ...
показать весь комментарий
08.03.2024 13:28 Ответить
Жирують с&ки
показать весь комментарий
08.03.2024 11:24 Ответить
Я б їх гарячою смолою напрїв!🤬
показать весь комментарий
08.03.2024 11:25 Ответить
У цих потвор кращі умови ніж в наших військових, в тому числі тих хто у тилу
показать весь комментарий
08.03.2024 11:27 Ответить
я не зрозумів, на фото працюють а в графіку немає
і "безпреривний сон", якщо хтось прокинеться, його писдять чи як?
показать весь комментарий
08.03.2024 11:36 Ответить
а чёрной икрой этих ********* не кормят?!
показать весь комментарий
08.03.2024 12:21 Ответить
..санаторні умови утримання вбивць, окупантів-гвалтівників-людожерів - це знущання з життя простИх українців, особливо тих, хто втратив і втрачає усе через кацапів і їхнього фюрера
показать весь комментарий
08.03.2024 12:26 Ответить
розовощокие мальчики в трусиках
і наші коли повертаються - скелети
показать весь комментарий
08.03.2024 12:45 Ответить
Курорт
показать весь комментарий
08.03.2024 22:56 Ответить
 
 