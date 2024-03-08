Как живут и чем занимаются российские военнопленные в Украине. ФОТОрепортаж

Где-то на Западе Украины есть специальный лагерь, в котором содержат россиян, приехавших в нашу страну чинить варварство, убивать и издеваться над людьми. Чем они занимаются сегодня и какие у них будни?

Как сообщает Цензор.НЕТ, с условиями их содержания ознакомился "Апостроф".

В материале говорится, что до широкомасштабного российского вторжения этот лагерь был учреждением, в котором находились осужденные, совершившие нетяжкие преступления. Однако, как рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, после начала большой войны украинских заключенных перевезли в другие места лишения свободы, а колонию перепрофилировали для содержания пленных россиян.

Работники этого лагеря – сотрудники Госдепартамента по исполнению наказаний. Эти люди прошли специальную подготовку, как юридическую, так и физическую, и они умеют обращаться с военнопленными в рамках украинского и мирового законодательства.

Правила и обязанности лагеря

Как отмечается в материале, Женевскую конвенцию здесь свято чтят. На стенах некоторых зданий лагеря висят щиты с выписками из международных документов (на русском языке – так, чтобы мог прочитать каждый из здешних "сидельцев"), в которых расписываются права военнопленных – на что они могут рассчитывать и что с ними нельзя делать. По словам Яценко, некоторые представители ЧВК "Вагнер", которых рекрутировали из российских исправительных колоний и обменяли накануне мятежа Пригожина, называли условия в Украине "туристической поездкой".

Никто не рассказывает, сколько именно пленных есть в этом лагере. Яценко отмечает, что их "достаточно". На территории Украины где-то под Киевом есть еще одно такое исправительное заведение.

Пленных привозят партиями по 20-30 человек. Некоторых из них обменивают через пару месяцев, а иным приходится ждать год и больше. Есть такие пленники, которые живут в лагере с самого начала вторжения России.

У пленных забирают их военную форму и личные вещи. Все дезинфицируют и хранят в специальных мешках до тех пор, пока военного не обменяют, только тогда вещи выдают владельцу.

Военнопленных строят в колонны и отправляют на работы, а также на завтрак, обед и ужин. С ними также проводятся воспитательные беседы и даже работают психиатры. Многим военнопленным удается объяснить, что же происходит в стране и кто на кого напал. Впрочем, некоторых персонажей даже "переобувать" бессмысленно. Российская пропаганда заварила в их мозгах настолько крутую кашу, что, глядя на портрет Степана Бандеры, они утверждали, что перед ними молодой Владимир Путин.

Расписание будних и выходных дней отличается тем, что в будни военнопленным необходимо работать.

Большой зал напоминает казарму образцовой воинской части. Аккуратно заправленные кровати, на каждом висит бирка с именем и фамилией спящего на ней человека. У каждой кровати – тумбочка. На некоторых прикроватных тумбочках лежат книги.

Как работают военнопленные и какие работы выполняют?

В основном каждый из пленных проходит специальный психологический отбор, работники лагеря определяют, так сказать, "у кого откуда руки растут" и какие навыки есть у человека. На территории лагеря есть цех по изготовлению плетеных кресел и другой мебели. Также есть собственная пекарня и пленники готовят еду себе самостоятельно.

