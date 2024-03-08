РУС
20 579 16

Работы по строительству линий обороны Украины ведутся ускоренными темпами, самая большая проблема - вражеские БПЛА, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В настоящее время работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей Украины ведутся фактически непрерывно, если позволяет ситуация и погода. Однако самой большой проблемой остаются вражеские беспилотники, препятствующие привлечению необходимой строительной техники.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

По словам генерала, во время рабочей поездки он проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы понять, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.

"На местах вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Вовлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства", – рассказал Гаврилюк.

Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України

По словам генерала, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко купил партию техники для строительства фортификаций и призывает Раду создать ВСК по укреплениям

"Линии обороны обустраивают, как военные, в частности, подразделения Командования Сил поддержки, Государственной службы специального транспорта, так и бригады гражданских рабочих. Отмечаю, к выполнению задачи по строительству линии обороны привлечены фактически все областные военные администрации", - сообщил генерал-лейтенант Гаврилюк.

Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України
Будівництво ліній оборони України

Самая большая проблема при обустройстве линий обороны

"Если позволяет ситуация с безопасностью и погода, то работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей сегодня ведутся фактически непрерывно. Сейчас самая большая проблема при строительстве линий обороны - это вражеские беспилотники.

Они часто препятствуют привлечению требуемой строительной техники, угрожают жизни наших воинов, военных инженеров, гражданских бригад и сбивают темп работ", - добавил Гаврилюк.

Читайте также: Кампания Украины по строительству фортификаций не дала результатов. ВСУ вынуждены рыть окопы, часто под вражескими обстрелами, - WSJ

Будівництво ліній оборони України

Автор: 

Гаврилюк (46) Минобороны (9546) оборона (5267) фортификации (146)
Топ комментарии
+9
Просто это нужно было делать еще в 22 году, когда все эти территории были в глубоком тылу.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:38 Ответить
+6
Чет вспомнилась сказка про трех поросят.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:35 Ответить
+5
Шо, вже не часі?
показать весь комментарий
08.03.2024 11:41 Ответить
А де ти був у квітні 2019-го? Коли притомні люди писали, що "Блазень" з зі своєю шоблою припинить розвиток оборонних програм, розікраде гроші та розвалить державу та армію? А потім "розведе руками" і скаже : "Ми не маємо сил протистоять РОсії! Треба капітулювать!"
Бажав "паржать"? ТО чого ти зараз корчиш з себе "суперпатріота"? Прямо як в старому одеському анекдоті: "Шоб ві білі такими умнімі - как моя Сара вчера!"
показать весь комментарий
08.03.2024 11:50 Ответить
Я за блазня не голосовал. И вообще - не нужно мне отвечать и меня цитировать, больше я с тобой дурачком агрессивным - разговаривать не стану.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:54 Ответить
А - ЯСНО! Ти "взагалі на вибори не ходив"! Саме таку "пісню" співають зараз ті що хотіли "паржать"

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мають глузд, зрозуміли ще до виборів…

До тих, що «живе шлунком» і голосувтимуть по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», дійде через півроку після виборів…

До «Зедебілів» почне доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

Це я написав ще перед другим туром виборів
А "дурачка" шукай у дзеркалі Ти себе ним вже гарно показав учора - при обговоренні теми по будівництву оборонних ліній
показать весь комментарий
08.03.2024 12:07 Ответить
Списування коштів з бюджету йдуть шаленими темпами. А те, що навіть з супутників нічого не видно, то винуваті ворожі БПЛА!
показать весь комментарий
08.03.2024 11:57 Ответить
Можна разом із вами подивитись на кадри із супутників? Де це можна зробити? Дякую.
показать весь комментарий
08.03.2024 12:14 Ответить
Невже на Шмарклемарафоні не говорять про заяви наших партнерів про непідготовлені позиції, і як докази аналіз супутникових даних? Чомусь не дивуюсь. Не перемикайся! І не відволікайся на дрібниці. Там все ОК. Кацапи всі алкаші, розбігаються від першого пострілу, ракет у них на один-два залпи, і подібна зе-муйня, від якої у декого торчок.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:44 Ответить
Копайте швидше, лийте бетон. вчиться фортіфікаціям в кацапів, "контрнаступ" показав, що риють вони добре.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:26 Ответить
То виходить, що роботи з будівництва ліній оборони мало проводити міністерство оборони, спочатку резніков-яйцекрад, а потім умеров, а не головнокомандувач, як тут брехали? А гроші і техніку мав був виділити уряд, але уряд мільярди виділив на "велике крадівництво", бо на фронті немає їхніх діточок, а їх діточки ховаються за кордоном в бажають жити гарно, на широку ногу.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:03 Ответить
Коли ж вже тикне хтось носом проектантів чи приймаючих це все - що ВХІД МАЄ БУТИ З ПЕРЕКРИТИМ ПОВОРОТОМ ?? Тим паче зараз fpv залітають на ура , та й починаючи від 60ки ,яка впаде перед входом, уламки будуть в середині(
показать весь комментарий
08.03.2024 17:55 Ответить
Не вірю. Один чи два відрізка десь прокладуть, все інше під обстрілами бійці риють. А техніки, яка б це копала, не бачать. До речі, як і техніку з душем підігрівом, за два роки жодного разу на позиції під Краматорськ до них не приїхала, самі викручувались.
показать весь комментарий
08.03.2024 22:43 Ответить
Та ні, щось роблять правда не системно але навіть на північних кордонах ставлять бетонніблоки
показать весь комментарий
10.03.2024 05:30 Ответить
 
 