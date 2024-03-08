Работы по строительству линий обороны Украины ведутся ускоренными темпами, самая большая проблема - вражеские БПЛА, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В настоящее время работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей Украины ведутся фактически непрерывно, если позволяет ситуация и погода. Однако самой большой проблемой остаются вражеские беспилотники, препятствующие привлечению необходимой строительной техники.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

По словам генерала, во время рабочей поездки он проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы понять, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.

"На местах вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Вовлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства", – рассказал Гаврилюк.







По словам генерала, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.

"Линии обороны обустраивают, как военные, в частности, подразделения Командования Сил поддержки, Государственной службы специального транспорта, так и бригады гражданских рабочих. Отмечаю, к выполнению задачи по строительству линии обороны привлечены фактически все областные военные администрации", - сообщил генерал-лейтенант Гаврилюк.







Самая большая проблема при обустройстве линий обороны

"Если позволяет ситуация с безопасностью и погода, то работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей сегодня ведутся фактически непрерывно. Сейчас самая большая проблема при строительстве линий обороны - это вражеские беспилотники.

Они часто препятствуют привлечению требуемой строительной техники, угрожают жизни наших воинов, военных инженеров, гражданских бригад и сбивают темп работ", - добавил Гаврилюк.

