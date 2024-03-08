Боевая часть "Шахеда" застряла в винте ветряной мельницы на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обломки и боевую часть ударного БПЛА полицейские демонтировали с высоты 55 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Николаевщины.

Так, в результате попадания БПЛА детонация боевой части не произошла, а осталась внутри электрогенерирующей подстанции, что представляло опасность для граждан.

Демонтаж Shahed осложнялся тем, что часть беспилотника находилась в труднодоступном месте винта ветряной мельницы и на высоте 55 метров от земли. Взрывотехники полиции спланировали первоочередные действия, подготовили необходимое взрывотехническое оборудование и разработали несколько планов извлечения части БПЛА.

В ходе исследования ветряной мельницы, материалов, из которых она изготовлена, полицейские с помощью специальных средств и подъемного крана поднялись на высоту 55 метров и металлодетектором установили местонахождение боевой части", - говорится в сообщении.

Кроме высоты, сложность была и в том, что когда Shahed попал в винт ветряной мельницы, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти всюду срабатывал. "Уже спустившись на землю, уничтожили путем контролируемого подрыва, - пояснил заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.







