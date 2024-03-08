РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4119 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 432 9

Боевая часть "Шахеда" застряла в винте ветряной мельницы на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обломки и боевую часть ударного БПЛА полицейские демонтировали с высоты 55 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Николаевщины.

Так, в результате попадания БПЛА детонация боевой части не произошла, а осталась внутри электрогенерирующей подстанции, что представляло опасность для граждан.

Демонтаж Shahed осложнялся тем, что часть беспилотника находилась в труднодоступном месте винта ветряной мельницы и на высоте 55 метров от земли. Взрывотехники полиции спланировали первоочередные действия, подготовили необходимое взрывотехническое оборудование и разработали несколько планов извлечения части БПЛА.

Читайте также: Части вражеской ракеты Х-101 обнаружили и обезвредили на Винничине. ВИДЕО+ФОТО

В ходе исследования ветряной мельницы, материалов, из которых она изготовлена, полицейские с помощью специальных средств и подъемного крана поднялись на высоту 55 метров и металлодетектором установили местонахождение боевой части", - говорится в сообщении.

Кроме высоты, сложность была и в том, что когда Shahed попал в винт ветряной мельницы, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти всюду срабатывал. "Уже спустившись на землю, уничтожили путем контролируемого подрыва, - пояснил заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.

Шахед на Миколаївщині

Шахед на Миколаївщині
Шахед на Миколаївщині
Шахед на Миколаївщині
Шахед на Миколаївщині

Автор: 

Николаевская область (2196) Нацполиция (16702)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніколи не подумав-би що вітряк мае висоту 100 меирів... Просто капець
А хлопці наші просто герої, завдання було дуже, дуже не просте.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:47 Ответить
Хоть якийсь толк з тих вітряків))))
показать весь комментарий
08.03.2024 11:48 Ответить
по перше це красиво
показать весь комментарий
08.03.2024 11:52 Ответить
Потужність одного вітряка, такого, про який іде мова - 3,8 мегавати - (3800 кіловат). Звичайно, все залежить від вітру. Є вітряки потужністю 8 мегават.
показать весь комментарий
08.03.2024 20:20 Ответить
В очку б вони застрягали тих,хто їх запускає.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:57 Ответить
Сміливі хлопці. Сподіваюсь ризик був виправдений
показать весь комментарий
08.03.2024 12:01 Ответить
нищать все нам ,підараси
показать весь комментарий
08.03.2024 12:01 Ответить
іпануцца...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:31 Ответить
І таке буває...
показать весь комментарий
08.03.2024 12:40 Ответить
 
 