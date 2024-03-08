РУС
Оккупанты стягивают живую силу и военную технику на северо-запад Мариупольского района, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские захватчики стягивают силы на северо-запад Мариупольского района и к Розовке Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается стягивание живой силы в район северо-запада Мариупольского района и Розовки (Запорожская область)", - отметил он.

По данным Андрющенко, в этом районе были замечены грузовики с артиллерийским и стрелковым оборудованием для сбивания дронов и БПЛА.

"До сих пор район находится в ожидании. Куда будут переброшены десятки тысяч накопленного резерва - все еще вопрос без ответа", - добавил советник городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обустраивают новую военную базу в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Переміщення техніки росіян в окупованому Маріуполі

Переміщення техніки росіян в окупованому Маріуполі
Переміщення техніки росіян в окупованому Маріуполі
Переміщення техніки росіян в окупованому Маріуполі
Переміщення техніки росіян в окупованому Маріуполі

Мариуполь (5741) оккупация (10258) Андрющенко Петр (592)
Так значить є робота для хаймарса !
08.03.2024 12:17 Ответить
хороші дороги, кацапи, гадаю, подобається. либонь, й вони задоволені зе-лупою, як і 73%
08.03.2024 12:40 Ответить
 
 