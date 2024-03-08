Оккупанты стягивают живую силу и военную технику на северо-запад Мариупольского района, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Российские захватчики стягивают силы на северо-запад Мариупольского района и к Розовке Запорожской области.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается стягивание живой силы в район северо-запада Мариупольского района и Розовки (Запорожская область)", - отметил он.
По данным Андрющенко, в этом районе были замечены грузовики с артиллерийским и стрелковым оборудованием для сбивания дронов и БПЛА.
"До сих пор район находится в ожидании. Куда будут переброшены десятки тысяч накопленного резерва - все еще вопрос без ответа", - добавил советник городского головы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex K #531926
показать весь комментарий08.03.2024 12:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій Богатир
показать весь комментарий08.03.2024 12:40 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль