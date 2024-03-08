Оккупанты стягивают живую силу и военную технику на северо-запад Мариупольского района, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские захватчики стягивают силы на северо-запад Мариупольского района и к Розовке Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается стягивание живой силы в район северо-запада Мариупольского района и Розовки (Запорожская область)", - отметил он.

По данным Андрющенко, в этом районе были замечены грузовики с артиллерийским и стрелковым оборудованием для сбивания дронов и БПЛА.

"До сих пор район находится в ожидании. Куда будут переброшены десятки тысяч накопленного резерва - все еще вопрос без ответа", - добавил советник городского головы.

