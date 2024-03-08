РУС
Сообщено о подозрении российскому "штурмовику V" Курашову, расстрелявшему пленного воина ВСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на одного российского оккупанта, который расстреливал украинских военнопленных.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказался неоднократно осужденный Дмитрий Курашов – стрелок штурмового отряда Шторм-V 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ. По данным следствия и военной контрразведки СБУ, 6 января этого года Курашов расстрелял бойца ВСУ, которого рашисты взяли в плен во время "мясного" штурма РФ. Он произвел по меньшей мере 3 прицельные выстрела в пленного украинца.

Дмитро Курашов

Вскоре бойцы ВСУ контратаковали захватчиков и захватили в плен Курашова и других военнослужащих. Во время допроса в СБУ другой пленник "сдал" Курашова, а позже Служба безопасности собрала и другие безоговорочные доказательства вины рашиста в убийстве пленника ВСУ.

Дмитро Курашов

Следователи СБУ сообщили Курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению других фактов причастности россиянина к военным преступлениям. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

ПОГАНЬ !
показать весь комментарий
08.03.2024 13:25 Ответить
+16
навіть ненависті вже не відчуваю. Ненавидіти тарганів це безглуздо. Хочеться просто знищувати непотріб цей, цю погань.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:29 Ответить
+15
В загальну камеру його посадіть.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:25 Ответить
Та шо там! -- відрубати руки по саму сраку
показать весь комментарий
08.03.2024 13:27 Ответить
Кацапська мразь нашим хлопцям придумує якісь нереальні злочини і дає такі ж терміни,тому це добре що взяли і судять
показать весь комментарий
08.03.2024 13:28 Ответить
Згоден ! Я сприймаю їх , як якусь епідемію , як ковід чи холеру .
показать весь комментарий
08.03.2024 14:43 Ответить
Окувалдити мразоту
показать весь комментарий
08.03.2024 13:31 Ответить
Можна просто влаштувати в камері "сердечну недостатність".
показать весь комментарий
08.03.2024 13:33 Ответить
Відірвати тромб
показать весь комментарий
09.03.2024 02:46 Ответить
Таких на обмін не віддавати, бо інакше це буде плювок в душі всім українцям!
Нехай гниє в тюрмі решток свого нікчемного життя.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:32 Ответить
Нехай гниє до кінця свого життя ... але не довго.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:38 Ответить
Можливо, допоки його не допитають разом з іншими рашистами - воєнними злочинцями на міжнародному кримінальному процесі після перемоги України і Світу над пітьмою.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:48 Ответить
Ніхто таких упирів двічі судити не буде.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:59 Ответить
Обикновений кацап!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 13:35 Ответить
15-ть років ув'язнення. Можна було б присудити і довічне, але наші судді дивляться в майбутнє; а якщо переможе Московія??? І буде жити собі, як у христа за пазухой. Їм кум, за вказівкою з ОП, на сон грядущій відсмоктує.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:36 Ответить
Присудили??
Взагалі то це вирок, а не якась премія.

переможе Московія
ось тут премія і згоріла

на сон грядущій
це вже звільнення, чи ще "дисциплінарка"
показать весь комментарий
09.03.2024 02:56 Ответить
фуфло... кацапы - храбрые, тока когда их много... В остальных случаях - это пугливое быдло.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:38 Ответить
На обмін цю паскуду віддавати не можна!
показать весь комментарий
08.03.2024 14:03 Ответить
у свідоцтві про смерть цієї суки, має бути написано "скарапастіжна сканчался від гангрени сраки"...
показать весь комментарий
08.03.2024 14:13 Ответить
якщо відбуватиме покарання буде в українській в"язниці, серед людей, то жити йому буде не скУчно, хоча може й недовго
показать весь комментарий
08.03.2024 14:35 Ответить
Я думаю працівники СІЗО знають , що робити, щоб ця мразота не дожила до суду 😡
показать весь комментарий
08.03.2024 14:48 Ответить
Тут при затриманні бажано було б покалічити. А так тільки довічне.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:52 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/8/7445580/ Зеленский прибыл в Турцию
показать весь комментарий
08.03.2024 15:24 Ответить
вы меня не ждали ,а я приперся
показать весь комментарий
08.03.2024 15:25 Ответить
 
 