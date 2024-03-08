Сообщено о подозрении российскому "штурмовику V" Курашову, расстрелявшему пленного воина ВСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на одного российского оккупанта, который расстреливал украинских военнопленных.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказался неоднократно осужденный Дмитрий Курашов – стрелок штурмового отряда Шторм-V 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ. По данным следствия и военной контрразведки СБУ, 6 января этого года Курашов расстрелял бойца ВСУ, которого рашисты взяли в плен во время "мясного" штурма РФ. Он произвел по меньшей мере 3 прицельные выстрела в пленного украинца.

Вскоре бойцы ВСУ контратаковали захватчиков и захватили в плен Курашова и других военнослужащих. Во время допроса в СБУ другой пленник "сдал" Курашова, а позже Служба безопасности собрала и другие безоговорочные доказательства вины рашиста в убийстве пленника ВСУ.

Следователи СБУ сообщили Курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению других фактов причастности россиянина к военным преступлениям. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

