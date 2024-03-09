Общие боевые потери РФ с начала войны - около 423 160 человек (+850 за сутки), 6712 танков, 10 428 артсистем, 12 823 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 423 160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 423 160 (+850) человек,

танков - 6712 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 12823 (+25) ед,

артиллерийских систем - 10428 (+53) ед,

РСЗО - 1012 (+1) ед,

средства ПВО - 707 (+3) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43),

крылатые ракеты – 1919 (+0),

корабли/катера - 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед,

специальная техника - 1666 (+10)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

