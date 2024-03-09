Общие боевые потери РФ с начала войны - около 423 160 человек (+850 за сутки), 6712 танков, 10 428 артсистем, 12 823 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 423 160 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 423 160 (+850) человек,
танков - 6712 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 12823 (+25) ед,
артиллерийских систем - 10428 (+53) ед,
РСЗО - 1012 (+1) ед,
средства ПВО - 707 (+3) ед,
самолетов - 347 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43),
крылатые ракеты – 1919 (+0),
корабли/катера - 26 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед,
специальная техника - 1666 (+10)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Значить - перестали так сильно економити снаряди.
Але це все теж арта... ну і плюс дрони.
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.
А буде ''Порох'', буде НАТО
І будуть українці на землі
(Інтерпретації Шевченка, хто автор незнаю, тут колись проскакувало)