7 784 19

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 423 160 человек (+850 за сутки), 6712 танков, 10 428 артсистем, 12 823 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 423 160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 423 160 (+850) человек,

танков - 6712 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 12823 (+25) ед,

артиллерийских систем - 10428 (+53) ед,

РСЗО - 1012 (+1) ед,

средства ПВО - 707 (+3) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43),

крылатые ракеты – 1919 (+0),

корабли/катера - 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед,

специальная техника - 1666 (+10)

втрати військ рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

+22
Ти на автотехніку глянь! Писав учора - "видихлися" та поповнюють запаси не "передку" А наші їх колони молотять на дорогах А везуть же вони пальне снаряди і харчі! Без них не повоюєш А назад везуть поранених А тепер 85 машин нічого вже не привезуть А поранені "залежаться" в очікуванні евакуації та "обважніють" Більше здохне в дорозі чи госпіталях А також буде більше "ампутантів" - з-за пропущеного строку накладення жгутів
09.03.2024 08:37 Ответить
+16
Дякуємо ЗСУ 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
09.03.2024 08:25 Ответить
+15
Вже який день поспіль активно виноситься арта!

Значить - перестали так сильно економити снаряди.
09.03.2024 08:14 Ответить
Вже який день поспіль активно виноситься арта!

Значить - перестали так сильно економити снаряди.
09.03.2024 08:14 Ответить
Ти на автотехніку глянь! Писав учора - "видихлися" та поповнюють запаси не "передку" А наші їх колони молотять на дорогах А везуть же вони пальне снаряди і харчі! Без них не повоюєш А назад везуть поранених А тепер 85 машин нічого вже не привезуть А поранені "залежаться" в очікуванні евакуації та "обважніють" Більше здохне в дорозі чи госпіталях А також буде більше "ампутантів" - з-за пропущеного строку накладення жгутів
09.03.2024 08:37 Ответить
Все так.

Але це все теж арта... ну і плюс дрони.
09.03.2024 17:51 Ответить
Не было гвоздя - подкова пропала.
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.
09.03.2024 17:58 Ответить
Дякуємо ЗСУ 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
09.03.2024 08:25 Ответить
Голосування читачів The Page у рейтингу політичних інфлюенсерів

Хто з політичних інфлюенсерів має найбільший вплив на українців? До кого прислуховуються люди, кому довіряють? Щоб знайти відповіді на ці питання, The Page оголошує старт читацького голосування у рейтингу політичних інфлюенсерів і пропонує обрати зі складеного редакцією лонглиста свого кандидата.
Зараз поки-що перша десятка-Мокрик Данило, Порошенко, Березовець, Портніков, Борислав Береза , Ярова Дана, Нотевський Олександр, Юрій Бутусов , Бригинець Олександр ...
просто нажми сердечко під фото -маєш право один раз дати свій голос

https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv
09.03.2024 08:28 Ответить
...Валерій Залужний на 11 місці, потім Стерненко , й на 13 -му Зеленскьий
09.03.2024 08:32 Ответить
Це втрати чи здобутки, чи що це?
09.03.2024 08:32 Ответить
Інфлюенсери, лонГлисти - це що таке? Якась матюкня?
09.03.2024 09:54 Ответить
Арта і логістика, а от нескінчені чмоні почали пробуксовувати, вічного діигуна всетаки ше не винайшли.
09.03.2024 08:29 Ответить
09.03.2024 08:38 Ответить
Скот має цивілізовано шикуватись в чергу для завантаження в автозаки, або йти на забій. І Навальний тому яскравий приклад.
09.03.2024 09:53 Ответить
Цивілізовані кацапи- оце насмішили!!!😄😁😅😍😂👍🙏🙏🙏
09.03.2024 09:57 Ответить
цивилизация у которой у 25% быдломассы параши в дырке.
09.03.2024 08:56 Ответить
І на оновленій землі врага не буде супостата. З Днем Тараса.
09.03.2024 09:09 Ответить
І на оновленій землі, зеленого не буде супостата
А буде ''Порох'', буде НАТО
І будуть українці на землі
(Інтерпретації Шевченка, хто автор незнаю, тут колись проскакувало)
09.03.2024 09:15 Ответить
Наш Тарас Шевченко і надалі надихає народ України на Перемогу України на усіх напрямках. Актуальний як ніколи Усе буде Україна
09.03.2024 11:03 Ответить
Десь хтось казав: Не створюйте собі куміра. Звісно, що життя під диктатурою зеленопліснявих це ЖАХ, але і при Поросі, були і любі друзі і корупція. Досить вибирати до влади етничніх євреїв, або кацапів, є достойні кандидати, патріоти-україньці! ІМХО
09.03.2024 10:02 Ответить
 
 