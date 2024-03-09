РУС
12 115 7

Страшный сон безумного карлика, цифровая экономика россии, подарок россиянкам от путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Подарок россиянкам от путина

Фотожаба

Обязательно нужно поздравить

Фотожаба

Из колекции музея КПКР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские коммунисты просят проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Фотожаба

Стратегия и тактика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Германии подтвердило перехват внутреннего разговора генералов о возможности подрыва Крымского моста

Фотожаба

Прогресс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе войны Украины

Фотожаба

Результат "многоходовочек"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Фотожаба

Когда уже?

Фотожаба

Продолжение следует...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение Залужного послом в Лондоне - однозначно усиление для нашей системы, - Кулеба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во втором туре Зеленский без шансов проиграл бы Залужному: 67 на 32% голосов - опрос. ИНФОГРАФИКА

Фотожаба

Зненацька...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Крейденко пояснив придбання нової квартири у центрі Києва доходами батьків від продажу черешні

Фотожаба

Никто не удивлен

Фотожаба

"Любовались шпилями украинских границ"

Фотожаба

Задание

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США об уничтожении корабля "Сергей Котов": у украинцев имеются "сюрпризы в запасе"

Фотожаба

Опять...

Фотожаба

Нет!

Фотожаба

Считаем дальше...

Фотожаба

Жалкая копия и неповторимый оригинал

Фотожаба

Скрепы

Фотожаба

Будущее россии

Фотожаба

Страшный сон безумного карлика

Автор: 

корабль (2051) Медведев Дмитрий (4131) путин владимир (32048) фотожаба (14679) Шойгу Сергей (718) Макрон Эмманюэль (1424) Шарий Анатолий (228) Шольц Олаф (912)
Крута добірка цього разу!!!


09.03.2024 10:23 Ответить
09.03.2024 10:24 Ответить
Куля шарія --- бесподобно!!!
09.03.2024 10:54 Ответить
Куля-шар-Шаріков...
09.03.2024 11:05 Ответить
КЛАРИ ЦЕТКІНИ І РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГІ

09.03.2024 17:26 Ответить
ЖАХ!!! Жінки БОСІ!!!
11.03.2024 05:19 Ответить
 
 