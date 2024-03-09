В России помилованный Путиным педофил Семьянов, после того как повоевал в Украине, ходит по школам как "почетный гость". ФОТОрепортаж
Помилованный Путиным педофил Никита Семьянов, убивший отца собственной жены, после того как повоевал в Украине, оказался на свободе. Теперь бывшего зека приглашают в школы Новосибирска как "почетного гостя".
Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Никита Семянов, осужденный в 2021 году на 9 лет колонии строгого режима за убийство, вернулся с войны и оказался на свободе. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Семьянова.
В 2021 году Семьянов напал на отца Полины, Александра Макаренко, надел на его голову целлофановый пакет, обмотал проволокой и задушил. Тело он вынес в машину и отвез к себе на участок, где зарыл в фундамент дома. "Пока мой папа считался пропавшим без вести, Семьянов Никита спокойно жил в доме, в фундамент которого был зарыт мой отец, и даже участвовал в его поисках, выражая соболезнования моей семье", - написала Семьянова.
Сама Полина начала встречаться с Семьяновым, когда той было 12-13 лет, а ему – 21, написала ее подруга.
"За те годы, что мы были знакомы, он на регулярной основе #бал девочек 12-15 лет. В основном предпочел это делать с их согласия, но не всегда. Согласие Полины ему вообще было на#уй не нужно. В 16 она забеременела, а в 17 родила", - написала она. Это подтвердили Сибирь.Реалии еще несколько его жертв и очевидцев его преступлений.
В результате мужчина не отсидел даже четверти срока, подписал контракт с ВС РФ, повоевал в Украине, был помилован Путиным и уже вернулся в Новосибирск. В феврале бывшего зека приглашали в лицей №9 как "почетного гостя" на мероприятие ко Дню защитника Отечества, а также на встречу с курсантами патриотических клубов.
владимир путин - педофил и людоед и сатанист в прямом смысле
потому своих не бросает
Вбити старого, виїбати школяра та "повоювати" і не вкоротити собі віку з калаша під щелепу.
сам хотів ходити по школам
каналізациїканонізациї!
Нумо, рузьге, хором:
Святий пєдофілє, молі бога за насъ!
Тут вже не знаєш з кого першого реготати - з кацапського ХЄРоя-педофіла, чи з нашого ватного скомороха-ухилянта?
То для нормальних людей зашквар, а для кацапа нічо страшного...
новая элита Козляндии.
Не по Домам Престарілих же йому ходити !
Він же пєдофіл , а не геронтофіл
@***************
Три левых идеологии. Три родные сестры. Коммунисты, сталинисты, совкодрочеры, но почему вы такие мудаки? А потому, что эти идеологии не могут воспитать людей критическим мышлением и собственным мнением. Это идеологии рабов.
Ще тільки папа римський його не благословив.