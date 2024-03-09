РУС
В России помилованный Путиным педофил Семьянов, после того как повоевал в Украине, ходит по школам как "почетный гость". ФОТОрепортаж

Помилованный Путиным педофил Никита Семьянов, убивший отца собственной жены, после того как повоевал в Украине, оказался на свободе. Теперь бывшего зека приглашают в школы Новосибирска как "почетного гостя".

Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Никита Семянов, осужденный в 2021 году на 9 лет колонии строгого режима за убийство, вернулся с войны и оказался на свободе. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Семьянова.

В 2021 году Семьянов напал на отца Полины, Александра Макаренко, надел на его голову целлофановый пакет, обмотал проволокой и задушил. Тело он вынес в машину и отвез к себе на участок, где зарыл в фундамент дома. "Пока мой папа считался пропавшим без вести, Семьянов Никита спокойно жил в доме, в фундамент которого был зарыт мой отец, и даже участвовал в его поисках, выражая соболезнования моей семье", - написала Семьянова.

Смотрите также: Россиянин убил друга за критику его решения пойти на войну против Украины, а затем завербовался в армию РФ из колонии. ФОТО

Сама Полина начала встречаться с Семьяновым, когда той было 12-13 лет, а ему – 21, написала ее подруга.

"За те годы, что мы были знакомы, он на регулярной основе #бал девочек 12-15 лет. В основном предпочел это делать с их согласия, но не всегда. Согласие Полины ему вообще было на#уй не нужно. В 16 она забеременела, а в 17 родила", - написала она. Это подтвердили Сибирь.Реалии еще несколько его жертв и очевидцев его преступлений.

Смотрите также: Пьяный оккупант начал стрелять из пулемета по соседнему "ментовскому" батальону армии РФ: "Я 20 лет отсидел. Всю жизнь их ненавидел. Надо отомстить". ВИДЕО

В результате мужчина не отсидел даже четверти срока, подписал контракт с ВС РФ, повоевал в Украине, был помилован Путиным и уже вернулся в Новосибирск. В феврале бывшего зека приглашали в лицей №9 как "почетного гостя" на мероприятие ко Дню защитника Отечества, а также на встречу с курсантами патриотических клубов.

Помилованного Путиным педофила Никиту Семянова приглашают в школы как "почетного гостя".

ASTRA про педофіла Сем'янова
ASTRA про педофіла Сем'янова

россия (96939) зэки (76)
+33
країна пєдофілів і підарасів.
09.03.2024 19:45
09.03.2024 19:45
+14
********* цирк шириться планетою
показать весь комментарий
09.03.2024 19:44
+14
Та пох що в цій клоаці відбувається. Розбомбити, залити бетоном і забути.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:45
Цих відразу на ЧФ кацапський.)

показать весь комментарий
09.03.2024 19:43
Пьедофил гхм эта сморча вы**лядок ну ну тогда я Император Вселенной...
показать весь комментарий
09.03.2024 21:06
ворон ворону глаз не выбъет
владимир путин - педофил и людоед и сатанист в прямом смысле
потому своих не бросает
показать весь комментарий
10.03.2024 13:30
А чого кацапам іпальники запіцолили?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:43
Та вони ще не почесні педофіли кацапії. Світити йбaльниками в СМІ ще треба заробити.
Вбити старого, виїбати школяра та "повоювати" і не вкоротити собі віку з калаша під щелепу.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:24
показать весь комментарий
10.03.2024 10:50
********* цирк шириться планетою
показать весь комментарий
09.03.2024 19:44
такого треша даже в кино не увидешь!!!походу точно армагедон не за горами.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:16
Та пох що в цій клоаці відбувається. Розбомбити, залити бетоном і забути.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:45
країна пєдофілів і підарасів.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:45
путін заздрить йому
сам хотів ходити по школам
показать весь комментарий
09.03.2024 20:37
В плащі на голе тіло…
показать весь комментарий
10.03.2024 07:16
Достоін каналізациї канонізациї!

Нумо, рузьге, хором:
Святий пєдофілє, молі бога за насъ!
показать весь комментарий
09.03.2024 19:46
Всьо па завєтам бункєрнава дєдушкі путлєра-ета будущьая еліта рабсєі...
показать весь комментарий
09.03.2024 19:48
Нова еліта нації за путлєром.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:50
Це ж так скрепно....
показать весь комментарий
09.03.2024 19:52
Для московии это нормально. Пусть у себя развлекаются как хотят, лишь бы в Украину не лезли.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:55
Зверніть увагу, який маленький у нього зріст. Правильно кажуть, що подібні шпендики - це основна загроза людству
показать весь комментарий
09.03.2024 19:56
Не вір людям маленького зросту - у них лайно занадто близько до мозку)
показать весь комментарий
09.03.2024 20:11
Ше один для якого процес думання не доступний - деж ви такі беретесь ?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:14
клас!!
показать весь комментарий
09.03.2024 22:53
Загрозу людству становлять люди які не думають шо роблять - а не люди шо мають низький зріст, а судячи з вашого коменту процес думання вам якби не доступний .
показать весь комментарий
09.03.2024 20:12
Типовий кацапський виродок...
показать весь комментарий
09.03.2024 19:56
Скрєпно
показать весь комментарий
09.03.2024 19:57
сколеновстански даже..
показать весь комментарий
09.03.2024 20:13
Стокгольмський синдром
показать весь комментарий
09.03.2024 20:00
У нас чувак який, вже під час війни з кацапами, називав Україну німецькою порноактрисою та той, хто чотири рази ухилявся від повістки в армію тепер президент та верховний головнокомандувач...
Тут вже не знаєш з кого першого реготати - з кацапського ХЄРоя-педофіла, чи з нашого ватного скомороха-ухилянта?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:00
Це нам все на руку, що там таке робиться,нехай там казан швидше закіпає
показать весь комментарий
09.03.2024 20:01
А чого йому закіпать.
То для нормальних людей зашквар, а для кацапа нічо страшного...
показать весь комментарий
09.03.2024 20:08
Така вона, путінляндія..
показать весь комментарий
09.03.2024 20:06
Якщо там цар *уйло то там вже нічому дивуватися.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:28
Омен помиловал такого зверька.
новая элита Козляндии.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:35
Педофіл та вбивця помилував педофіла - вбивцю бо він йому по духу близький ...
показать весь комментарий
09.03.2024 20:38
Дивиться на дітей як кіт на сметану, погляд плотоядний
показать весь комментарий
09.03.2024 20:43
Какой народ такие и герои…
показать весь комментарий
09.03.2024 20:49
...московія - чума, рак 21го століття... а хвойдам-дебілам усього світу нравиццця
показать весь комментарий
09.03.2024 20:54
Педофіли - це найшанованіша каста на роїсі.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:57
законтачь этих ********* в пупок как главный педофил
показать весь комментарий
09.03.2024 21:02
Все вірно та дуже логічно !
Не по Домам Престарілих же йому ходити !
Він же пєдофіл , а не геронтофіл
показать весь комментарий
09.03.2024 21:10
Це ж так скрєпно.. по кацапськи
показать весь комментарий
09.03.2024 21:28
і питає в педа Гогів - а чи не бажаєте почесно присісти на гуй ?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:35
Заради збереження своєї влади та банда, що захопила її на росіі перетворює країну на гнилий, смердючий карцер, де головні це злочинці, яким дозволено все, а населення це просто біомаса без волі, прав та перспектив..
показать весь комментарий
09.03.2024 21:36
ангарский маньяк убивший 90 человек тоже на фронте.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:54
Да, вот такие у них "скрепы". То что для нас дико, для россии норма.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:06
Яка країна такі герої.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:25
Наблюдатель✗

@***************

Три левых идеологии. Три родные сестры. Коммунисты, сталинисты, совкодрочеры, но почему вы такие мудаки? А потому, что эти идеологии не могут воспитать людей критическим мышлением и собственным мнением. Это идеологии рабов.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:28
Та й нехай ходить,це наша провина, що цю потвору звідси живою відпустили, тільки за це мені соромно
показать весь комментарий
10.03.2024 00:00
яка країна - так і й герої.
Ще тільки папа римський його не благословив.
показать весь комментарий
10.03.2024 00:38
Новости из свинарника.
показать весь комментарий
10.03.2024 01:38
А законопроект про мобілізацію зеків, яку подав Малюська, то не те ж саме? Будуть герої-зеки і у нас?
показать весь комментарий
10.03.2024 02:29
А чого він педофіл,а не вбивця? щось не те нам дають читати....
показать весь комментарий
10.03.2024 04:02
римська курва мама адабряєт
показать весь комментарий
10.03.2024 05:07
А на фото стоит девчонка с медалЯми, а на злой морде написано "ну почему мне не 12 лет".
показать весь комментарий
10.03.2024 06:53
збочена вся параша, концтабір, ізолювати дарасів від усього світу
показать весь комментарий
11.03.2024 12:46
 
 