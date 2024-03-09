В России помилованный Путиным педофил Семьянов, после того как повоевал в Украине, ходит по школам как "почетный гость". ФОТОрепортаж

Помилованный Путиным педофил Никита Семьянов, убивший отца собственной жены, после того как повоевал в Украине, оказался на свободе. Теперь бывшего зека приглашают в школы Новосибирска как "почетного гостя".

Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Никита Семянов, осужденный в 2021 году на 9 лет колонии строгого режима за убийство, вернулся с войны и оказался на свободе. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Семьянова.

В 2021 году Семьянов напал на отца Полины, Александра Макаренко, надел на его голову целлофановый пакет, обмотал проволокой и задушил. Тело он вынес в машину и отвез к себе на участок, где зарыл в фундамент дома. "Пока мой папа считался пропавшим без вести, Семьянов Никита спокойно жил в доме, в фундамент которого был зарыт мой отец, и даже участвовал в его поисках, выражая соболезнования моей семье", - написала Семьянова.

Сама Полина начала встречаться с Семьяновым, когда той было 12-13 лет, а ему – 21, написала ее подруга.

"За те годы, что мы были знакомы, он на регулярной основе #бал девочек 12-15 лет. В основном предпочел это делать с их согласия, но не всегда. Согласие Полины ему вообще было на#уй не нужно. В 16 она забеременела, а в 17 родила", - написала она. Это подтвердили Сибирь.Реалии еще несколько его жертв и очевидцев его преступлений.

В результате мужчина не отсидел даже четверти срока, подписал контракт с ВС РФ, повоевал в Украине, был помилован Путиным и уже вернулся в Новосибирск. В феврале бывшего зека приглашали в лицей №9 как "почетного гостя" на мероприятие ко Дню защитника Отечества, а также на встречу с курсантами патриотических клубов.

Помилованного Путиным педофила Никиту Семянова приглашают в школы как "почетного гостя".







