РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4977 посетителей онлайн
Новости Фото
686 0

Сутки на Донетчине: под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов, 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение 9 марта под ударом находились 8 населенных пунктов: города Зализное, Торецк, Украинск, Часов Яр, поселок Очеретино, села Архангельское, Елизаветовка, Новоукраинка. Российские войска совершили 11 атак на гражданское население, всего обстрелов по линии столкновения – 1781.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Очеретино ранен человек, в Желанном повреждены 2 дома и нежилой. По Мирнограду россияне выпустили 3 ракеты С-300: ранены по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 подросток, повреждены 9 многоэтажек и 27 автомобилей. Доброполье подверглось атаке шахедами — повреждены 2 админздания и 2 частных дома.

"После полуночи враг ударил по Доброполью дронами – есть разрушение в жилом секторе. Под завалами, вероятно, находятся два гражданских лица.

По Мирнограду Россия попала тремя ракетами "С-300". Ранения получили 10 человек, среди них один ребенок. Повреждены 17 многоквартирных домов и 27 гражданских автомобилей", - отметили в полиции Донецкой области.

Краматорский район

В Тернах Лиманской громады повторно повреждены несколько частных домов. Под огнем окрестности Константиновской громады.

Обстріли Донеччини за добу

Бахмутский район

В Торецке повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Зализном — 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске поврежден дом и 2 нежилых здания.

"Часов Яр россияне накрыли из артиллерии - убили гражданское лицо, повредили два многоквартирных дома. На Торецк оккупанты сбросили КАБ-250 и обстреляли город из артиллерии - повреждены два частных дома и религиозное сооружение", - добавили в полиции.

Обстріли Донеччини за добу

С линии фронта эвакуированы 134 человека, в том числе 23 ребенка.

Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

Автор: 

обстрел (29119) Донецкая область (10560)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 