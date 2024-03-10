Сутки на Донетчине: под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов, 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение 9 марта под ударом находились 8 населенных пунктов: города Зализное, Торецк, Украинск, Часов Яр, поселок Очеретино, села Архангельское, Елизаветовка, Новоукраинка. Российские войска совершили 11 атак на гражданское население, всего обстрелов по линии столкновения – 1781.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Очеретино ранен человек, в Желанном повреждены 2 дома и нежилой. По Мирнограду россияне выпустили 3 ракеты С-300: ранены по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 подросток, повреждены 9 многоэтажек и 27 автомобилей. Доброполье подверглось атаке шахедами — повреждены 2 админздания и 2 частных дома.

"После полуночи враг ударил по Доброполью дронами – есть разрушение в жилом секторе. Под завалами, вероятно, находятся два гражданских лица.

По Мирнограду Россия попала тремя ракетами "С-300". Ранения получили 10 человек, среди них один ребенок. Повреждены 17 многоквартирных домов и 27 гражданских автомобилей", - отметили в полиции Донецкой области.

Краматорский район

В Тернах Лиманской громады повторно повреждены несколько частных домов. Под огнем окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район

В Торецке повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Зализном — 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске поврежден дом и 2 нежилых здания.

"Часов Яр россияне накрыли из артиллерии - убили гражданское лицо, повредили два многоквартирных дома. На Торецк оккупанты сбросили КАБ-250 и обстреляли город из артиллерии - повреждены два частных дома и религиозное сооружение", - добавили в полиции.

С линии фронта эвакуированы 134 человека, в том числе 23 ребенка.



























