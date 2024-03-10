В Мексике открылась выставка украинского плаката "Женское лицо войны". ФОТОрепортаж

Во Французском Доме в Мехико открылась выставка девяти украинских художниц-плакатисток The Womanly Face of War от Sunseed Art. Каждый из плакатов рассказывает истории украинских женщин во время войны, а также истории самих художниц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У войны нет женского лица" - сказала Нобелевская лауреатка из Беларуси Светлана Алексиевич. Мы не можем с ней согласиться, потому что каждый день видим много женских лиц на этой войне. Это и женщины-военные, и волонтеры, и матери, которые заботятся о своих детях и семьях, и женщины, которые ждут с войны своих мужей, сыновей, братьев, дочерей. Это женщины, которые живут свою ежедневную рутину между обстрелами, блекаутами, а еще поддерживают других и верят в Победу. - прокомментировала куратор выставки, украинская художница и соучредитель Sunseed Art Олеся Драшкаба. – Для нас было очень важно рассказать о нашей войне в Мексике именно из-за искусства и истории наших женщин, потому что это с одной стороны далекая страна, на которую сильно влияет российская пропаганда, а с другой – это страна с мощными женскими движениями и с великой художественной историей. Я очень благодарна нашим партнерам – Украинскому посольству в Мексике, Французскому культурному центру в Мехико, Украинскому институту, Фонду "Возрождение" и Resilient Ukraine. Мне кажется, что именно такая выставка как The Womanly Face of War даст нам такие важные сегодня рефлексии и возможность мексиканскому зрителю почувствовать понимание, эмпатию и солидарность.



Куратор выставки художница Олеся Драшкаба







Открытие выставки "Женское лицо войны"

Выставку открыли посол ЕС в Мексике господин Жерома Оден и Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая.

Открывая выставку, Готье Миньо сказал, что "российское вторжение в Украину несколько абстрактно для общественности Мексики и Латинской Америки, поэтому высказывания художников о ежедневной реальности, которой они живут, и то, как они реагируют на эту войну, создает более гуманную сторону, которая может трогать и говорить с мексиканской общественностью больше, чем геополитические дискуссии".

Смотрите: Стартовала выставка "СТАЛЬ ПОБЕДЫ: Люди, творящие судьбу Украины". Среди экспозиций – диорама, посвященная защитнику Мариуполя, полковнику СБУ Василию Богачу. ФОТОрепортаж

















Представленные на выставке работы

"В начале третьего года полномасштабной российской агрессии, когда сотни украинских деятелей культуры – поэтов, писателей, художников, интеллектуалов – с оружием в руках отстаивают свободу творить и жить в Украине, защищают саму возможность для украинцев быть свободными, часто жертвуя своей жизнью, очень важно , чтобы голоса украинских художников были представлены во всех уголках планеты. Миссия представления таких голосов через выставку "Женское лицо войны" в Мексике - это миссия строить мосты солидарности с глобальной аудиторией через совместное переосмысление важности свободы для реализации женщины, ограничений и шрамов, которые в женские судьбы приносит с собой война, призыв к солидарности с людьми во всем мире, с женщинами в Мексике, ведь все, кто ценит свободу, должны сегодня выбирать быть сегодня на стороне Украины и помогать украинской победе", - прокомментировала Наталья Попович, соучредитель Resilient Ukraine и Sunseed Art.