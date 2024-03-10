РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5073 посетителя онлайн
Новости Фото Война
4 814 7

Последствия ракетного удара войск РФ по Мирнограду: 11 раненых, повреждено 17 многоэтажек и 27 автомобилей. ФОТОрепортаж

11 человек ранены, среди которых подросток, в результате очередной атаки оккупантов на Мирноград Донецкой области, прокуроры фиксируют последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 10 марта 2024 года около 03:00 российские оккупационные войска ударили, вероятно, ракетами типа С-300 по Мирнограду. Попали по жилому микрорайону города.

В результате вражеских обстрелов ранения получили 11 человек - 16-летний парень, пятеро женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.

Смотрите: Сутки на Донетчине: под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов, 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. ФОТОрепортаж

Всем пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь. У них диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений России против мирного населения региона.

Автор: 

обстрел (29119) ракеты (3690) Донецкая область (10560) Офис Генпрокурора (2606)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путлєрівці , схаменіться 😠
За що ви знищуєте людей , будинки і їх майно ,
ви ж до цього не докладали рук,
тварюки 😡
показать весь комментарий
10.03.2024 12:29 Ответить
От власне доклали. Вони до створення не доклали.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:31 Ответить
Суки кацапські ******* символізм - смертоносними бойовими ракетами та по Мирнограду! 😡 Для кацапів це напевне прикольно.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:30 Ответить
Так , назва міста не спасла
показать весь комментарий
10.03.2024 12:45 Ответить
Які це війська? Це - озброєна банда терористів
показать весь комментарий
10.03.2024 12:57 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 12:58 Ответить
Воєнні злочини прутіна, про які, папа римський, щось там бредятину усіляку несе… «миролюбець» наш, на грошах прутіна, в банках Риму…
показать весь комментарий
10.03.2024 13:10 Ответить
 
 