Последствия ракетного удара войск РФ по Мирнограду: 11 раненых, повреждено 17 многоэтажек и 27 автомобилей. ФОТОрепортаж
11 человек ранены, среди которых подросток, в результате очередной атаки оккупантов на Мирноград Донецкой области, прокуроры фиксируют последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 10 марта 2024 года около 03:00 российские оккупационные войска ударили, вероятно, ракетами типа С-300 по Мирнограду. Попали по жилому микрорайону города.
В результате вражеских обстрелов ранения получили 11 человек - 16-летний парень, пятеро женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.
Всем пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь. У них диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений России против мирного населения региона.
За що ви знищуєте людей , будинки і їх майно ,
ви ж до цього не докладали рук,
тварюки 😡