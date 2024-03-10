Последствия ракетного удара войск РФ по Мирнограду: 11 раненых, повреждено 17 многоэтажек и 27 автомобилей. ФОТОрепортаж

11 человек ранены, среди которых подросток, в результате очередной атаки оккупантов на Мирноград Донецкой области, прокуроры фиксируют последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 10 марта 2024 года около 03:00 российские оккупационные войска ударили, вероятно, ракетами типа С-300 по Мирнограду. Попали по жилому микрорайону города.

В результате вражеских обстрелов ранения получили 11 человек - 16-летний парень, пятеро женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.

Всем пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь. У них диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.











Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений России против мирного населения региона.