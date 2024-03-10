Пограничники задержали троих уклонистов, пытавшихся горами незаконно пробраться в Словакию. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с Нацполицией, с силовой поддержкой спецподразделения "Корд", обнаружили в горах троих мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Словакию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Двух граждан Украины обнаружили при попытке преодолеть заградительный забор. Они признались, что вместе с ними уходил еще один, но он от них отстал. Мужчину нашли в километре от его попутчиков.

Впоследствии удалось установить и того, кто их переправлял. В ходе обысков у него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и черновые записи. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, на задержанных нарушителей составили админпротоколы.

