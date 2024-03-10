РУС
Пограничники задержали троих уклонистов, пытавшихся горами незаконно пробраться в Словакию. ФОТОрепортаж

ухилянти

Пограничники совместно с Нацполицией, с силовой поддержкой спецподразделения "Корд", обнаружили в горах троих мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Словакию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Двух граждан Украины обнаружили при попытке преодолеть заградительный забор. Они признались, что вместе с ними уходил еще один, но он от них отстал. Мужчину нашли в километре от его попутчиков.

Впоследствии удалось установить и того, кто их переправлял. В ходе обысков у него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и черновые записи. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, на задержанных нарушителей составили админпротоколы.

Також смотрите: На границе с Румынией пограничники остановили автобус с 34 уклонистами. ФОТОрепортаж

Мероприятия проводились совместно пограничниками с Нацполицией, при силовой поддержке спецподразделения "Корд".

+16
Нічого собі. Бесплатно хотіли кордон перетнути? Ні стида ні совісті.
10.03.2024 15:29
+15
Чому б оцих бравих бугаїв у формі, які на протязі всієї війни так хоробро воюють зі своїми ж співвітчизниками, не відправити на передову воювати з кацапами? Плюс таких же бравих вояків з ТЦК. А хлопців звідтіля на їхнє місце. От вам і вирішення проблеми з ротацією.
10.03.2024 15:43
+13
чому зразу ухилянти? може альпіністи трохи заблукали
10.03.2024 15:03
10.03.2024 15:03
Альпіністи в українські Карпати не ходять - там скель немає.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:26
невже буба, кошoвий і третій як теля?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:04
та лано, в Україні президент, по очкуванню, 4 рази це зробив і норм пацан - конкретний віслюк!
він точно все знає за ухилянтів.
10.03.2024 15:09
Цікаво, русня буде їх питати, чи хочуть вони жити?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:09
Їх і зараз ніхто не питає
10.03.2024 16:39
Багато хто сподівається, що прийдуть братушкі та припинять проізвол ТЦК.
На росії ж немає бусифікації. Значить, щоб не було бусифікації, треба приєднатись до росії.
10.03.2024 16:40
Маячня. Всі сподіваються, що зелені недоумки врешті-решт наведуть порядок з мобілізацією. Закон буде один для всіх, буде нормальне відношення до військових, до поранених воїнів, почнем воювати зброєю, а не м"ясом. Замість доріг почнем виробляти **********. І тоді нікого не доведеться насильно бусифікувати.
10.03.2024 17:03
Ті, хто зняв Залужного і поставив Сирського з ріднею на росії та замість бліндажів будує дороги - зроблять те, що ви написали? Серйозно?
10.03.2024 17:04
Серйозно. Будь-яку владу треба примушувати виконувати свою роботу і передвиборчі обіцянки. Вже 100 разів писав: подивіться на ту ж Європу. Там страйки не втихають. Як не вчителі, так пілоти. Чи залізничники. Чи ще хтось. Зараз от фермери. Невже хтось досі вірить, що треба лиш вибрати "правильну" владу і вона всі блага піднесе простому народу на блюдечку? Наївна простота...
10.03.2024 17:12
У нас зараз з успішних страйків - тільки протест жінок та ветеранів проти тендера на ремонт суду в Одесі. А взагалі-то масові зібрання заборонені: воєнний стан.
10.03.2024 17:13
І що робити? Чекати, поки зелені покидьки остаточно доб"ють країну і віддадуть її залишки кацапам?
10.03.2024 17:27
Хороше питання, дуже хороше.
Чи не єдину можливість цьому запобігти - військовий переворот - куратори вже купірували вигнанням Залужного і превентивним запуском "протидії Майдану-3".
10.03.2024 17:29
Та ну. Не Залужним єдиним. Майдан-2 без нього ж відбувся.
10.03.2024 17:32
Будь-який Майдан тепер - це агенти кремля.
Потрібна стрімка ліквідація всього особового складу ОПи.
Але хто це зробить так, щоб потім стати легітимним?
Немає зараз беззаперечних лідерів.
І того ж Залужного просто зараз подоляківці під чуткім руководством москви з усієї сили мочать.
10.03.2024 17:35
Якщо чесно, я не впевнений, що Залужний міг би його організувати і провести. І, навіть, не впевнений, що він би взагалі був на боці Майдану. Враховуючи, що він пролобіював закон про посилення відповідальності простих солдатів. Підтримує новий репресивний закон про мобілізацію. Що мовчки розпочав контрнаступ, прекрасно розуміючи, що з тим озброєнням та забезпеченням, яке було в нас на той час, він приречений. Та же само ж мовчки сприйняв свою відставку і призначення послом.
10.03.2024 17:44
Інших лідерів немає. Тому і Майдану ніякого не буде. І заколоту.
Буде перемир'я на умовах москви з усіма відповідними наслідками.
10.03.2024 18:01
А їх і під час Майдану не було. Вірніше, їх ніхто не знає, справжні лідерів. Ті що вилізли на сцену і прилаштувались до корита - абсолютно не лідери. Хто тоді знав турчинова чи яценюка? Кого вони могли за собою повести? Абсолютно нікого. З таким самим успіхом на сцену могли б поставити будь-кого. Лиш би правильні лозунги виголошували.
10.03.2024 18:08
Турчинов з Яценюком все ж якось дотягнули країну до приходу Порошенко. А той якось дотягнув країну до приходу зєлі. Який прийшов і все уїбав.
10.03.2024 18:09
В тому то і справа, що саме дотягнули. Та і не турчинов з яценюком, а саме допомога з-за океану.
10.03.2024 18:45
Бери рогатку і впєрьод багатирь.
10.03.2024 17:58
Ні, як і ви, я почекаю, поки русня дасть в руки щось більш вагоме, ніж рогатка.
10.03.2024 18:00
Який закон вони порушили?
10.03.2024 15:08
Правила перетину державного кордону.
10.03.2024 15:27
Вони ж його не перетнули.
10.03.2024 15:30
Є правила знаходження у прикордонній зоні. Для гор - треба отримати письмовий дозвіл від прикордонників у найближчому погранотряді.
10.03.2024 15:32
юрік, не шуми.
аж вуха позакладало від твого вибуху свідомості...
10.03.2024 15:13 Ответить
Отже в нас прєзік теж ухилянт аж чотириразовий! І чогось йому жодної підозри не висунуто..
10.03.2024 15:22
Чому ж тоді русня біжить розширювати державу, де закони приблизно такі самі?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:29
Кто тебе сказал что рашисты лезут в Украину расширять свое государство? Они наоборот бегут из своей рашки потому что боятся своего государства, да еще за хорошие деньги которые им платят, да еще за право мародерить, насиловать и убивать украинцев о чем они мечтали веками. А воевали бы они за расширение государства они бы оглянулись и увидели что Китай уж захватил рашки больше чем рашисты захватили Украины.
10.03.2024 15:49
Они наоборот бегут из своей рашки
І чомусь на руїнах кожного взятого міста ставлять прапор рашки, з якої біжать.
Виходить, що куди б вони не прибігли, рашка вже тут як тут.
10.03.2024 15:54 Ответить
Є правила перетину деж кордону. В чому проблема жити по закону, а не по бєспрєдєлу?
І судячи з твого тексту, голосував ти за зека, а потім за клоуна. А тепер тобі не подобається гасударство
10.03.2024 15:31
Закон виявився не один на всіх.
Подивіться на відео як уже лежачих людей, які навіть не чинять спротив, лупцюють.
Подивіться на реакції влади на викрадення (один з найтяжчих злочинів!) тцкшниками людей.
Самі живіть своїм законом.
10.03.2024 16:22
Ну який з тебе сонечка захисник?
10.03.2024 16:06
Є закон про прикордонні райони де не можна знаходитись без відповідних дозволів.
10.03.2024 16:07
10.03.2024 15:29
Чому б оцих бравих бугаїв у формі, які на протязі всієї війни так хоробро воюють зі своїми ж співвітчизниками, не відправити на передову воювати з кацапами? Плюс таких же бравих вояків з ТЦК. А хлопців звідтіля на їхнє місце. От вам і вирішення проблеми з ротацією.
10.03.2024 15:43
100%. Підтримую, хлопці з передової відпочинуть, та на ухилянтів пополюють для тонусу.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:49
Мабуть, вони шукали хєнєСрала хорошковського та червоненка підпалькоуніка, бо вони формують "Ударні" батальйони в Монако Ніці та Відні …, щоб ударити автопробігом, проти агентури прутіна+патрушева, у країнах ЄС….
Туди уже НЕМАЛО побігло, з привладних Зеленського…
Резніков з бакановим, можуть і більше підказати…, як військовозобов'язані… Вони ж на облік поставлені у ТЦК, дивними якимись особами з кадрів…
10.03.2024 15:44 Ответить
Це ж треба, прикордонникам знадобилася ще й підтримка спецпідрозділу "Корд". Потужні таки хлопці, нічого більше не скажу. Мабуть пора вже на ротацію до Авдіївки.
Також - КОРД (абр. від Корпус оперативно-раптової дії) - підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Спецпідрозділ було створено на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) Спецпідрозділу міліції Сокіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-2 [2]
Теж бойові хлопці, чомусь тільки на кордоні з Словаччиною, мабуть на випадок нападу з тієї сторони.
Підтримаємо прикордонників, долучаємося до збору на дрони для них (с)
10.03.2024 15:45
...та відпускайте вже, нарешті, цих чмошників-слимаків, тільки збирайте з них перед цим взноси по-максимуму НА ЗСУ і без подальшого права обирати та бути обраними в органи влади України чи чиновникам-функціонерами у подальшій Історії України .. кріпаками народилися - нехай кріпаками і подохнуть, сцикуни-уклоністи 73%ві
10.03.2024 15:49
Та ти готовий суддя Вищого суду! 😀
10.03.2024 16:43
Сам з Тоненького шкрябаєш? Чи з Роботиного?
10.03.2024 17:15
..якби ти хоча б колись було в реАльній армії, то напевне знало би, що зі служби не дуже "пошкрябаєш"...
а кричати-волати про недоліки-зальоти зевлади маємо право і навіть мУсимо сповіщати лише ми - поки шо цивільні, бо військові - люди підневільні, якщо це досі чомусь комусь невідомо..
і ДА, не треба когось лякати повістками-тцками, якщо знадоблюся нашім ЗСУ, то ні хвилини не гальмуватиму, як ото учасники кварталів та їх тупорилі шанувальники..., як і майже сорок років тому, коли призвали у чергову совєцьку "гарячу точку" піду з готовністю, і тому спеціально з 24.02.22 перебрався за реАльним місцем прописки, у своє село
10.03.2024 18:09 Ответить
А чому до цих пір гальмуєш? Чи добровольців вже не беруть?
10.03.2024 18:26
..ну шо ж, з готовнісю приєднаюся, вже тут в Україні (шоб двічи не їздити), до легіону "старих пердунів", який напевно вже збирається у Великій Британії і готовий вже рушити у бій у Роботине...

і да, добре, шо ти аж так "засвітився" - у мене на Кавказі у взводі був прапор з твоїм "поганялом" (а ти ще й у квадраті) - той ще пдр.. ви не родичі, часом? - то передавай йому привіт, якщо він ще живий..
10.03.2024 18:47
Зважаючи на твою войовничість та ненависть до ухилянтів, ти вже давно повинен гнати кацапів з Авдіївки, як скажених собак. В першій шерензі йти в атаку.
10.03.2024 18:57
..твої батьки близькі родичі?
краще й не відповідай, бо твій діагноз вже зрозумілий і лікувати нема сенсу, навіть у Великій Британії
10.03.2024 19:14
Зрозуміло. Злився ухилянт.
10.03.2024 19:23
Три готовых горных стрелка.
10.03.2024 15:54
Тобто в статті усі фото з затриманням переправника, якого виявила поліція і який скажем так то і є жирний карась і саме його затримання є основною новиною, а загловок - спіймали трьох "ухилянтів" що це взагалі за правовий статус такий? а ще на підорашу киваємо мовляв в них пропаганда та немає журналістів а в нас типу є...
10.03.2024 16:21
Невже так важко зрозуміти що самі прикордонники разом з мусорами організовують ці переправи? Ні й інколи, для звітності, когось таки "ловлять".
10.03.2024 17:02
Уже есть решение суда, что они "ухилятни" ?
10.03.2024 16:34
Бггг,а що корд забув на кордоні західному?
10.03.2024 16:46
Основне питання філософії: мобілізація чи окупація величезна більшість, якщо їй дати вибір, завжди і скрізь вирішує не на користь мобілізації. Якби було інакше, у світі не було жодної більш-менш великої країни.
10.03.2024 16:59
Почему сразу ухилянты? Может они обличители коррупции. Хотят проверить как госуслуги для беженцев за границей работают.
10.03.2024 17:03
Стоїть хлопчина по плечи двом гандонам які в тилу шаряться
10.03.2024 17:03
"Ведь это наши горы,
Они помогут нам..."
10.03.2024 17:10
Зате в країні є багато чиновників та бізнесменів, які спокійно їдуть в Дубаї і повертаються, бо знають що їх відпустять знову, захочуть назавжди - поїдуть. Якийсь так званий бізнесмен, що заробляє аферами, обманюючи людей, чи продаючи гуманітарку зробить собі "бізнес поїздку" за кордон та отримає всі необхідні документи. Тобто живемо по принципу, зміг обманути людей, вкрасти, піднятись, чи підлизувати найбагатшим - будеш жити, при чому в шоколаді, а ті кто замість бабла вибрали щось інше - на фронт. Немає рівності між людьми, є знать та кріпаки.
10.03.2024 18:15
сколько бугаев откормленных в форме скопилось на западной границе -все кого то ловят -от чего то охраняют - это же главные ухилянты страны -странно и зачем охранять европейские границы -если мы туда хотим вступить -там наши друзья и там наше будущее - получается на словах одно -а на деле -украинский концлагерь
10.03.2024 18:26
" Відкомандируйте мене на західний кордон а не на східний! Бо я буду тих во сволочей ухилянтів ловити і відправляти нашім хлопцям на схід в допомогу ! " Сказав патріот професійний військовий.
10.03.2024 19:01
До речі той хто пише що заборонені мітінгі під час військового стану, нагадаю що Майдан був також заборонено . Їм не одноразово законна влада нагадувала звільнити площу.
10.03.2024 19:04
А ви хто, Трудовиє рєзєрви, а Дінамо бєжит, всє бєгут))))
11.03.2024 09:57
Нащо, нащо вони йдуть у гори, коли є ВЛК яке списало бойових генералів?! Опублікуйт вже телефони цього чудового ВЛК і лікарів!!!
11.03.2024 22:12
 
 