Пограничники задержали троих уклонистов, пытавшихся горами незаконно пробраться в Словакию. ФОТОрепортаж
Пограничники совместно с Нацполицией, с силовой поддержкой спецподразделения "Корд", обнаружили в горах троих мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Словакию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Двух граждан Украины обнаружили при попытке преодолеть заградительный забор. Они признались, что вместе с ними уходил еще один, но он от них отстал. Мужчину нашли в километре от его попутчиков.
Впоследствии удалось установить и того, кто их переправлял. В ходе обысков у него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и черновые записи. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, на задержанных нарушителей составили админпротоколы.
Мероприятия проводились совместно пограничниками с Нацполицией, при силовой поддержке спецподразделения "Корд".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він точно все знає за ухилянтів.
На росії ж немає бусифікації. Значить, щоб не було бусифікації, треба приєднатись до росії.
Чи не єдину можливість цьому запобігти - військовий переворот - куратори вже купірували вигнанням Залужного і превентивним запуском "протидії Майдану-3".
Потрібна стрімка ліквідація всього особового складу ОПи.
Але хто це зробить так, щоб потім стати легітимним?
Немає зараз беззаперечних лідерів.
І того ж Залужного просто зараз подоляківці під чуткім руководством москви з усієї сили мочать.
Буде перемир'я на умовах москви з усіма відповідними наслідками.
аж вуха позакладало від твого вибуху свідомості...
І чомусь на руїнах кожного взятого міста ставлять прапор рашки, з якої біжать.
Виходить, що куди б вони не прибігли, рашка вже тут як тут.
І судячи з твого тексту, голосував ти за зека, а потім за клоуна. А тепер тобі не подобається гасударство
Подивіться на відео як уже лежачих людей, які навіть не чинять спротив, лупцюють.
Подивіться на реакції влади на викрадення (один з найтяжчих злочинів!) тцкшниками людей.
Самі живіть своїм законом.
Туди уже НЕМАЛО побігло, з привладних Зеленського…
Резніков з бакановим, можуть і більше підказати…, як військовозобов'язані… Вони ж на облік поставлені у ТЦК, дивними якимись особами з кадрів…
Також - КОРД (абр. від Корпус оперативно-раптової дії) - підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Спецпідрозділ було створено на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) Спецпідрозділу міліції Сокіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-2 [2]
Теж бойові хлопці, чомусь тільки на кордоні з Словаччиною, мабуть на випадок нападу з тієї сторони.
Підтримаємо прикордонників, долучаємося до збору на дрони для них (с)
а кричати-волати про недоліки-зальоти зевлади маємо право і навіть мУсимо сповіщати лише ми - поки шо цивільні, бо військові - люди підневільні, якщо це досі чомусь комусь невідомо..
і ДА, не треба когось лякати повістками-тцками, якщо знадоблюся нашім ЗСУ, то ні хвилини не гальмуватиму, як ото учасники кварталів та їх тупорилі шанувальники..., як і майже сорок років тому, коли призвали у чергову совєцьку "гарячу точку" піду з готовністю, і тому спеціально з 24.02.22 перебрався за реАльним місцем прописки, у своє село
і да, добре, шо ти аж так "засвітився" - у мене на Кавказі у взводі був прапор з твоїм "поганялом" (а ти ще й у квадраті) - той ще пдр.. ви не родичі, часом? - то передавай йому привіт, якщо він ще живий..
краще й не відповідай, бо твій діагноз вже зрозумілий і лікувати нема сенсу, навіть у Великій Британії
Они помогут нам..."