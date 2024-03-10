Мужчина в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался незаконно пересечь границу с Молдовой, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Нарушитель с применением латексной маски, плаща-мантии и гидрокостюма планировал пересечь две реки и попасть в Молдову. Его задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. Или для того, чтобы испугать пограничников, или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным. К "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки. Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем - Днестр", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дело направлено в суд.