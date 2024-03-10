Мужчина в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался незаконно пересечь границу с Молдовой, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Нарушитель с применением латексной маски, плаща-мантии и гидрокостюма планировал пересечь две реки и попасть в Молдову. Его задержали пограничники.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. Или для того, чтобы испугать пограничников, или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным. К "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки. Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем - Днестр", - говорится в сообщении.
Как отмечается, дело направлено в суд.
Анатолий К #427424
Luk Viktor
ZoV KobZona
страх загинути, та голод рухає свідомісттю краще любих стимуляторів.
а чому б не зробити два відео.
1 це, де людина перед вибором, вмерти чи ні...
2 любого депутата, чиновника, відмазаного броньваного, з машиною,
готовою в любий момент рвонути на той самий кордон при наступі *****
і показати різницю, *****, що цей не знає, виживе чи ні
а ті підари впевнені що будуть жити.
от так булоб чесно.
можна ще воєнкома підара який не воював, не воює, і не буде нікуя воювати
і теж впевнений на 100% що виживе.
Мабуть думав, що там прикордонників не буде - бо який ідіот буде дві широкі річки перепливати..
зі. Я не 73 і за нього не голосував.
Мені все пох, ващє.
А захистити по-вашому-це як ? Прийняти кулачний бій один на один ? Чи поогризатися голосом на кордоні через рів одне з одним ? Це-війна. Можна загинути як від каба чи снаряду, а можна й від кулі. А можна й не загинути та стати героєм. А можна втекти в іншу країну та звідти повчати.
ПОСТАНОВА
від 27 січня 1995 р. N 57
Київ
Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
Но есть одна такая мааахонькая деталь. Постановление КМУ № 57, на который ссылаются погранцы, противоречит статье 33 Конституции. А Конституция это самый главный правовой документ. Есть куча выигранных дел, о том, что такой запрет противоречит Конституции. Но погранцы все равно не выпускают, даже когда тычешь в морду таким решением суда. Тупо, по беспределу.
А самое смешное будет, что потом эта вся быдлота у власти, нагло ухмыляясь, скажет- а мы никого и не держали тогда. Не было никакого запрета, гыыы.
з якою метою тут ? - хочу додому в Трансильванію
Так що невідомо, де можна зустріти смерть.