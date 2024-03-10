РУС
Мужчина в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался незаконно пересечь границу с Молдовой, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Нарушитель с применением латексной маски, плаща-мантии и гидрокостюма планировал пересечь две реки и попасть в Молдову. Его задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. Или для того, чтобы испугать пограничников, или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным. К "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки. Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем - Днестр", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Пограничники задержали троих уклонистов, пытавшихся горами незаконно пробраться в Словакию. ФОТОрепортаж

Порушник кордону

Как отмечается, дело направлено в суд.

Порушник кордону

Госпогранслужба (6776) граница (5337) уклонисты (1055)
+24
Не моє, десь прочитав, але ці рядки точно висвітлюють ситуацію в Україні. Нарід, який після отримання безвізу міг кожні вихідні за 30 евро полетіти до Європи на каву і вояж, сьогодні після свого найвєлічайшого вибору за 7 тисяч доларів тоне в річці Тисі, у холодній воді, втікаючи від свого вибору. Куди і навіщо біжимо від свого щастя?
10.03.2024 19:04 Ответить
+23
Хорошо замаскувався - непомітний.......
10.03.2024 18:47 Ответить
+15
Чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним.
10.03.2024 19:03 Ответить
Хорошо замаскувався - непомітний.......
10.03.2024 18:47 Ответить
А в натовпі хрен би хто шо заподозрів. Звичайна людина і все.
10.03.2024 19:04 Ответить
Ага. Тільки тепер вже молдавани розповідають анекдоти про хохлів через таких персонажів.
10.03.2024 22:23 Ответить
а смішного нема тут ні краплі...
страх загинути, та голод рухає свідомісттю краще любих стимуляторів.
а чому б не зробити два відео.
1 це, де людина перед вибором, вмерти чи ні...
2 любого депутата, чиновника, відмазаного броньваного, з машиною,
готовою в любий момент рвонути на той самий кордон при наступі *****
і показати різницю, *****, що цей не знає, виживе чи ні
а ті підари впевнені що будуть жити.
от так булоб чесно.
можна ще воєнкома підара який не воював, не воює, і не буде нікуя воювати
і теж впевнений на 100% що виживе.
11.03.2024 09:02 Ответить
Людина - павук?
10.03.2024 18:47 Ответить
аквамен
10.03.2024 18:54 Ответить
Це Воландеморт
10.03.2024 19:03 Ответить
Ні це дєрьмак намагається виїхати з України, прикинь?
10.03.2024 19:15 Ответить
Это же Фантомас!
11.03.2024 13:40 Ответить
Та ну нах - це не цеи шо СБУ в машині з Молдови вивезли - ломанувся
10.03.2024 18:48 Ответить
Чаус?
10.03.2024 18:52 Ответить
Він -- курілка
10.03.2024 18:54 Ответить
WTF?!
10.03.2024 18:48 Ответить
Прикинувся фантомасом чи дебілом .
10.03.2024 18:51 Ответить
Фантомас, привет.
10.03.2024 18:51 Ответить
Воланд деМорт тікає від Гаррі Поттера?
10.03.2024 18:54 Ответить
А пропеллер де ?
10.03.2024 18:54 Ответить
Франкєнштейн, Бетман, Аквамен
10.03.2024 18:55 Ответить
Назад його в клітку
10.03.2024 18:55 Ответить
Тиса, та ще річка - не кожна риба перетне...
10.03.2024 18:56 Ответить
Так він на півдні - Турунчак - це відгалуження Дністра біля Слободзеї - течуть паралельно, перед лиманом зливаються.

Мабуть думав, що там прикордонників не буде - бо який ідіот буде дві широкі річки перепливати..
10.03.2024 19:54 Ответить
та он не с Одеси
10.03.2024 22:57 Ответить
Красівоє
10.03.2024 18:58 Ответить
Майкл Майерс це ти?
10.03.2024 18:58 Ответить
Може, він поспішав на побачення з дівчиною з Молдови... Романтіка.

10.03.2024 18:59 Ответить
Чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним.
10.03.2024 19:03 Ответить
Не моє, десь прочитав, але ці рядки точно висвітлюють ситуацію в Україні. Нарід, який після отримання безвізу міг кожні вихідні за 30 евро полетіти до Європи на каву і вояж, сьогодні після свого найвєлічайшого вибору за 7 тисяч доларів тоне в річці Тисі, у холодній воді, втікаючи від свого вибору. Куди і навіщо біжимо від свого щастя?
10.03.2024 19:04 Ответить
Їздив за 30, а думав, що буде їздити за 10, добра багато не буває. Бо то ж був мародьор.
10.03.2024 19:42 Ответить
паприколу
10.03.2024 22:14 Ответить
Нагадайте, 73 відсотки голосували за початок війни? Чи може це Зе невиправдавши очікувань віроломно вторгся у рашку? Ні, обіцяв мир так само як і Порошенко...
зі. Я не 73 і за нього не голосував.
10.03.2024 22:15 Ответить
Так .73 % проголосували за початок війни..а якщо хтось з них не бачить зв'язку між вибором 2019 та вторгненням 2022- то таких довб..ів треба лишати виборчого права
11.03.2024 07:03 Ответить
Бомбезна ідея, давай взагалі УСІХ позбавимо виборчого права і делегуємо тобі право голосувати за всіх...
12.03.2024 12:39 Ответить
Володіє здатністю долати складні перешкоди, трохи попрацювати над маскуванням і до розвідки.
10.03.2024 19:04 Ответить
Спитайте у цього Іхтіандра, за кого воно голосувало у 2019??? Бляха, цікаво ну просто шоб паржать. ІМХО весь цей плаваючий, повзаючий та літаючий "квартальний" фан-клуб у 2019, повернувшися тоді з курортів Турції, Єгипта, Тайланда, з прогулянок Австріями-Німеччинами-Франціями, в 2019 голосувало за їхнього зе-лідОра... А тепер ці тупорилі курви річку Тису штурмують та платять по 5000 євро за "комфортний" проїзд в багажнику авто в Румунію чи Угорщину, хоча ще у 2018 літали лоукостами зе 50 євро в Австрію каву попити на вихідні...
10.03.2024 19:04 Ответить
Зе .Своїх прихильників развів шашликами як справжній циркач.А зара вони як ті гуппі з акваріуму втекти наівні хочуть.
10.03.2024 19:14 Ответить
слухай, ЗЕлебобік, ти наобирав з дуру у 2019 ватного промоскальського скомороха, а тепер, коли він всю країну спаплюжив та злив в унітаз, такі, як ти розповідають, що не ваші тупі мозги винні, а знов Порошенко та порохоботи??? В дзеркало йди глянься, там ти побачиш причину тої сраки, яка в країні останні 5 років коїться...
11.03.2024 18:58 Ответить
15 000 євро вже ціна
11.03.2024 18:25 Ответить
Сміття зловили
10.03.2024 19:04 Ответить
сміття це те що маючи зброю не здатне ліквідувати ворогів та мародерів України
10.03.2024 19:14 Ответить
Ухиляшному сміттю зброю не дають.
10.03.2024 21:36 Ответить
В масці, ластах і плащє
Мені все пох, ващє.
10.03.2024 19:10 Ответить
Ну чому ж, у всіх є вільний вибір : чи Україну захищати, чи в Тисі або Дністрі втопитися. Вільному - воля, бути боягузом, чи виконати обовʼязок, кожен вибирає по собі…
10.03.2024 19:26 Ответить
"Обов"язок - це захистити рідну країну. А не безглуздо загинути майже беззбройним під ворожими кабами і снарядами. "
А захистити по-вашому-це як ? Прийняти кулачний бій один на один ? Чи поогризатися голосом на кордоні через рів одне з одним ? Це-війна. Можна загинути як від каба чи снаряду, а можна й від кулі. А можна й не загинути та стати героєм. А можна втекти в іншу країну та звідти повчати.
10.03.2024 23:42 Ответить
У бойові плавці його, нехай море розміновує і рашеншпигунів лякає!!
10.03.2024 19:19 Ответить
просто прикольный 73% лохторат Зєлєнскага умєєт жидь, а там, за кордоном, будет жидь ещё и на валютные пособия (как потерпилы), позоря Украину своей наглостью-гибкостью
10.03.2024 19:20 Ответить
А що зедебили зробили, щоб люди не тикали???? Були б гроши у людей, ще не так би тiкали. Бесит, как все при влади, всё не нажрутся, одноклеточные твари
10.03.2024 19:22 Ответить
У вас гугл-перекладач зламався.
10.03.2024 23:44 Ответить
В масці схож на папу римського Францицька мать його !
10.03.2024 19:23 Ответить
«Незаконно перетнув», а де закон забороняючий перетинати кордон в установленому порядку?
10.03.2024 19:31 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 січня 1995 р. N 57

Київ

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
10.03.2024 21:25 Ответить
Термонакидка - зрозуміло. Гідрокостюм - зрозуміло. А нафіга маска???
10.03.2024 19:34 Ответить
Він з Одеси, очевидно, по приколу)
10.03.2024 21:51 Ответить
Хоча до 1 квітня ще далеко
10.03.2024 21:54 Ответить
Хоть паржем)) па приколу!
10.03.2024 19:35 Ответить
10.03.2024 20:04 Ответить
Запугать всех хотел и погранцов и контрабасов.
10.03.2024 20:10 Ответить
Это все конечно смешно.. ************ и ************* про ухылянтов лезущих через кордон..

Но есть одна такая мааахонькая деталь. Постановление КМУ № 57, на который ссылаются погранцы, противоречит статье 33 Конституции. А Конституция это самый главный правовой документ. Есть куча выигранных дел, о том, что такой запрет противоречит Конституции. Но погранцы все равно не выпускают, даже когда тычешь в морду таким решением суда. Тупо, по беспределу.

А самое смешное будет, что потом эта вся быдлота у власти, нагло ухмыляясь, скажет- а мы никого и не держали тогда. Не было никакого запрета, гыыы.
10.03.2024 20:38 Ответить
Ні, не протиречить, а доповнює. Так само, як і ККУ України теж "протиречить" цій статті - при порушенні ККУ вам можуть обмежити права, вказані в статті 33 - посадити в буцегарню і обмежити вашу свободу пересування. Ви розмірковуєте на теми, на яких не розумієтесь.
10.03.2024 21:28 Ответить
От того, что вы научились писать жирным шрифтом, ваши тупые манипуляции с целью прикрыть беззаконие пограничников, не становятся менее тупыми.
10.03.2024 22:23 Ответить
ти розмірковуєш на теми, на яких не розумієшся. Без жирного шрифту
11.03.2024 11:46 Ответить
Аргументы будут ? Или только пафосный трёп ?
11.03.2024 23:12 Ответить
Більш того, постанова 57 від 1995 року, до поточної влади відношення ніякого не має
10.03.2024 21:31 Ответить
Да, да, зеля лучший, зеля великий.
10.03.2024 22:26 Ответить
Власть пошла по беспределу , дождетесь буде бунт
10.03.2024 20:55 Ответить
Бунт тисоплавів?
10.03.2024 21:33 Ответить
ну так. По ночам потопельники будуть виходити на берег і лякати місцевих мешканців.
10.03.2024 22:23 Ответить
та нє, погранці - віська сбу, а тма мозкі вміють промивати, ...ні в бозю, ні в чорта
10.03.2024 22:57 Ответить
Та це прямо наочна ілюстрація гасла "Худе не будет, хоть поржем".
10.03.2024 21:36 Ответить
у ДПС також є кіностудія , виявляється ...Постанова яку тільки глухонімий сліпець нерозкусить ..пля куди ми котимось ? жесть просто ..покажи це в 2019 році сказали б що божевільний це я, а не держава Україна ...
10.03.2024 21:41 Ответить
а коли вже через кордон підуть у костюмах людини-павука і Бетмена?
10.03.2024 22:21 Ответить
Пусть лохи там сами как-нибудь воюют?
11.03.2024 09:26 Ответить
11.03.2024 01:17 Ответить
представтесь - граф Дракула
з якою метою тут ? - хочу додому в Трансильванію
11.03.2024 05:35 Ответить
Ну вылитый молдован!
11.03.2024 16:54 Ответить
От тут був один чолов'яга. Втік від війни, працював, орендував житло. А місяць тому пішов на базар і з'їв зєльц від польського рольніка. По ітогу чолов'яга на цвинтарі, рольнік з жінкою в тюрмі.
Так що невідомо, де можна зустріти смерть.
11.03.2024 18:34 Ответить
 
 