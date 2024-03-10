РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9399 посетителей онлайн
Новости Фото
9 043 12

Один из самых больших храмов Сумщины и всей Слобожанщины присоединился к ПЦУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вознесенская церковь в Тростянце присоединилась к Православной Церкви Украины. Состоялось первое богослужение ПЦУ, которое возглавил секретарь Киевской Митрополии ПЦУ, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, Архиепископ Вышгородский Агапит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

Также читайте: В скором времени будет решение нескольких поместных церквей о признании ПЦУ, - Епифаний

Участие в праздничной Литургии приняли начальник Сумской ОВА Владимир Артюх и Тростянецкий городской голова Юрий Бова.

"Настоятель Вознесенского храма РО "Ставропігійна релігійна громада Вознесенська парафія (ПЦУ)" Александр сообщил, что сейчас к Православной Церкви Украины присоединяется самый большой храм Тростянецкой громады, являющийся самым большим храмом Православной Церкви Украины не только на Сумщине, но и на всей Слобожанщине", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Черкасской области в ПЦУ перешли более 80 парафий, однако еще 200 остаются в УПЦ МП

Вознесенська церква у Тростянці
Вознесенська церква у Тростянці
Вознесенська церква у Тростянці

Автор: 

Сумская область (3606) ПЦУ (792)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Як атеїст ПЦУ я щиро вітаю цю подію! Розривати всілякі зв'язки з отруйною москальщиною!
показать весь комментарий
10.03.2024 21:59 Ответить
+22
З'ясувалося що "Амія, мова, віра" мають значення і мають сенс. П'ять років та сотні тисяч вбитих це врешті довели
показать весь комментарий
10.03.2024 22:23 Ответить
+21
Теріторія самосвятів ФСБ-РПЦ зменшилась. Мінус чудовий храм разом з вірянами.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як атеїст ПЦУ я щиро вітаю цю подію! Розривати всілякі зв'язки з отруйною москальщиною!
показать весь комментарий
10.03.2024 21:59 Ответить
Теріторія самосвятів ФСБ-РПЦ зменшилась. Мінус чудовий храм разом з вірянами.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:03 Ответить
Єрмак недогледів - і фсбшну секту знесли.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:05 Ответить
дєрьмака гру рф позбавили тижневої премії... чекайте на знищення наступної партії коштовної західної техніки !!
показать весь комментарий
10.03.2024 22:14 Ответить
З'ясувалося що "Амія, мова, віра" мають значення і мають сенс. П'ять років та сотні тисяч вбитих це врешті довели
показать весь комментарий
10.03.2024 22:23 Ответить
Земляки порадували...
показать весь комментарий
10.03.2024 22:24 Ответить
Московські попи відчули пипець та побігли шукати прихистку, бо ж "де вони харчуватися будуть?..."
показать весь комментарий
10.03.2024 22:49 Ответить
 
 