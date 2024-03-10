Один из самых больших храмов Сумщины и всей Слобожанщины присоединился к ПЦУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вознесенская церковь в Тростянце присоединилась к Православной Церкви Украины. Состоялось первое богослужение ПЦУ, которое возглавил секретарь Киевской Митрополии ПЦУ, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, Архиепископ Вышгородский Агапит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
Участие в праздничной Литургии приняли начальник Сумской ОВА Владимир Артюх и Тростянецкий городской голова Юрий Бова.
"Настоятель Вознесенского храма РО "Ставропігійна релігійна громада Вознесенська парафія (ПЦУ)" Александр сообщил, что сейчас к Православной Церкви Украины присоединяется самый большой храм Тростянецкой громады, являющийся самым большим храмом Православной Церкви Украины не только на Сумщине, но и на всей Слобожанщине", - говорится в сообщении.
