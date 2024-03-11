Будут судить одесситку, "сливавшую" спецслужбам РФ данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты, - Офис генпрокурора. ФОТО
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одессы по факту государственной измены. Она "сливала" данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Следствием установлено, что обвиняемая сотрудничала с представителями спецслужб РФ. Она передавала через Telegram координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций Вооруженных Сил Украины, размещенных на территории Одессы и Черноморска Одесской области.
"В "зоне особого внимания" врага была информация о расположении личного состава подразделений Сил терробороны и морской пехоты в отдельных админзданиях на территории региона", - говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК РФ. В ходе обысков в ее квартире изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с кадровым сотрудником разведывательного центра ГУ ГШ ВС РФ.
В настоящее время обвиняемая находится под стражей.
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Але в Україні нема смертної кари…
- я хочу щоб усі жили у кацапських злиднях.
- Тьфу!
Зато в воюющей Украине чтобы посадить врага, наводящего ракеты на места, нужно пройти целую процедуру.
Ніяке законодавство, тому ніяк на ЖДУНІВ і не впливає!!
Ждуни, продовжують - убивати Українців!! Але, усе це відбувається, під «мудрим» патронатом хєранта від КВНу!! Бо він, вирок Україні