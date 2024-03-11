Будут судить одесситку, "сливавшую" спецслужбам РФ данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одессы по факту государственной измены. Она "сливала" данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что обвиняемая сотрудничала с представителями спецслужб РФ. Она передавала через Telegram координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций Вооруженных Сил Украины, размещенных на территории Одессы и Черноморска Одесской области.

"В "зоне особого внимания" врага была информация о расположении личного состава подразделений Сил терробороны и морской пехоты в отдельных админзданиях на территории региона", - говорится в сообщении.

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В ноябре 2023 года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК РФ. В ходе обысков в ее квартире изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с кадровым сотрудником разведывательного центра ГУ ГШ ВС РФ.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.