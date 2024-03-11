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Будут судить одесситку, "сливавшую" спецслужбам РФ данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одессы по факту государственной измены. Она "сливала" данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что обвиняемая сотрудничала с представителями спецслужб РФ. Она передавала через Telegram координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций Вооруженных Сил Украины, размещенных на территории Одессы и Черноморска Одесской области.

"В "зоне особого внимания" врага была информация о расположении личного состава подразделений Сил терробороны и морской пехоты в отдельных админзданиях на территории региона", - говорится в сообщении.

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зрадниця з Одеси

В ноябре 2023 года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК РФ. В ходе обысков в ее квартире изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с кадровым сотрудником разведывательного центра ГУ ГШ ВС РФ.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Автор: 

Одесса (7915) суд (25135) государственная измена (1566) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+10
чергове сучище
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11.03.2024 12:50
+8
Ось так, манівцями і водять судді МАЙДАНУ, під патронатом татарова - портнова-лукаш, отаких ЖДУНІВ-убивць з 2014 року!!

Ніяке законодавство, тому ніяк на ЖДУНІВ і не впливає!!
Ждуни, продовжують - убивати Українців!! Але, усе це відбувається, під «мудрим» патронатом хєранта від КВНу!! Бо він, вирок Україні
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11.03.2024 13:27
+7
Може вже досить ці їбальники "рузькага смрада" блюровати - краще гімном замазувать.
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11.03.2024 12:53
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Правила форума Совет форумчан
дайте їй хоча б одну спробу переплисти Тису.
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11.03.2024 12:47 Ответить
чергове сучище
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11.03.2024 12:50 Ответить
Цю сучку требо було б стратити публічно.

Але в Україні нема смертної кари…
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11.03.2024 13:21 Ответить
"Злити" її до рота гарячої смоли!!!
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11.03.2024 12:51 Ответить
Може вже досить ці їбальники "рузькага смрада" блюровати - краще гімном замазувать.
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11.03.2024 12:53 Ответить
Де логика? Навіщо?!
- я хочу щоб усі жили у кацапських злиднях.
- Тьфу!
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11.03.2024 13:02 Ответить
Втопіть її в Чорному морі.
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11.03.2024 13:02 Ответить
На московии для (в лучшем исходе)ареста достаточно сказать Слава Украине. Поэтому у них на территории нет широких сетей диверсантов.
Зато в воюющей Украине чтобы посадить врага, наводящего ракеты на места, нужно пройти целую процедуру.
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11.03.2024 13:02 Ответить
Ось так, манівцями і водять судді МАЙДАНУ, під патронатом татарова - портнова-лукаш, отаких ЖДУНІВ-убивць з 2014 року!!

Ніяке законодавство, тому ніяк на ЖДУНІВ і не впливає!!
Ждуни, продовжують - убивати Українців!! Але, усе це відбувається, під «мудрим» патронатом хєранта від КВНу!! Бо він, вирок Україні
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11.03.2024 13:27 Ответить
Вирок Україні виносять самі українці. Нас як не як 80% населення.
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11.03.2024 14:08 Ответить
Не одеситку , а росіянку . Пишіть вірно заголовки
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11.03.2024 14:06 Ответить
 
 