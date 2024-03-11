Оккупанты атаковали Никопольщину 3 дронами-камикадзе и 4 раза из артиллерии: повреждено 11 домов, 10 хозяйственных построек и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Российская армия 7 раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"За день оккупанты 7 раз атаковали Никопольский район. Трижды запускали дроны-камикадзе и 4 раза обстреляли из артиллерии. Били по Никополю и Красногригорьевской громаде", - говорится в сообщении.
Повреждены отель, магазин, 11 частных жилых домов, 10 хозяйственных построек и 2 линии электропередачи.
Как отметили в ОГА, в других громадах области было спокойно.
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