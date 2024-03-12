Минобороны РФ сообщило о массированной атаке дронами на РФ, в Орле горит резервуар с нефтепродуктами, в Кстово пожар на "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез". ФОТО

Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков сообщил о попадании беспилотника в объект топливно-энергетического комплекса в Орле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Кличкова.

"В Орле произошло падение БПЛА. Атаки претерпел объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы с целью локализации возгорания. Пострадавших нет", - уверяет он.

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"Один резервуар с нефтепродуктами вспыхнул на нефтебазе в Орле, предварительно после удара украинского беспилотника", - сообщает РИА-Новости со ссылкой на представителей экстренных служб РФ.

Также местные власти сообщили, что беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону (Нижнегородская область РФ. - Ред), атакован объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. В "Лукойле" сообщили, что работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" временно остановлена "в связи с инцидентом".

В свою очередь, телеграм-канал 112 публикует последствия попадания БПЛА в "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез".

"Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 25 БПЛА по объектам в России... В частности, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской – 1, Белгородской – 7, Курской – 11, Брянской – 1, Тульской – 1 и Орловской – 2", - цитирует РИА-Новости Минобороны РФ.