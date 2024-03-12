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Минобороны РФ сообщило о массированной атаке дронами на РФ, в Орле горит резервуар с нефтепродуктами, в Кстово пожар на "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез". ФОТО

Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков сообщил о попадании беспилотника в объект топливно-энергетического комплекса в Орле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Кличкова.

"В Орле произошло падение БПЛА. Атаки претерпел объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы с целью локализации возгорания. Пострадавших нет", - уверяет он.

Также смотрите: Масштабный пожар вспыхнул около санкт-петербургского аэропорта "Пулково". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Один резервуар с нефтепродуктами вспыхнул на нефтебазе в Орле, предварительно после удара украинского беспилотника", - сообщает РИА-Новости со ссылкой на представителей экстренных служб РФ.

Также местные власти сообщили, что беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону (Нижнегородская область РФ. - Ред), атакован объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. В "Лукойле" сообщили, что работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" временно остановлена "в связи с инцидентом".

В свою очередь, телеграм-канал 112 публикует последствия попадания БПЛА в "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез".

лукойл

"Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 25 БПЛА по объектам в России... В частности, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской – 1, Белгородской – 7, Курской – 11, Брянской – 1, Тульской – 1 и Орловской – 2", - цитирует РИА-Новости Минобороны РФ.

Автор: 

беспилотник (3727) пожар (5968) россия (96038)


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Топ комментарии
+49
Интересные у них там в РФии ПВО.

Очередной резервуар храбро сбил собой украинский беспилотник.
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12.03.2024 06:19
+48
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12.03.2024 06:36
+30
Параша виявляється така куценька. На дронах рукою подати.
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12.03.2024 06:50
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Аэропорт "Орли" работает в штатном режиме.
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12.03.2024 06:17 Ответить
Параша виявляється така куценька. На дронах рукою подати.
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12.03.2024 06:50 Ответить
Святий вогонь для Папи Римського
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12.03.2024 07:11 Ответить
Біленький прапор для Папи Римського...
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12.03.2024 12:13 Ответить
Интересно, а что было бы если бы несколько бригад зашли в курскую область и на москву?
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12.03.2024 09:57 Ответить
А нахера? Кормить потом ватное население?
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12.03.2024 11:13 Ответить
Нет, просто скинуть ***** и помочь им провести демократические выборы.
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12.03.2024 12:09 Ответить
выберут другого *****. по-другому у них не получается.
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12.03.2024 15:08 Ответить
Странно я вроде не писал - оккупировать. Разрушить тыл. Отвести войска из Донецкого -Луганского направления. Разрушить стабильность системы управления. Дезорганизовать и разрушить логистику.
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12.03.2024 16:33 Ответить
Типо, кацапы лыжи вострят на Францию?
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12.03.2024 08:36 Ответить
так, все працює...
всі бпла знищені
а горить, бо там є цигани.
яким нравіца як воно горить,
як люди бігають
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12.03.2024 08:53 Ответить
Час вже змінити назву міста, пропоную "Горел".
Може воно спочатку таку і мало?
Бо ж ізби горять безперервно.
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12.03.2024 17:18 Ответить
Интересные у них там в РФии ПВО.

Очередной резервуар храбро сбил собой украинский беспилотник.
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12.03.2024 06:19 Ответить
це вони самі себе обстрілюють, і взагалі все збили, а обломки впали на нафтобазу, вони на мацкву летіли.
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12.03.2024 17:26 Ответить
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12.03.2024 06:30 Ответить
Оце, насправді, дієві санкції!
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12.03.2024 06:33 Ответить
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12.03.2024 06:36 Ответить
😁 Фотошоп! Замість мікрофона насправді стакан!
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12.03.2024 06:53 Ответить
пане мабуть не знає що це мемний чувак?
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12.03.2024 11:26 Ответить
Знаю. 😊
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12.03.2024 12:21 Ответить
В ці ігри можливо грати і у двох. І це ми ще не почінали.
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12.03.2024 06:36 Ответить
та вже трошки почали! десяток НПЗ це тобі не баран чихнув в кацапів і без цього дефіцит бензину був з економічних причин (примусове обмеження ціни), а тут ще й перегонка зникає
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12.03.2024 11:16 Ответить
Це ще не почали, почали тільки промацівать.
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12.03.2024 11:20 Ответить
Бензоколонка протікає, скріпи репають.
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12.03.2024 06:37 Ответить
а коли ми почнемо мордору гаплик
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12.03.2024 06:46 Ответить
Батарея НПЗ стала на чергування замість батареї ПВО. 😊
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12.03.2024 06:54 Ответить
Здається-установкою АВТ сбили.
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12.03.2024 07:36 Ответить
В "телегє" можна навербувати до біса зацікавлених ( хто в грошах, а хто в свободі) аборигенів з **********. Всі ресурси ****** на війну в провінціях які століттями висмоктують московіти. Зараз саме час для деколонізації, бо якщо до війни аборигенів просто грабувала москва, то зараз їх винищують як гарматне мясо на загарбницькій війні.
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12.03.2024 07:05 Ответить
наша влада на таки складні думки не здатна
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12.03.2024 08:32 Ответить
Це не складно. Їм складно відмовитись від "премії за інтенсивність праці"...
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12.03.2024 10:31 Ответить
то зараз їх винищують як гарматне мясо
==============
Тю!, а мені подобається.
Не збагну, чим їх зацікавити ще можна?
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12.03.2024 17:23 Ответить
але ж вони ідунь на убой за інтереси х..ла, кругом фошизди, націоналісти, узкіх прітєсняют, руцке ізик запріщают.
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12.03.2024 17:30 Ответить
Основна мотивація для кацапів "йти в окупанти" насправді завжди "шкурна" - борги, кредити, іпотека, бідність та безробіття. Є ще збоченці-садисти та психопати. "Ідейні", тобто імперці-хуйлофіли, надзвичайна рідкість яка виникає на грунті алкоголізму та наркоманії.
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12.03.2024 22:41 Ответить
Географія ударів по російських нафтопереробних заводах та нафтосховищах розширюється.

До 12 березня щонайменше шість великих підприємств російської паливної промисловості були атаковані безпілотниками. Наліт українських дронів був на гранично низькій висоті 50 м.
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12.03.2024 07:28 Ответить
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12.03.2024 07:31 Ответить
Мечеть на цвинтарі "красная плошчадь" має бути знищена передовсім.
На честь цього неперевершеного витвору мистецтва назву одержала й сама слобода довкола фортеці - Mosque.
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12.03.2024 17:29 Ответить
ну чому на всіх картинках палаючої мацкви ті башти горять, але стоять, скрізь руїни, а вони стоять, малюйте реалістичніше, вони мають бути знищені вщент, бо так ніколи не знищити.
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12.03.2024 17:32 Ответить
Доброе утро, *********!
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12.03.2024 07:37 Ответить
Наши решили сделать выборы 2024 на россии
НЕЗАБЫВАЕМЫМИ?
Яркими, пылающими!
Прекрасно!
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12.03.2024 07:43 Ответить
Пропагандонам мерещиться спроба прориву кордону в районі Бєлгородської області, триває бій.

Москалі нібито помітили на кордоні Бєлгородщини кілька озброєних груп на пікапах, також на підході до БНР розгледіли танки.

На Шебєкинщині реве сирена.

Також москалям мерещаться автоматні черги в районі кордону Курської області.

Можливо це хєрої еС-Ве-О повертаються в рашку зі своєю кандидатурою президента? (c)
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12.03.2024 07:50 Ответить
Для водкапейгрязиваляйся похнах, тока в окна выглядывают , да видосики снимают.
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12.03.2024 08:39 Ответить
Это вам не украинцы, которые в момент вторжения сплотились в самооборону даже каждое село обустроили блокпостами-редутами.
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12.03.2024 08:42 Ответить
Єдиний хто може реально запровадити санкції проти москвостану це ЗСУ
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12.03.2024 08:08 Ответить
Санкції від ЗСУ !
Ці удари повинні наростати. ********* насправді мало захищена в небі. Масовані нальоти на їх критичну інфраструктуру і важливі підприємства ослаблять парашу фінансово.
Бити треба регулярно!
п.с. Чекаємо на сюрпризи від ЗСУ на день виборів пуцкіна.
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12.03.2024 08:14 Ответить
А уявіть якби у нас було

- ракети на 800 і 1000 км (які зупинив ЗЕ)

- далекі бомбарбувальники (які продавали як Кучма і Кравчук так і Яник)

- тисячі танків (які кучма за 2 копійки продавав в Африку)
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12.03.2024 08:20 Ответить
Війни б не було
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12.03.2024 08:25 Ответить
Невірна інформація .
Заголовок має бути таким - українські дрони були атаковані кацапськими резервуарами з паливом .
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12.03.2024 08:20 Ответить
"В Орлі відбулося падіння БПЛА",-

"Падіння БПЛА"- це на сасіі нове свято якесь?
Кшталту "я♡бєлкародсає пво"?
І ранком воно на орловщину завітало. Святкують його каци з розмахом, з салютами та фейерверками.
Добре хоч "жертв и разрушений нет"
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12.03.2024 08:22 Ответить
https://t.me/voynareal/85266 "Сибірський батальйон" теж вирішив піти на вибори президента Росії "Повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ", - заява батальйону.
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12.03.2024 08:24 Ответить
https://t.me/voynareal/85267 Танки Легіону «Свобода России» пересікли кордон уночі!
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12.03.2024 08:26 Ответить
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12.03.2024 09:11 Ответить
Московіти до цього, йшли 10 років…
Аж ось, і перші результати на московії! Слава Україні та її Захисникам!!!
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!!
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12.03.2024 09:40 Ответить
Оце, насправді, дієві санкції!

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12.03.2024 09:50 Ответить
Ще ні. Коли підпалять легендарний "Ямальський хрест" тоді почнеться вже "Red alert" у рашці.
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12.03.2024 10:16 Ответить
обожнюю оце "київського режиму" ))))))))))).. Прямо як наші зрадофіли ))))
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12.03.2024 10:25 Ответить
знатно палає москальня!!
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12.03.2024 10:26 Ответить
ПВО досконало вивчило пісень ..... Всьо харашо прекрасная маркиза.
Згоріла рекреаційна колона. Але всі безпілотники збиті.
На ТК ВЧК зі сміхом повідомляють що уже в офіційних документах Міноборони вибухи описують як хлопки.
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12.03.2024 10:29 Ответить
ректифікаційна колона
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12.03.2024 17:34 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25564 Волна по нефтянке (Часть 1)

Как известно, война это искусство обмана противника и потому то, что называется «достоверной информацией» - редкая птица и чаще всего она появляется спустя какое-то, безопасное время, от момента, когда событие произошло, а иногда - не появляется вовсе. Поэтому все, что выходит на публику о событиях, произошедших в течение суток, следует рассматривать с известной поправкой на эти обстоятельства. Тем не менее, человек не может жить в информационном вакууме и он будет заполнен тем или иным образом.

Так, многие задавали себе вопрос о том, почему нет атак на объекты нефтянки противника? Раньше были, а теперь - нет. Но если внимательно присмотреться на то, что и как происходит в плане ударов по глубоким тылам противникам, все происходит волнообразно. Вот прошла волна ударов по нефтебазам и НПЗ. Следующая волна накрыла военные заводы, теперь идентифицирована совсем новая волна ударов по металлургическим комбинатам или еще по чему-то подобному, а потом - цикл повторяется.

Мы можем предположить, что противник имеет какое-то количество ПВО именно для прикрытия тыловых объектов, но очевидно, что хватает их на совсем небольшую часть из них. Причем, некоторые объекты настолько критичны, что имеют постоянное прикрытие ПВО, а остаток - неистово маневрирует между различными объектами, чтобы прикрывать их по какой-то, утвержденной командованием, схеме. В таком случае получается, что в каждый конкретный момент, часть инфраструктурных объектов остается вовсе без прикрытия и практически полностью уязвимы для ударов дронов. И вот смена волн как раз и призвана замотать противника так, чтобы раскрылись какие-то объекты, по которым можно эффективно навалить, относительно небольшими БПЛА.

Это - наше предположение, но оно довольно легко просматривается, если внимательно следить за сводками об атаках тыловых объектов противника. Причем, противопоставить подобной тактике - нечего и примерно тоже самое происходит у нас. В этой игре важно угадать, куда противник намерен нанести удар в этот раз и выставить на этом направлении средства перехвата. Очевидно, что удаваться это будет не всегда и соответственно - результаты налетов будут различаться. И вот утренние новости противника выдают такое:

«В ночь на 12 марта Украина организовала массированный налет беспилотников на территорию России. Несколько дронов появились в небе над Нижегородской областью, где они атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстово»

По данным их прессы, речь идет о предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», то есть удар пришелся по НПЗ, где начался пожар. Понятно, что противник пишет о том, что средствами ПВО удалось сбить все дроны, а пожар на НПЗ возник после того, как туда упали обломки дрона. В результате - особых разрушений, как и пострадавших - нет. Читая такие отчеты напрашивается мысль о том, что на самом деле пожар возник только потому, что горит сам сбитый и упавший дрон. Но все мы видели, как выглядит большинство наших дронов и знаем, что гореть там почти нечему и по крайней мере, отчитываться о том, что на место прибыли пожарные и аварийные службы, просто нет никакого смысла. Очевидно, что горит что-то из оборудования самого НПЗ и нефть или нефтепродукты, находившиеся в нем. Так что ели такое наделал именно сбитый дрон, то противник сбил его очень удачно и точно в цель.
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12.03.2024 11:08 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=25567 Волна по нефтянке (Часть 2)

Но это еще не все. По сообщениям вражеской прессы, этой же ночью под ударом беспилотника оказался еще и топливный объект в Орловской области. Здесь описания происшествия и вовсе имеют налет литературщины, поскольку все выглядит очень живописно. По словам губернатора Клычкова: «дрон ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся». Согласимся, до этого деятеля еще никто не описывал такие события словами «дрон ударился о резервуар». Не попал или взорвал, а именно ударился о резервуар, как мотылек о лампочку. Тогда возникает вопрос о том, что если дрон банально ударился, то почему сам резервуар загорелся? Мало ли что о него может ударяться. В конце концов он же металлический.

Насколько можно понять, в Орловской области была атакована нефтебаза и в отличие от НПЗ, где самым ценным является технологическое оборудование, здесь такой ценностью являются только резервуары хранилища, куда и был зафиксирован прилет. И снова, особых разрушений там не случилось, а пострадавших как не было, так и нет, что говорит о том, что ВСУ вообще не ставит цели наносить сопутствующий ущерб, в виде гибели мирняка.

Более того, по свидетельствам очевидцев, при подлете к нефтебазе, с целью отпугнуть работников, на дроне включилась песня «Горіла бочка палала…», после чего и произошел взрыв. Сам же губернатор, сообщивший населению о происшествию, призвал граждан к бдительности, хотя в данном конкретном случае, довольно сложно себе представить, что кроется за этим призывом. Каким образом бдительность может повлиять на дроны-камикадзе, пока неизвестно.

Как всегда противник подает информацию в стиле песни из старого, совкового сериала про ментов «Если кто-то, кое-где у нас порой…», в смысле если где-то сбитый беспилотник обо что-то ударился и при этом загорелся, то это были мелочи, по сравнению с тем, что удалось сбить чисто и так, что никаких обломков никто даже и не видел. А для этого надо развернуть картину эпичной воздушной баталии, где было сбито огромное количество вражеских дронов и потому, публике рассказывают такое:

«Всего в ночь на 12 марта Украина атаковали семь регионов России с помощью 25 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Большинство из них были перехвачены или уничтожены, утверждает ведомство. Так, над Московской областью были сбиты два дрона, над Ленинградской - один, над Белгородской - семь, над Курской - 11, по одному над Брянской и Тульской, два - над Орловской. При этом в отечете военного ведомства не указаны Нижегородская и Воронежская области, где также были зафиксированы прилеты беспилотников… Всего же с начала года Украина атаковала дронами как минимум 12 нефтегазовых объектов, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге».

Заметим, практически все прилеты, вызвавшие пожар, были обусловлены падением обломков жестоко сбитых беспилотников. И что характерно, падающие обломки напомнили руководству предприятий о том, что они буквально сегодня собирались остановить атакованные мощности, для проведения планового ремонта. Просто они забегались, загрузились хлопотами и заботами, а потому - забыли о плановом ремонте, но беспилотники их встряхнули и решили, что тянуть с этим некуда и пора все останавливать.

Напомним, как только начались «плановые» остановки мощностей на НПЗ, было зафиксировано падение экспорта нефтепродуктов на 25-30 процентов и видимо для того, чтобы не показывать эту динамику выбывания мощностей и главное - не показывать темпы ремонта повреждений, было решено приостановить на полгода экспорт всех нефтепродуктов. Теперь достоверно неизвестно, сколько, чего и как долго стоит на плановых ремонтах. В общем - волна снова покатилась по их нефтянке и это - хорошо.
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12.03.2024 11:10 Ответить
Кстово - САВАСЛЕЙКА. Вже недалеко...
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12.03.2024 11:31 Ответить
"Одна колонна крекинга сама сломалась ,сделать не смогли. Работали в половину мощности, сейчас последнее добили.
Попали прямо в колонну, как я и просил. Завод дает 30 процентов бензина Москве. Скоро там будет весело. И 4ый по мощности...
Из топ листа можно уже часть вычеркивать- 1.Киришинефтеоргсинтез 20.1
2. Рязанский НПЗ 17.1
3.Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 17.0 угандшено.
4. Ярославнефтеоргсинтез (15.7)
5. Лукойл-Волгограднефть (14.5) угандошено
6.Туапсинский НПЗ (9.0) угандошено."

Джерело - https://twitter.com/ALFOO7/status/1767460611297071540?t=eYNE2cTM-Tk9wbgZ39hZYw&s=19 тут .
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12.03.2024 11:47 Ответить
Приємно читати людину яка а цій темі ,і нам розжовує.
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12.03.2024 12:23 Ответить
Хтось скаже, подумаєш один завод, їх сотні на расеї. Але скоро початок весняних польових робіт а це період високого використання пального, а тут таке....
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12.03.2024 11:48 Ответить
На майбутнє - "На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямала, є місце, відоме як «ямальський хрест», у якому перетинаються одразу 17 великих газопроводів. Воно розташоване на березі річки Права Хетта, неподалік селища Пангода, і з супутника має вигляд двох хрестів, нанесених прямо на тундрі..."
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12.03.2024 11:52 Ответить
а чи є щось, щоб туди долетіло, мопед не долетить, а ракет таких немає
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12.03.2024 17:41 Ответить
А еще есть газопровод, проходящий через Украину, качающий деньги в РФ.
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13.03.2024 04:10 Ответить
Почему не бьют по танкерам теневого флота РФ?
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12.03.2024 12:00 Ответить
Чем? Да и они под нейтральными флагами. Тут очень тонкая грань.
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12.03.2024 12:14 Ответить
А чем подбили кучу кораблей РФ? Там есть суда РФ, объявить их законной военной целью. Они террористы, финансируют войну, убийств. Предупредить все, что суда будут атакованы, после чего атаковать суда РФ. Если остальные продолжат возить нефть - это их проблемы, но я сомневаюсь в этом Как минимум откажут в страховке и цена перевозки будет заоблачной
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12.03.2024 13:25 Ответить
Мы уже объявили. Но формально атаковать гражданские суда под нейтральным флагом не решились даже расейские беспредельщики.
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12.03.2024 13:29 Ответить
Во-первых, там российские суда есть. Во-вторых, атакуют без проблем, если на судне пираты, террористы, незаконный груз типа наркотиков или оружия. У нас как раз такой случай,
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12.03.2024 20:54 Ответить
И когда идет война гражданских судов, перевозящих нефть не бывает. Они законные военные цели.
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12.03.2024 20:57 Ответить
К сожалению - есть.
РФ не рискует атаковать гражданские суда, которые перевозят украинское зерно.
А Украина аналогично не рискует атаковать гражданские суда, которые перевозят российское зерно/нефть - ибо это часто, например, турецкие суда. Нам нужен конфликт с Турцией? Нет, нам он не нужен.
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12.03.2024 22:56 Ответить
Это не так, все не так. Россия неоднократно атаковала гражданские суда и убивала матросов на их борту
https://society.comments.ua/news/warrussia/rossiya-atakovala-grazhdanskoe-sudno-v-chernom-more-720603.html

Зерно и нефть - это разные вещи. И говорил про российские суда, почему их не атакуют? Финансирование войны - это проблема выживания целой станы. а может и мира. Проблемы с Турцией по сравнению с этим фигня. тем более их предупредят.
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12.03.2024 23:40 Ответить
Ось це сама вдала стратегія бо без палива армія рф залишиться без підтримки як авіації так і бронетехніки .Також "малюкам" потрібно завітати на газоконденсатні та нафтоналивні термінали бо танкери ще продовжуюють "шастати"..
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12.03.2024 12:03 Ответить
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12.03.2024 12:38 Ответить
Вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням 25 БПЛА по об'єктах у Росії
Хороші припинення. Нє останавлівайтєсь.
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12.03.2024 15:15 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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12.03.2024 18:16 Ответить
 
 