Войска РФ сбросили КАБ на жилой район Купянска, есть разрушения в многоэтажке. ФОТО
Ночью 12 марта вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате удара возникли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.
По состоянию на 04.15 огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденное здание, жертвы и пострадавшие не обнаружены.
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показать весь комментарий12.03.2024 07:07 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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