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Войска РФ сбросили КАБ на жилой район Купянска, есть разрушения в многоэтажке. ФОТО

Ночью 12 марта вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате удара возникли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.

По состоянию на 04.15 огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденное здание, жертвы и пострадавшие не обнаружены.

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Вклучання авіабомби в Куп'янську
Вклучання авіабомби в Куп'янську
Вклучання авіабомби в Куп'янську
Вклучання авіабомби в Куп'янську

Автор: 

бомбардировка (452) ГСЧС (5001) Купянск (673)


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12.03.2024 07:07 Ответить
Донать, а не чекай.
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12.03.2024 07:18 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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12.03.2024 07:23 Ответить
Донбас вже "звільнили"до фундаменту, зараз прийнялися за Слобожанщину?
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12.03.2024 07:36 Ответить
 
 