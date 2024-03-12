Войска РФ сбросили КАБ на жилой район Купянска, есть разрушения в многоэтажке. ФОТО

Ночью 12 марта вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате удара возникли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.

По состоянию на 04.15 огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденное здание, жертвы и пострадавшие не обнаружены.

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