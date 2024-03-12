Оккупанты обстреляли Никопольщину, повреждены дома, автомобили, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Вчера вечером российский агрессор трижды обстрелял Никопольщину Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии целил по райцентру и Червоногригорьевской громаде.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадали 49-летний мужчина и женщины 42 и 48 лет, они будут лечиться амбулаторно.

"Вражеские снаряды разрушили частный дом, еще 17 – повредили.

Повреждены и 11 хозяйственных построек, 5 авто, магазин. А еще – газопроводы и линии электропередач. Без света осталось более 1700 семей", - говорится в сообщении.

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