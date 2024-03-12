Общие боевые потери РФ с начала войны – около 425 890 человек (+910 за сутки), 6747 танков, 10 522 артсистемы, 12 901 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 425 890 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 425 890 (+910) человек,
- танков - 6747 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 12901 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 10522 (+23) ед,
- РСЗО - 1016 (+0) ед,
- средства ПВО - 713 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
- крылатые ракеты -1920 (+1),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13870 (+44) ед,
- специальная техника - 1691 (+5)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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109!! одиниць техніки та 910!! чумардосів.
Арта 23, броня 35!, логістика 44!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 425 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
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