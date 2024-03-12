Общие боевые потери РФ с начала войны – около 425 890 человек (+910 за сутки), 6747 танков, 10 522 артсистемы, 12 901 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 425 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 425 890 (+910) человек,

танков - 6747 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 12901 (+27) ед,

артиллерийских систем - 10522 (+23) ед,

РСЗО - 1016 (+0) ед,

средства ПВО - 713 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),

крылатые ракеты -1920 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13870 (+44) ед,

специальная техника - 1691 (+5)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.