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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 425 890 человек (+910 за сутки), 6747 танков, 10 522 артсистемы, 12 901 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 425 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 425 890 (+910) человек,
  • танков - 6747 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 12901 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 10522 (+23) ед,
  • РСЗО - 1016 (+0) ед,
  • средства ПВО - 713 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
  • крылатые ракеты -1920 (+1),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13870 (+44) ед,
  • специальная техника - 1691 (+5)

Смотрите: Россиянин жалуется на свое командование и сложности на поле боя: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертное ВИДЕО оккупанта

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663)


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Топ комментарии
+27
Минув 3670 день москальсько-української війни.
109!! одиниць техніки та 910!! чумардосів.
Арта 23, броня 35!, логістика 44!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 425 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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12.03.2024 08:08
+17
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12.03.2024 08:14
+12
У вівторок, 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірським батальйоном зайшли в Курську та Бєлгородську область. Легіон повідомляє про взяття під контроль населеного пункта Лозова Рудка.
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12.03.2024 08:26
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Правила форума Совет форумчан
Минув 3670 день москальсько-української війни.
109!! одиниць техніки та 910!! чумардосів.
Арта 23, броня 35!, логістика 44!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 425 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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12.03.2024 08:08 Ответить
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12.03.2024 08:14 Ответить
За кораблем ...
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12.03.2024 08:43 Ответить
незабаром цілє місто сссочі настріляють - зігуньки
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12.03.2024 12:01 Ответить
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12.03.2024 13:07 Ответить
Карабас,єнот-привітайте куйла з виборами.
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12.03.2024 08:14 Ответить
У вівторок, 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірським батальйоном зайшли в Курську та Бєлгородську область. Легіон повідомляє про взяття під контроль населеного пункта Лозова Рудка.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:26 Ответить
Ніколи так не брешуть як під час виборів і війни! А враховуючи що хабадська банда захопила владу ще у 1917 році - Хуцпа (брехня) передається від комуняк-більшовиків до кравчуків-кучм-зеленських безперестанно.
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12.03.2024 09:08 Ответить
пуціних-шойгів забув..)))
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12.03.2024 09:12 Ответить
Ти весь березень це постиш, продовжуй і надалі, кацапи тебе читають і на зло вже масово "дострілюються" (мабуть на власні очі бачили що стає з трьохсотими)
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12.03.2024 10:07 Ответить
Роздрукуй та повісь собі на лоба.
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12.03.2024 15:55 Ответить
Вже розпочато другу чверть п'ятої сотні тисяч!!!
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12.03.2024 10:14 Ответить
 
 