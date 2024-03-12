Войска РФ ударили шестью ракетами "С-300" по Селидово, 2 человека ранены, много повреждений. ФОТОрепортаж

В Селидово на Донетчине ранены два человека, прокуроры фиксируют последствия массированной ракетной атаки на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 12 марта 2024 года, около 01:30, вооруженные силы РФ ударили 6 ракетами "С-300" по г. Селидово.

"В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами", - говорится в сообщении.













Среди поврежденных от попадания средств поражения объектов - как минимум 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.