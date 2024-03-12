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Войска РФ ударили шестью ракетами "С-300" по Селидово, 2 человека ранены, много повреждений. ФОТОрепортаж

В Селидово на Донетчине ранены два человека, прокуроры фиксируют последствия массированной ракетной атаки на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 12 марта 2024 года, около 01:30, вооруженные силы РФ ударили 6 ракетами "С-300" по г. Селидово.

"В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Селидового
Наслідки обстрілу Селидового
Наслідки обстрілу Селидового
Наслідки обстрілу Селидового
Наслідки обстрілу Селидового
Наслідки обстрілу Селидового

Среди поврежденных от попадания средств поражения объектов - как минимум 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Автор: 

обстрел (27672) ракеты (3596) Донецкая область (9920) Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+4
Сірія Алеппо, а нам здаволось що в нас таке неможливо, а от і ні, але ще не час ржати і дуркувати як в 2019 році, все ще попереду
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12.03.2024 09:39
+3
Міг би,але чомусь не нападав коли дорослі при владі були
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12.03.2024 09:59
+3
***** звичайно падло і гнида кончена, але далеко не дурень. Значить він не був ще готовий напасти. А тут ще й вумний нарід в Україні йому допоміг з президентом.
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12.03.2024 10:10
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Сірія Алеппо, а нам здаволось що в нас таке неможливо, а от і ні, але ще не час ржати і дуркувати як в 2019 році, все ще попереду
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12.03.2024 09:39 Ответить
Думаєш, якби вибрали іншого то ***** б не напав? ***** цю війну виношував десятиліттями.
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12.03.2024 09:55 Ответить
Міг би,але чомусь не нападав коли дорослі при владі були
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12.03.2024 09:59 Ответить
***** звичайно падло і гнида кончена, але далеко не дурень. Значить він не був ще готовий напасти. А тут ще й вумний нарід в Україні йому допоміг з президентом.
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12.03.2024 10:10 Ответить
В першу чергу вони напали якраз в цей час тому що газ рекордно подорожчав,і в Україні всі люто будували захисні автомагістралі
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12.03.2024 10:35 Ответить
Про які автомагістралі йде мова?
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12.03.2024 10:44 Ответить
Різні,велике будівництво
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12.03.2024 10:48 Ответить
Це один з пазлів.
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12.03.2024 10:19 Ответить
Але дууууже важливий!
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12.03.2024 10:40 Ответить
А ти думаєш шо напад під час Майдану та під час царювання Найшашличнішого Піськограя - якесь співпадіння і тупий путін не вираховував найбільш приятливий момент?
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12.03.2024 10:08 Ответить
Та це все зрозуміло. Я не про це. Ідея поглинути Україну у кацапів не зникала ніколи. Рано чи пізно ***** теперішнє чи якесь ***** майбутнє це все рівно зробили б.
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12.03.2024 10:13 Ответить
https://t.me/voynareal/85271 🔥Ще запальні відео з вечірки «легіонерів» на теренах рф
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12.03.2024 10:31 Ответить
https://t.me/voynareal/85274 😂Перелякані кацапи жаліються на «‎жорсткі бої» і ракетну небезпеку.
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12.03.2024 10:32 Ответить
https://t.me/voynareal/85284 Воронезька область, ракетна небезпека
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12.03.2024 10:34 Ответить
Воронеж , шо там пепео ?
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12.03.2024 10:35 Ответить
З пепео ситуація така,іхтамнет
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12.03.2024 10:36 Ответить
https://t.me/voynareal/85297 До речі, палаючий з ночі НПЗ «Лукойл» у Кстово - 4-й за потужністю на всій росії Він заживлений відразу з двох нафтопроводів.
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12.03.2024 10:44 Ответить
https://t.me/voynareal/85305 🔥У Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ Тим часом русня повідомляє про роботу ППО у Таганрозі
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12.03.2024 11:00 Ответить
 
 