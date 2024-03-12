Планировал отравить командование ВСУ и разведывал места дислокации Сил обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и пошагово задокументировали его подрывную деятельность против Украины.

Это позволило провести комплекс мер по безопасности украинских защитников, а также задержать агента ФСБ на этапе его подготовки к осуществлению диверсии.





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Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу – разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганщины.

Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму в местном российском застенке. Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.

Дальнейшая коммуникация между изменником и его российским "куратором" проходила через анонимный чат в мессенджере.









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Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для общения с оккупантами.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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