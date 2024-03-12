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Планировал отравить командование ВСУ и разведывал места дислокации Сил обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и пошагово задокументировали его подрывную деятельность против Украины.

Это позволило провести комплекс мер по безопасности украинских защитников, а также задержать агента ФСБ на этапе его подготовки к осуществлению диверсии.

СБУ затримала агента ФСБ на Запоріжжі
СБУ затримала агента ФСБ на Запоріжжі

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сообщено о подозрении российскому "штурмовику V" Курашову, расстрелявшему пленного воина ВСУ, - СБУ. ФОТО

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу – разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганщины.

Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму в местном российском застенке. Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.

Дальнейшая коммуникация между изменником и его российским "куратором" проходила через анонимный чат в мессенджере.

Зрадник спілкувався з російським куратором
Зрадник спілкувався з російським куратором

Также смотрите: На Виннитчине задержана агент ФСБ, призывавшая к поддержке Путина и собиравшая разведданные о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для общения с оккупантами.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Также смотрите: Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19985) Запорожская область (3172) военнослужащие (6174) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+30
загарбники викрали родичів чоловіка... піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора...

Нагадайте де живуть родичі нового Главкома ЗСУ...
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12.03.2024 10:25
+14
Так там не только у Главкома... У Ермака, брат Подоляка. Если покопаться, уверен, там не один десяток таких семей еще найдется.
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12.03.2024 10:32
+11
на гіляку запроданця !!!
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12.03.2024 10:20
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Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданця !!!
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12.03.2024 10:20 Ответить
можливо він сам здався, а кіно розіграли для фсб, щоб родичів не вбили. можна фантазувати в будь яку сторону.
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12.03.2024 12:59 Ответить
А чому випадково так - раз і "при попытке к бегству".
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12.03.2024 10:21 Ответить
загарбники викрали родичів чоловіка... піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора...

Нагадайте де живуть родичі нового Главкома ЗСУ...
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12.03.2024 10:25 Ответить
Так там не только у Главкома... У Ермака, брат Подоляка. Если покопаться, уверен, там не один десяток таких семей еще найдется.
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12.03.2024 10:32 Ответить
Шпілі-вілі, тралі-валі
Як зловили п..ди б далі
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12.03.2024 10:27 Ответить
Бреше тварюка про батьків , бо жити хочеться 😡
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12.03.2024 10:28 Ответить
А батьків єрмака теж тримають "на підвалі" в москві? А сирського?
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12.03.2024 10:33 Ответить
То нехай йому баню влаштують в тій речовині.
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12.03.2024 10:39 Ответить
В контразведке все зеленые идиоты- пиарщики? Рскрыли- хорошо! А нахера тут же на весь свет белый звонить? А игру затеять? Навести дорогостоящие Искандеры на старые заброшенные фермы или вообще в пустой овраг? Идиоты, нет слов! Просто зеленые идиоты!
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12.03.2024 10:46 Ответить
функєльшпіль!
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12.03.2024 12:22 Ответить
"А игру затеять? Навести дорогостоящие Искандеры на старые заброшенные фермы или вообще в пустой овраг?"

Может это уже сделано.
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12.03.2024 12:56 Ответить
От чого б не працювати ..... ПОДВІЙНИМ АГЕНТОМ. Надсилав би на росію фальшиві повідомлення, і батьки були б у спокої.
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12.03.2024 10:50 Ответить
якщо про батьків правда, то це зайвий доказ, що в окупації ніяка прихильність до влади та любов руского міра не допомагає від слова зовсім..., всі підкорені народи розглядаються виключно як ресурс, який піде на збереження влади загарбників...., все..., може спочатку кинуть якусь кістку, а потім все, тебе використають, потім викинуть, ти змінна деталь...
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12.03.2024 10:52 Ответить
Прізвище цього йолопа Гольштейн, мабуть таджик!
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12.03.2024 10:52 Ответить
Типичный! Пробы не где ставить!
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12.03.2024 12:49 Ответить
в сьогоднішній ситуації на кацапів апацювати може тільки повний ідіот! Вербують- іди в контррозвідку, будеш подвійним агентом
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12.03.2024 10:54 Ответить
Яйця між двері, випитати всьо, дезінформувати кацапів і в розход падлу!
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12.03.2024 10:54 Ответить
Цікаво, а батьки Сирського як там на мАсквє ще на свободі? Чи Зе до них свою охорону відправив, коли призначав Сирського головкомом. Плять, що не можна було знайти людину, яка не навчалась на расії та не має ватників родичів в мАсквє?
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12.03.2024 11:12 Ответить
"що не можна було знайти людину, яка не навчалась на расії та не має ватників родичів в мАсквє?"

Валерий Залужный. И не надо никого искать. Но он то ли сам уволился, то ли оказался непригодным ВВК, то ли сам захотел послом стал зеленым поперек горла.
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12.03.2024 13:08 Ответить
"планував додати отруйну речовину у воду прально-лазневого комплексу"Яким чином він то робив?Просто подумайте,як можна додати отруту у воду,яка поступає з центральної мережі?В сталінські часи писали "планіровал отравіть командний состав влив в водохраніліще бутилочку цианістава калія".І люди вірили,іншого виходу не було.Але люди,які пишуть подібні бздури повинні пояснити,як і що...
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12.03.2024 13:03 Ответить
Це пересувна лазня, в неї свій запас води. А добавити можна "Новічка".
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12.03.2024 15:46 Ответить
На кол.
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12.03.2024 13:27 Ответить
Так его самого надо накормить или напоить его же отравленным пойлом, пусть "порадуется жизни".. )
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12.03.2024 15:41 Ответить
 
 