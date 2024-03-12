РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5942 посетителя онлайн
Новости Фото Война
2 285 1

В результате ракетного удара по пригороду Запорожья погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Вчера войска РФ нанесли удар по пригороду Запорожья, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, 11 марта россияне нанесли удар по Степненской сельской громаде. Предварительно враг использовал ракеты типа Искандер-М.

"В результате вражеской атаки погиб местный житель. Взрывной волной и обломками повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Смотрите: Взрыв раздался в оккупированном Бердянске, в районе аэропорта виден столб дыма. ФОТО

Обстріл Запорізької області
Обстріл Запорізької області
Обстріл Запорізької області

Автор: 

Запорожье (2675) обстрел (27672) Запорожская область (3172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такі новини для багатьох це просто новини, ні про що..., вони не торкають, серце не крається..., але це люди, наші люди, вони вмирають, тому що комусь просто хочеться нас вбивати..., нас винищують мовчки, методично, безжально..., а поруч читаєш новини про нескінчені дебати, якісь роздуми про те, що нам не треба давати, наприклад, тауруси вже в 100500 раз..., це вже може призвести до якогось психічного розладу, тому що не розумієш, в якому світі живеш, що люди чомусь змовились не "дивитись вгору" замість робити хоч щось для свого й нашого порятунку...
показать весь комментарий
12.03.2024 11:34 Ответить
 
 