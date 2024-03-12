В результате ракетного удара по пригороду Запорожья погиб мужчина. ФОТОрепортаж
Вчера войска РФ нанесли удар по пригороду Запорожья, в результате которого погиб мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Так, 11 марта россияне нанесли удар по Степненской сельской громаде. Предварительно враг использовал ракеты типа Искандер-М.
"В результате вражеской атаки погиб местный житель. Взрывной волной и обломками повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.03.2024 11:34 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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