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Разоблачены новые "схемы для уклонистов": среди задержанных - трое чиновников медучреждений и адвокат, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.

Стоимость подделки составляла 16 тыс. американских долларов.

Николаевщина

СБУ нейтрализовала преступную группу, торговавшую фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Среди фигурантов – руководитель местного благотворительного фонда, которая подыскивала уклонистов, и ее сообщница – должностное лицо больницы. Она фабриковала медицинские выводы о наличии "тяжелых заболеваний" при обследовании клиентов.

СБУ заблокувала нові "схеми для ухилянтів"
СБУ заблокувала нові "схеми для ухилянтів"

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Далее фальшивку передавали заместителю главврача областного центра медико-социальной экспертизы, которая "подтверждала диагнозы" и назначала группы инвалидности.

Таким образом, более 15 уклонистов планировали использовать это для выезда в ЕС, но сотрудники Службы безопасности предотвратили побег.

Полтавщина

Служба безопасности разоблачила местного адвоката, которая за деньги предлагала беглецам от призыва два варианта "решения вопроса". Первый способ – предоставляла им сфабрикованные выводы ВВК, второй – вносила в информационную систему "Путь" для выезда за границу как водителей международных рейсов.

СБУ заблокувала нові "схеми для ухилянтів"
СБУ заблокувала нові "схеми для ухилянтів"

Хмельницкая область

Правоохранители ликвидировали еще одну схему нелегальной миграции за границу. К ее организации причастны врач-психиатр военного госпиталя и представительница военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о "плохом здоровье".

Затем поддельные документы подавали в военкомат для "списания" потенциальных призывников с военного учета.

Прикарпатье

СБУ задержала дельца, который "отмазывал" уклонистов от мобилизации. С этой целью он продавал им поддельные выводы об инвалидности, которые получал через собственные связи в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы.

Львов

Правоохранители ликвидировали еще один канал бегства за границу, действовавший под видом грузовых перевозок. Во время комплексных мероприятий задержан делец, который оформлял своих клиентов водителями благотворительного фонда.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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СБУ заблокувала нові "схеми для ухилянтів"
СБУ заблокувала нові "схеми для ухилянтів"

Автор: 

СБУ (19985) уклонисты (915)


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Топ комментарии
+7
Ухилянт сидить в креслі преза, ну то таке.
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12.03.2024 12:37
+6
Ухилянт - це хто давав присягу Конституції Україні, і насамперед хто присягнув їй це наш президент Зе, а потім судді, поліція, прокурори, військові і.т.д. а решта - це звичайний народ України в статусі людей.
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12.03.2024 12:41
+5
практично 73% голосувало за хла.., ну то таке
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12.03.2024 12:51
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По радіо тільки що поідомили про кацапський військовий літак, який впав у Іваново.
Вродє, шось і на аеродромі там щось димить. )))
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12.03.2024 12:36 Ответить
Ухилянт сидить в креслі преза, ну то таке.
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12.03.2024 12:37 Ответить
практично 73% голосувало за хла.., ну то таке
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12.03.2024 12:51 Ответить
вам повинно бути соромно, оскільки- це почесний та взірцевий ухилянт, що смішив дебільчиків, коли українцям розрізали животи, а його Ставрида, закликала відсилати їй дані просування українських військ за мзду.
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12.03.2024 13:07 Ответить
важко жити у алкогольному хрінпіду? Знеси свою реєстрацію сам, навіщо так страждати клавою?
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12.03.2024 14:51 Ответить
Це не поодинокі, а массові зловживання, та порушення Закону! Цікаво, хто бенефіціар цього бізнесу? Я думаю, що на Банковій, а Ви?🙄
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12.03.2024 12:37 Ответить
Ухилянт - це хто давав присягу Конституції Україні, і насамперед хто присягнув їй це наш президент Зе, а потім судді, поліція, прокурори, військові і.т.д. а решта - це звичайний народ України в статусі людей.
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12.03.2024 12:41 Ответить
будьте політкоректні та уникайте лазні 3-ох діб... G2...
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12.03.2024 13:12 Ответить
Напишу іншими літерами.
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12.03.2024 13:22 Ответить
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12.03.2024 13:23 Ответить
А мудрий нарід це по твоїй логіці взагалі якесь інородне тіло? Тобто вони всю незалежність до влади кретинів приводять,а коли запахло жареним то ухилянтики умивають руки і розказують що вони не при ділах і нехай ідуть на війну усі інші але тільки не вони? Це грамотно
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12.03.2024 13:13 Ответить
Це можуть бути люди призовного віку! Але ніяк не ухилянт як ******* писати журналісти.
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12.03.2024 14:03 Ответить
Ну так звертайся до журналістів з претензіями,навіть в прикордонній службі коли затримують таких називають порушниками,а не ухилянтами,хоча ціль людей котрі тікають за кордон усі прекрасно знають
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12.03.2024 14:10 Ответить
Evil Maksym
@EvilMaksym
·
16 хв
Як зрозуміти що в країні срака з забезпеченням армії?
Чувак який служить/служив в 112 ТРО, а зараз працює безпосередньо з міністром оборони, оголошувати збір на ремонт авто для 112 ТРО.
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12.03.2024 12:41 Ответить
Здається правохоронці ще ніколи не працювали так в поті чола, думка, що доведеться йти воювати самим тільки посилює вклад у цю роботу)
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12.03.2024 12:49 Ответить
«націоналізм» Українців прямо зашкалює...
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12.03.2024 12:54 Ответить
Я дивуюся, чому нарід біжить від своїх мрій, від свого майбутнього? Так це ж ваш вибір, ржіть, спіть, sRiть, чого вам ще не вистачає? В перервах ідіть на концерти "кварталу" і передивляйтеся кіно про Голобородьку. Ткого кіно немає навіть у США. Якщо не достатньо, то подивіться марафон, там ми вже всіх перемогли і ваш лідор буде виконувти і далі свої повновження, ніякі вороги його не викинуть ні 3-ми ні 7-ми майданами, бо так каже соціологія і нарід, а не Конституція.
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12.03.2024 12:54 Ответить
Сук@, коли ж ця кончена влада наведе лад і зробить закони для "лікарів" і ухилянтів.
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12.03.2024 12:56 Ответить
πuzgeць, лавка закрита.
...на сьогодні...
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12.03.2024 13:07 Ответить
Шкода цивільних людей, одні віддають роками зібрані заначки, інші (як мій знайомий) продають автомобілі та дачі, аби лише не потрапити в військо та спробувати розпочати нове життя куди подалі від цього пекла. Мало того, що люди втрачають зароблене, так ще здорові, навчені бугаї в формі (які самі за хабарі сидять по тилах) полюють на них за премії та пільги аби і далі ховатися від війни за спинами цивільних.
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12.03.2024 13:09 Ответить
Такі схеми відпрацьовані ще з 2014 року, майже в усих обласних центрах за участю цілого ланцюгу лікарів та ВЛК!!
Це як з бурштином та наркотою боряться привладні, але постійно виходять на сидільців з Урядового кварталу та МВС!
Пямятаєте, у 2017 році, голосну справу щодо масованого переправлення дівчат з України, до всесвітніх БОРДЕЛІВ, якою так «опікувалися» шишки на посадах в МВС та держПрикордонслужби…. Могилєвич з московії…
Західні служби, мають вдосталь фактажу…
Рило було у правопохоронців, у добрячому лайні, тому і «загальмували» вони ж, цей розголос!!
Так і тут, те саме!
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12.03.2024 13:12 Ответить
Ухилянство по "шлях" можна було б давно законодавчо врегулювати і "банити" тих, хто втік. Однак виявиться, що із 20+ тис втікачів за цим документом, є велика кількість діточок, родичів та друзів нинішньої влади. Тобто замість того аби закрити схему абиинею не користувалися, влада робить потужну імітацію діяльності.
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12.03.2024 13:35 Ответить
не забувайте, що постійно наголошується тарифікація послуги... Колись, демонстративно відловлювали демпінгівстів, а тепер- нагнітачів цін та тих, хто підставляє ОПопацюків із їхніми лазівками.
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12.03.2024 14:13 Ответить
Уже 16к. Ставки растут
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12.03.2024 15:06 Ответить
 
 