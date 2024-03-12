Разоблачены новые "схемы для уклонистов": среди задержанных - трое чиновников медучреждений и адвокат, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.

Стоимость подделки составляла 16 тыс. американских долларов.

Николаевщина

СБУ нейтрализовала преступную группу, торговавшую фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Среди фигурантов – руководитель местного благотворительного фонда, которая подыскивала уклонистов, и ее сообщница – должностное лицо больницы. Она фабриковала медицинские выводы о наличии "тяжелых заболеваний" при обследовании клиентов.





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Далее фальшивку передавали заместителю главврача областного центра медико-социальной экспертизы, которая "подтверждала диагнозы" и назначала группы инвалидности.

Таким образом, более 15 уклонистов планировали использовать это для выезда в ЕС, но сотрудники Службы безопасности предотвратили побег.

Полтавщина

Служба безопасности разоблачила местного адвоката, которая за деньги предлагала беглецам от призыва два варианта "решения вопроса". Первый способ – предоставляла им сфабрикованные выводы ВВК, второй – вносила в информационную систему "Путь" для выезда за границу как водителей международных рейсов.





Хмельницкая область

Правоохранители ликвидировали еще одну схему нелегальной миграции за границу. К ее организации причастны врач-психиатр военного госпиталя и представительница военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о "плохом здоровье".

Затем поддельные документы подавали в военкомат для "списания" потенциальных призывников с военного учета.

Прикарпатье

СБУ задержала дельца, который "отмазывал" уклонистов от мобилизации. С этой целью он продавал им поддельные выводы об инвалидности, которые получал через собственные связи в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы.

Львов

Правоохранители ликвидировали еще один канал бегства за границу, действовавший под видом грузовых перевозок. Во время комплексных мероприятий задержан делец, который оформлял своих клиентов водителями благотворительного фонда.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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