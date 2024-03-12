СБУ разоблачила агентов РФ, работавших под прикрытием УПЦ МП, - СМИ. ФОТОрепортаж

Один из руководителей агентурной группы работал священником УПЦ МП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника, "члены агентурной сети по заказу российской ФСБ совершали информационные диверсии в Украине". Один из руководителей группы работал священником УПЦ МП.

Детали пообещали обнародовать со временем.

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