Разоблачены агенты ФСБ, которые под прикрытием УПЦ МП пытались дестабилизировать ситуацию в Украине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила агентурную группу ФСБ РФ, которая "разгоняла" прокремлевские нарративы и разжигала религиозную ненависть в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, в Киеве была разоблачена преступная организация, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ РФ. Злоумышленники массово продуцировали и разгоняли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине.
Были разоблачены 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них – один из руководителей столичного храма УПЦ МП, входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы.
"Сейчас это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также постоянную связь с крупнейшими СМИ РФ, которые сразу подхватывали "нужный" контент.
По данным следствия, координатором сети в Украине был задержан клирик СБУ. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины. Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" – других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты", - говорится в сообщении.
Контент распространялся в подконтрольных Telegram-каналах и на YouTube, а также на страницах в Facebook, официальных сайтах разных епархий УПЦ МП.
"Сразу после обнародования "заказных" материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения фейков об Украине. Осуществляя информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но и дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами.
Во время обысков по местам нахождения фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора", - отметили в СБУ.
Четверым задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
- ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);
- чч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о разоблачении агентов РФ, работавших под прикрытием УПЦ МП. Один из руководителей группы работал священником УПЦ МП.
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московських попів обмінюємо на Українських громадян
московські попи ловляться - українці звільняються
все норм
руZZкому міру повірити - себе обманути!
ТАМ мають бути віддили Европи Азії Африки Америки. Мають працювати бувши розвідники, історикиі науковці над інфою , створенням сетей і т п в інтересах держави України, А НЕ В ІНТЕРЕСАХ БАРИГ І ОЛИГАРХІВ
А для того щоб було легше в Україні, скажіть своїм роботодавцям з Банкової хай дадуть команду "служкам" в Раді зібнатись на пленарне засідання, де повинні проголосувати закон про тотальну заборону РПЦ та її п'ятої колони в Україні. Ось тоді і буде в Україні спокійніше і не буде стільки гнид-колаборантів та диверсантів.
а от заборони діяльності УПЦ МП в Україні досі нема.
не на часі, приймати такі закони
през каже що закон про мобілізацію поганий.
не на часі було приймати хороший.
за те на часі роздати бронь всім силовикам а гребти на війну убогих на часі
хтось пояснить що діється в Україні???
По друге,я реальна людина під своїм прізвищем,ніякого відношення до ОПи і органів не маю.
Кого,куди,на кого міняють,чому азовці,наші Герої 2 роки в полоні,я не знаю.Я просто висловив сподівання що ці гебнюки під прикриттям нібито церкви московського сатанату для кацапів важливі,і на них можна буде виміняти наших хлопців
"Дві речі на світі наповнюють мою душу священним трепетом - зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас" - Філософ Іммануїл Кант
Нічого дивного, адже в ОПі багато таких прокацапських діячів!
2. зверніть увагу в яких будинках вони живуть,в яких елвтних селищах!
3. тут хоч 1 людина вірить,що їх посадять хоч на рік? може тому й заретущовують щоб ніхто не здогадався на волі?