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Разоблачены агенты ФСБ, которые под прикрытием УПЦ МП пытались дестабилизировать ситуацию в Украине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила агентурную группу ФСБ РФ, которая "разгоняла" прокремлевские нарративы и разжигала религиозную ненависть в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Киеве была разоблачена преступная организация, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ РФ. Злоумышленники массово продуцировали и разгоняли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине.

Были разоблачены 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них – один из руководителей столичного храма УПЦ МП, входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы.

"Сейчас это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также постоянную связь с крупнейшими СМИ РФ, которые сразу подхватывали "нужный" контент.

По данным следствия, координатором сети в Украине был задержан клирик СБУ. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины. Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" – других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты", - говорится в сообщении.

Контент распространялся в подконтрольных Telegram-каналах и на YouTube, а также на страницах в Facebook, официальных сайтах разных епархий УПЦ МП.

"Сразу после обнародования "заказных" материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения фейков об Украине. Осуществляя информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но и дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами.

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Во время обысков по местам нахождения фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Четверым задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
  • ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);
  • чч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о разоблачении агентов РФ, работавших под прикрытием УПЦ МП. Один из руководителей группы работал священником УПЦ МП.

Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ
Затримання агентів РФ

Автор: 

СБУ (19985) УПЦ МП (1565)


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Топ комментарии
+25
ну так !!! починати треба з зе-яненелоха, ************** ...


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12.03.2024 15:22
+23
Я допоможу СБУ - УСЕ УПЦ МП - це суцільні агенти ФСБ
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12.03.2024 15:17
+19
закривати треба цю кацапську фсб/кгб/нквд секту з "томосом" від тогваріща сраліна !!!

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12.03.2024 15:18
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Я допоможу СБУ - УСЕ УПЦ МП - це суцільні агенти ФСБ
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12.03.2024 15:17 Ответить
Поки у владі ОПЄрмак, Їх мабуть обміняють на наших війскових...
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12.03.2024 15:44 Ответить
А класний конвеер
московських попів обмінюємо на Українських громадян
московські попи ловляться - українці звільняються
все норм
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12.03.2024 16:01 Ответить
закривати треба цю кацапську фсб/кгб/нквд секту з "томосом" від тогваріща сраліна !!!

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12.03.2024 15:18 Ответить
Молодцi! А кажуть, до ничего не роблят
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12.03.2024 15:18 Ответить
Тью там в опу зайдіть то можна через одного зразу на шибеницю вести.
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12.03.2024 15:18 Ответить
ну так !!! починати треба з зе-яненелоха, ************** ...


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12.03.2024 15:22 Ответить
100пудово!
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12.03.2024 15:25 Ответить
Рашкоботи активізувались. УПЦ = РПЦ! Гнати під сраки попів гундяєвських ! В Україні - українська церква !
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12.03.2024 16:56 Ответить
а закрити все це гадюче кубло??? ніяк???
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12.03.2024 15:18 Ответить
Ні, бо це те, до чого лежить душа Херпіду. При Янику і Кілі Бімбі кацапським сектам ФСБ у рясі попів передані всі Лаври, десятки тисяч храмів, які будували українці за свої гроші. Друг Херпіду баканов був і є прихожанином УПЦ-московської церкви і таких там 90%, то чого Ви від них вимагаєте? Щоб вони закрили своє кубло? А де і кому вони будуть цілувати кацапські руки по шию вже в крові? Це їх теперішні і майбутні ваборці. У них "какая разніца", а не "армія, мова, віра". Боневтік і його команда вірять в Долар, Евро і кацапський дерев'яний..
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12.03.2024 19:12 Ответить
Боже,яка несподіванка,невже в УПЦ МП є агенти ФСБ?!
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12.03.2024 15:19 Ответить
еще старого КГБ 2/3 их
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12.03.2024 15:47 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.03.2024 15:21 Ответить
Україна має зробити державний інститут по вивченню країн під стріхою ГРУ
ТАМ мають бути віддили Европи Азії Африки Америки. Мають працювати бувши розвідники, історикиі науковці над інфою , створенням сетей і т п в інтересах держави України, А НЕ В ІНТЕРЕСАХ БАРИГ І ОЛИГАРХІВ
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12.03.2024 15:23 Ответить
наскільки в Словаччині сильні антиукраїнські настрої? ставлення до України змінилося за останні 2 роки і в який бік? а до українців?
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12.03.2024 16:43 Ответить
Українців у Словаччини ******* .
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13.03.2024 11:45 Ответить
....але проголосували за відвертих ненависників України і рашистських підстилок типу Фіци та словаконацистів......
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13.03.2024 17:39 Ответить
А шо, до 22-го вони не робили те ж саме? Блдь, якщо в СБУ теж війна почалась з 22-го, то чого ж тоді гинули ваші колеги в 14-му від рук кацапів?
А для того щоб було легше в Україні, скажіть своїм роботодавцям з Банкової хай дадуть команду "служкам" в Раді зібнатись на пленарне засідання, де повинні проголосувати закон про тотальну заборону РПЦ та її п'ятої колони в Україні. Ось тоді і буде в Україні спокійніше і не буде стільки гнид-колаборантів та диверсантів.
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12.03.2024 15:24 Ответить
факти, що УПЦ МП це один з відділів ФСБ є, і цих фактів докуїще!!!
а от заборони діяльності УПЦ МП в Україні досі нема.
не на часі, приймати такі закони
през каже що закон про мобілізацію поганий.
не на часі було приймати хороший.
за те на часі роздати бронь всім силовикам а гребти на війну убогих на часі
хтось пояснить що діється в Україні???
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12.03.2024 15:28 Ответить
Це супер,добрий обмінний фонд.Треба витягувати наших полонених
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12.03.2024 15:35 Ответить
та невже??! а чому ж тисячі азовців ніхто не витягує? а куди поділися тоді тисячі росагентів і навідників про яких рапортувало браве СБУ? друже,ви т.з.корисний долбо***б чи найнятий пропагандон ОПи?
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12.03.2024 16:46 Ответить
По перше,не треба хамити незнайомим.
По друге,я реальна людина під своїм прізвищем,ніякого відношення до ОПи і органів не маю.
Кого,куди,на кого міняють,чому азовці,наші Герої 2 роки в полоні,я не знаю.Я просто висловив сподівання що ці гебнюки під прикриттям нібито церкви московського сатанату для кацапів важливі,і на них можна буде виміняти наших хлопців
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12.03.2024 17:49 Ответить
а.....значить ви просто корисний,тихий дол.......більше претензій не маю!
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12.03.2024 20:32 Ответить
Кожен народ має таку церкву і владу на яку заслуговує, хоча в ідеалі гідному народу не потрібна церква, ні влада.
"Дві речі на світі наповнюють мою душу священним трепетом - зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас" - Філософ Іммануїл Кант
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12.03.2024 15:44 Ответить
Що ще треба щоб законодавчо заборонити цю секту.Де наші патріотичні слуги.
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12.03.2024 15:47 Ответить
А зелені і далі лише одиничних ''зашварених'' виловлють. А решта нехай далі проти України діє.
Нічого дивного, адже в ОПі багато таких прокацапських діячів!
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12.03.2024 15:49 Ответить
ониженемогут себяарестовывать...аниженародныедепутаты
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12.03.2024 15:53 Ответить
Що значить багато? Всі! Там інших просто немає.
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12.03.2024 16:27 Ответить
это все хорошо....но кто "открыл" дорогу из Крыма? там был пристрелян каждый метр земли и мин было до хера ? простые люди и так знают кто дал такую команду
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12.03.2024 15:52 Ответить
Ви їх по одному до скону будете видьоргувати. Усе кубло під заборону треба!
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12.03.2024 15:55 Ответить
Думаю не ошибусь если одним из посылов было " нельзя отпевать солдат ВСУ ибо они братоубивцы"
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12.03.2024 16:06 Ответить
А шашлик в 14му кричав шатать власть, а його підстилка пропонувала гроші за сдачу укр позицій! Ілі єто другоє ? Чи то його московські куратори змушували?
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12.03.2024 16:09 Ответить
1. хто їм заретушовує морди-ліца? Цензор чи укрчекісти з СБУ і для чого?
2. зверніть увагу в яких будинках вони живуть,в яких елвтних селищах!
3. тут хоч 1 людина вірить,що їх посадять хоч на рік? може тому й заретущовують щоб ніхто не здогадався на волі?
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12.03.2024 16:41 Ответить
Еще один аргумент, почему Ермак не разрешает принимать закон о запрете кацапской поповщины.
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12.03.2024 17:09 Ответить
Що, Баканова викрили?
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12.03.2024 18:17 Ответить
Люди, та Софія Київська вже стояла коли московії ще не було. А церкву МП Росія нам нав"язала за петра 1. Батурин згадайте. Історію учіть і ви самі перестанете ходити до московитської церкви. Отоді її і не стане в Україні.Забули, як на початку війни священники МП відмовлятись хоронити наших синів? Просніться люди!
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12.03.2024 19:37 Ответить
 
 