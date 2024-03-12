Разоблачены агенты ФСБ, которые под прикрытием УПЦ МП пытались дестабилизировать ситуацию в Украине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила агентурную группу ФСБ РФ, которая "разгоняла" прокремлевские нарративы и разжигала религиозную ненависть в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Киеве была разоблачена преступная организация, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ РФ. Злоумышленники массово продуцировали и разгоняли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине.

Были разоблачены 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них – один из руководителей столичного храма УПЦ МП, входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы.

"Сейчас это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также постоянную связь с крупнейшими СМИ РФ, которые сразу подхватывали "нужный" контент.

По данным следствия, координатором сети в Украине был задержан клирик СБУ. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины. Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" – других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты", - говорится в сообщении.

Контент распространялся в подконтрольных Telegram-каналах и на YouTube, а также на страницах в Facebook, официальных сайтах разных епархий УПЦ МП.

"Сразу после обнародования "заказных" материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения фейков об Украине. Осуществляя информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но и дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами.

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Во время обысков по местам нахождения фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Четверым задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

чч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о разоблачении агентов РФ, работавших под прикрытием УПЦ МП. Один из руководителей группы работал священником УПЦ МП.













