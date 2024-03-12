В Украине провели успешные испытания 10-местного бронеавтомобиля "Новатор" с турелью. ФОТОрепортаж

ООО "Украинская бронетехника" успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

БМ "ТАВРИЯ-14,5" - боевая дистанционно управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов.

БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.

БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

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10-местный специализированный бронеавтомобиль "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО - STANAG 1. Разработчик боевого модуля предусмотрел соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.

"Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных", - отметили на оборонном предприятии.

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