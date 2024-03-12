В Украине провели успешные испытания 10-местного бронеавтомобиля "Новатор" с турелью. ФОТОрепортаж
ООО "Украинская бронетехника" успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
БМ "ТАВРИЯ-14,5" - боевая дистанционно управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов.
БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.
БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.
Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО - STANAG 1. Разработчик боевого модуля предусмотрел соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.
"Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных", - отметили на оборонном предприятии.
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Зайдіть на найближче СТО і спитайте та як вони ще живуть 😂
Може хто памʼятає краще ніж я?
А що ж розробили бубачькі?
p.s.Потужний.
человек перевооружил армию, разработали массу вооружения, а после такие козлы как вы пошли и проголосовали за бездельников и воров, которые прикрыли все разработки ракетной и зенитной программ, и судят патриотов..
Ти мені намагаешься доказати что Зеля уй*бок? Да це останньому дибілу зрозуміло, мова шла не про то.
Бронювання, з нардепів ВРУ, НАРЕШТІ знімуть, щоб не заважало їм, присягу виконувати! Стефанчук, може підтвердити!