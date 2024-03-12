РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5942 посетителя онлайн
Новости Фото
10 647 40

В Украине провели успешные испытания 10-местного бронеавтомобиля "Новатор" с турелью. ФОТОрепортаж

новатор,бронеавтомобіль

ООО "Украинская бронетехника" успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

БМ "ТАВРИЯ-14,5" - боевая дистанционно управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов.

БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.

БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Смотрите также: Испытание украинского подводного дрона "Марічка". ВИДЕО

10-місний спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".
10-местный специализированный бронеавтомобиль "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО - STANAG 1. Разработчик боевого модуля предусмотрел соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.

"Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных", - отметили на оборонном предприятии.

Читайте также: Украинский ВПК сейчас на этапе разгона и может существенно нарастить производство собственного оружия, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

10-місний спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".
10-местный специализированный бронеавтомобиль "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Автор: 

испытания (380) Украинская бронетехника (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Вперше броневтомобіль "Варта-Новтор" представлений 15 грудня 2017 року. Це розробка "бариг", а де бронеавтомобілі розробки мальчіка від наріду, пройшло вже 5 років його правління?
показать весь комментарий
12.03.2024 18:42
+21
Это хороший ответ тем, кто везде утверждает, что в Украине нельзя создавать любое оборонное производство, а то сразу дроны и ракеты прилетят. Еще бы боневтик не злился на Пашинского.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:31
+14
Виявляється і "Варта" і "Новатор" розробки бариг.
А що ж розробили бубачькі?
показать весь комментарий
12.03.2024 18:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это хороший ответ тем, кто везде утверждает, что в Украине нельзя создавать любое оборонное производство, а то сразу дроны и ракеты прилетят. Еще бы боневтик не злился на Пашинского.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:31 Ответить
Скільки їх ще треба? Дозор, Варта, Козавки (різні).... тепер цей Новатор... Як потім з цим різноманіттям на фронті вправлятися?
показать весь комментарий
12.03.2024 16:33 Ответить
ББМ "Новатор" на вооружении с 2019, новый тут модуль вооружения.
показать весь комментарий
12.03.2024 18:44 Ответить
Тобто вже з 19-го року він серед того різноманіття не дає покою ремонтникам і службам забезпечення? Не знаю радіти чи змиритися.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:33 Ответить
В ВСУ подобного типа и назначения: Senator Rochel (800+ед. Канада), BATT UMG (166 ед. США), Panther T-6s (? ед, ОАЭ), Incas-Titan-S (? ед. Канада), "Oncilla" (100 ед. Польша). Разнообразия больше, чем многие думают.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:55 Ответить
Не вижу необходимости вдаться в такие подробности но именно это я и имел виду.
показать весь комментарий
12.03.2024 20:10 Ответить
Припиніть паніку!

Зайдіть на найближче СТО і спитайте та як вони ще живуть 😂
показать весь комментарий
12.03.2024 20:47 Ответить
Щось він дуже схожий на спец.автомобіль "Варта", який при Порошенку розробили
Може хто памʼятає краще ніж я?
показать весь комментарий
12.03.2024 18:41 Ответить
Варта явно вища
показать весь комментарий
12.03.2024 18:50 Ответить
Ага. Але виявляється і "новатор" теж розробили бариги
показать весь комментарий
12.03.2024 18:59 Ответить
Вперше броневтомобіль "Варта-Новтор" представлений 15 грудня 2017 року. Це розробка "бариг", а де бронеавтомобілі розробки мальчіка від наріду, пройшло вже 5 років його правління?
показать весь комментарий
12.03.2024 18:42 Ответить
Казали нещодавно, вибачалися, що ракетна програма провалена, нічого не вийшло з грімом і сапсаном..
показать весь комментарий
12.03.2024 18:56 Ответить
Хто "казав"? Там ще казали, що у сусіда корова отелилась.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:58 Ответить
Речник повітряних сил казав
показать весь комментарий
13.03.2024 09:04 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2024 11:04 Ответить
Для лову шахедів те, що треба
показать весь комментарий
12.03.2024 18:47 Ответить
10містний з такою вагою на шахеди,скільки його собівартість,за 1го такого можна обладнати 10к пікапів на ті ж шахеди.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:25 Ответить
Йо, а чого не написали що це під патронатом найпотужнішого хрінпіду?
показать весь комментарий
12.03.2024 18:50 Ответить
Виявляється і "Варта" і "Новатор" розробки бариг.
А що ж розробили бубачькі?
показать весь комментарий
12.03.2024 18:57 Ответить
Бубачька нє "Новатор" бубачька діджикралибрехализатор.
p.s.Потужний.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:10 Ответить
Розробка зе-лідОра це локшинометна інформаційна машина, яка працює 24/7 не вимикаючись з 2019. Але в лютому 2022 цю локшинометну машину модернізували та назвали "єдіний марафон" та посилили її опціями - аналом ДОМ та Фридом за сотні мільярдів гривень. Призначення локшинометної машини - знищення рештків думаючих українських громадян та перетворення суспільства на імбіцилів без власної думки та критичного мислення з метою трансформації України в "бєларусь 2.0". Тож виробництво української зброї у "слуги кремля" зараз "не на часі"...
показать весь комментарий
12.03.2024 19:56 Ответить
Розумію що це тупо сарказм, але по справедливості Порошенко міг дозволити собі фігньою маятись - машини, катера. Заразу нас питання виживання, нам ті машини не холодно не жарко, а реально потрібні крилаті і балістичні ракети, а також аналоги камікадзе.
показать весь комментарий
12.03.2024 21:49 Ответить
Порошенко міг дозволити собі фігньою маятись....

человек перевооружил армию, разработали массу вооружения, а после такие козлы как вы пошли и проголосовали за бездельников и воров, которые прикрыли все разработки ракетной и зенитной программ, и судят патриотов..
показать весь комментарий
12.03.2024 22:45 Ответить
Ну вот розбомби рашистів своєю "массою вооружения", до чого твої казки на ніч! Балаболити вони всі гаразд, а по сути на третій рік війни ми все ще не можемо з Нептуна зліпити ні крилату ракету ні балістичну.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:29 Ответить
Ну добре, Порох маявся фігньою. А бубачькі не до фігні, то де ж його крилаті ракети і камікадзе, котрі так реально потрібні, га???
показать весь комментарий
12.03.2024 22:47 Ответить
А хто сказав що Бубочка краще за Пороха? =) Щось рожає по трохи, не зрозуміло правда то його заслуга чи навпаки не сильно заважає...
показать весь комментарий
12.03.2024 23:24 Ответить
ти не повіриш якраз тому були катера і машинки,щоб розробляти ракети,бо на все бабла не було,а от який уйобок почав будувати ФЛОТ в кредит,при зношеному парку ВПС та ППО чомусь тобі не цікаво знати...
показать весь комментарий
12.03.2024 23:32 Ответить
Не повірю. Просто ракети реально потрібно робити, а машину - взяв якогось форда, трохи підшайтанив, сотні мільйонів відмив і готово, можно фотки / відосики знімати, кому там що більш подобається.
Ти мені намагаешься доказати что Зеля уй*бок? Да це останньому дибілу зрозуміло, мова шла не про то.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:52 Ответить
ааааа,то ти у нас "вєрун",а нічого що ракету спочатку треба РОЗРОБИТИ,як і артилерію,основним критерієм до наших розробок була максимальна кількість власних деталей,але то таке ти ж не віриш
показать весь комментарий
13.03.2024 00:51 Ответить
А бубачки Новатор і Варту вже встигли з лайном змішати. Піарять лише Козака.
показать весь комментарий
12.03.2024 22:06 Ответить
Подоляк за такой бред платит?
показать весь комментарий
12.03.2024 19:16 Ответить
Ford F550
показать весь комментарий
12.03.2024 19:12 Ответить
Не, Мацквич 2141
показать весь комментарий
12.03.2024 19:24 Ответить
Це, мабуть, для проведення виїздних засідань Комітетів ВРУ, там до 10 осі не збереш!! А тепер, прямо на передовій можуть, і захищати Україну, і засідання Комітету ВРУ, провести!!
Бронювання, з нардепів ВРУ, НАРЕШТІ знімуть, щоб не заважало їм, присягу виконувати! Стефанчук, може підтвердити!
показать весь комментарий
12.03.2024 19:13 Ответить
Стефанчук туди не влізе...
показать весь комментарий
12.03.2024 19:17 Ответить
Это что внученок "горбатого" запорожца?
показать весь комментарий
12.03.2024 19:45 Ответить
200 набоїв-- це круто ! Це на раз чхнути ! Поки виїхав на рубіж, вже пора повертатися в тил !
показать весь комментарий
12.03.2024 20:22 Ответить
Ну і назву придумали...
показать весь комментарий
12.03.2024 20:59 Ответить
 
 