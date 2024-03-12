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На Буковине задержаны организаторы схемы выезда уклонистов за границу через оформление фиктивных медицинских документов для сопровождения родственников. ФОТО

В Черновицкой области правоохранители разоблачили двух местных жителей, которые за денежное вознаграждение способствовали в оформлении фиктивных медицинских документов для родственников уклонистов, которые в дальнейшем пересекали границу в качестве сопровождающего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Как установили полицейские, к организации преступной схемы причастны жители Буковины 32-х и 40 лет. Они подыскивали желающих уклониться от призыва и, используя личные коррупционные связи, способствовали оформлению фиктивных медицинских документов. Наличие якобы заболеваний у их близких родственников и необходимость непрерывного постороннего ухода за ними позволяли мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать границу в качестве сопровождающего.

За изготовление и предоставление пакета необходимых для выезда документов фигуранты получали 7000 евро с человека.

нацполція

9 марта правоохранители задержали одного из участников группы на пункте пропуска при попытке переправить гражданина Украины за границу. Еще один задержан по месту его проживания.

затримання Нацполіція

По результатам обысков правоохранители изъяли медицинские справки, заключения ВВК и акты по уходу за близкими родственниками с признаками подделки, паспорта и военные билеты граждан, компьютерную технику, семь автомобилей, деньги и "черновые" записи.

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обшук

Двум фигурантам уже сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к организации незаконного пересечения границы. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины дельцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены новые "схемы для уклонистов": среди задержанных - трое чиновников медучреждений и адвокат, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (901) коррупция (8570) Нацполиция (16549) уклонисты (915)


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Топ комментарии
+10
Чудова правова країна,порушення конституційних прав,а хто не згоден без судового рішення-ухилянт.
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12.03.2024 17:07
+4
Дед в НКВД работал?
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12.03.2024 17:03
+4
Діти на нольоці.
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12.03.2024 17:09
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Знищення чергової ворожої паскуди Бук М1 https://www.youtube.com/watch?v=KhPw2VtxCNc
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12.03.2024 16:57 Ответить
Штрафбати, і позаду снайпери.
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12.03.2024 17:02 Ответить
Дед в НКВД работал?
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12.03.2024 17:03 Ответить
Діти на нольоці.
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12.03.2024 17:09 Ответить
Это повод штрафбаты создавать?Я предлагаю 73% отправить в газовую камеру,как такая идея?
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12.03.2024 17:14 Ответить
Вася, ты ********.
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12.03.2024 17:41 Ответить
Чудова правова країна,порушення конституційних прав,а хто не згоден без судового рішення-ухилянт.
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12.03.2024 17:07 Ответить
А про констиційни обов'язки згадати пам'ять відшибло ?
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13.03.2024 20:47 Ответить
Обов*язки там де і права .Про права нагадати?
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13.03.2024 20:51 Ответить
Та я знаю що таким як ти винні всі від народження...
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13.03.2024 20:55 Ответить
Зовсім не так.Все повинно бути згідно конституції.До речі там прописані обовязки президента у разі війни,але він чомусь положив на конституцію.У військоматі був,що зі мною не так??Ви взагалі читали конституцію?
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13.03.2024 20:58 Ответить
Коли держава на мене ложе,а чому я так не можу???
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13.03.2024 21:00 Ответить
Після твого "ложе" можна далі не размовляти, худобі пояснити простіше буде...
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13.03.2024 21:18 Ответить
Правильний вибір,тут не всі тупі люди і не дивляться марафет і взагалі не дивляться гіпнотизуючий ящик .
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13.03.2024 21:25 Ответить
Мобилиза́ция - совокупность мероприятий, направленных на приведение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B вооружённых сил (ВС) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 государственной инфраструктуры (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное положение в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.
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12.03.2024 17:17 Ответить
Можна до усирачки показувати відосіки про пійманих схєматозників, однак факт залишається фактом: держава Україна ще не подала жодного документа про екстрадицію тих 20 тисяч ухилянтів які зараз на території ЄС. Хоч Німеччина вже неодноразово заявляла, що видасть ухилянта коли будуть відповідні документи від України. Тобто можновладці бояться, що буде засвічено джерело їхнього збагачення на довідках на виїзд з країни.
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12.03.2024 17:48 Ответить
це також нагадує історію із затриманням Шарія (пропагандона) в Іспанії. Його затримали і тримали в тюрмі, чекали на нього документів про екстрадицію в Україну тощо. Але ж ніяких бомаг не надійшло і поліція після пройденого для затримання строку спокійно відпустила його. То для чого, питається, волати про якісь вироки, строки, допомогу про затримання сєпарів і т.д. якщо ми не знаємо що з ними робити далі
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14.03.2024 09:18 Ответить
Та вони всі це зробили разом.То ніяких проблем, чому втікати від свого раю?
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12.03.2024 19:01 Ответить
Відразу видно, що ухилянти останнє віддавали - замусолені 10 доларів, 50 гривень і 5 євро
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14.03.2024 09:14 Ответить
 
 