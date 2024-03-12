На Буковине задержаны организаторы схемы выезда уклонистов за границу через оформление фиктивных медицинских документов для сопровождения родственников. ФОТО

В Черновицкой области правоохранители разоблачили двух местных жителей, которые за денежное вознаграждение способствовали в оформлении фиктивных медицинских документов для родственников уклонистов, которые в дальнейшем пересекали границу в качестве сопровождающего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Как установили полицейские, к организации преступной схемы причастны жители Буковины 32-х и 40 лет. Они подыскивали желающих уклониться от призыва и, используя личные коррупционные связи, способствовали оформлению фиктивных медицинских документов. Наличие якобы заболеваний у их близких родственников и необходимость непрерывного постороннего ухода за ними позволяли мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать границу в качестве сопровождающего.

За изготовление и предоставление пакета необходимых для выезда документов фигуранты получали 7000 евро с человека.

9 марта правоохранители задержали одного из участников группы на пункте пропуска при попытке переправить гражданина Украины за границу. Еще один задержан по месту его проживания.

По результатам обысков правоохранители изъяли медицинские справки, заключения ВВК и акты по уходу за близкими родственниками с признаками подделки, паспорта и военные билеты граждан, компьютерную технику, семь автомобилей, деньги и "черновые" записи.

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Двум фигурантам уже сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к организации незаконного пересечения границы. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины дельцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

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