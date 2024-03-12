В Украине приступят к массовому производству роботизированных наземных платформ. Более 50 комплексов прошли испытания на полигоне, - Федоров. ФОТОрепортаж
В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 опробовал на полигоне более 50 комплексов. Через UNITED24 закупят сотни разных платформ.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.
"Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя - сотни разных платформ закупят через UNITED 24. Продолжаем развивать инновации, чтобы Силы обороны могли их закупать.
Основная цель наземных роботов – минимизировать участие человека на поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже являются дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - говорится в сообщении.
Как отметил Федоров, кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает их массово закупать.
"Тот путь, который мы прошли с БПЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача - производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", - добавил он.
Также Федоров отметил, что на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, таких как турель "ШаБля".
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Замість того щоб підбадьорити і порадіти за такі винаходи
Вилізають прокацапські шоблоти
Які вічно нацьковують народ проти влади
І вічно перекручують зміст новин
Тобто працюють на Кремль
Я не збираюсь вірити цій злій брехливій сворі яка руку тримає за Путіна
В Росії хоч один кацап сказав що Путін поганий ?
Жодний , хоча в Росії дійсно не все яскраво як комусь здається
А чомусь в Україні багато знаходиться людей які з ненавистю навіть в коментарях і на добрі новини і на погані зі злістю все пишуть
Хотять щось людям донести свої ворожі ідеї
Вобще нужно понимать, что стоимость изделия разработанного совкопромом будет в значительно дороже аналогичного изделия но сделанного в гаражах. Иногда до 10 раз.
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3 фотка. Имеем низкую раму (маленький клиренс) с осью гораздо выше ее нижней части. Такая компоновка дает возможноть сильно сэкономить на трасмиссии, вангую - там стоит 2 корпусных подшипника на одно колесо. Дешево. Очень. Из-за маленького клиренса такая штука по дикому полю не проедет, разве что эта штука больше и тяжелее чем кажется по фотке. Но в ней, этой штуке, притягивают к себе внимание трубы обвязки. Такие трубы либо гнуться на трубогибах с ЧПУ или варятся из кусочков с обычными промышленными коленами. Оба варианта очень дорогие: первый из-за амортизации трубогиба, второй из-за большого объема работы сварщика. И чуваки не стеснялись когда накладывали их в конструкцию. А еще такие конструктивы наталкивают на мысль о неопытности разрабов - это явно совкопромный высер. Еще вопрос какой емкости аккумуляторы - тоже сильно влияет на цену.
В гараже такую машину можно сделать где-то за 2...3к (себестоимость). Но трубы...
ПС. По обычному полю тоже не проедет - перевернется в мелиорационном канале или в кювете.
4 фотка. Очень примитивная но надежная ходовая с качающимися рычагами. Такую можно встретить на самопальных роботах-вездеходах. Правда обычно рычагов ставят 4, а не 2 але то таке. Довольно плохая управляемость. Но машина дорогая и поэтому что-бы хоть как-то оправдать цену прицепили сзади тележку, которая еще больше ухудшает управляемость.
6 фотка. Не знаю, что это поэтому буду молчать. Вроде я пол-года назад уже видел эту штуку, только без платформы и антен/штырей.
7 фотка. Такая штука, но с креслом для ребенка (и соответственно с рамой безопасности) до войны стоила где-то от 6к (условно-серийный вариант).
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ПС. Все эти вещи скорее игрушки чем серьезная техника. Их работоспособность на грани и годятся они только для нишевых, очень специализированных задач. Если кому-то сохранят жизнь - хорошо, но выглядят как растрата средств.
ППС. Имею большой опыт в контруировании подобных устройств.
Поміж явних технічних вад конструкцій, мене турбує 2 моменти.
1. Ціна. Спостерігати за оцим, коли в постійно волонтери купують в ЗСУ лопати, тупори, в госпіталі білизну, на фронт РЕБ,..... Це здається мені "не дуже розумним" виділенням коштів.
2. Необхідність. Хоча ми зараз на "передньому краї" воєнної практики, але як я знаю, багато країн, включно з США експериментували з такими апаратами. Я не чув про прийняття на озброєння таких моделей. Лише дослідні моделі, або одиничні закупки задля отримання досвіду експлуатації.
Я не стверджую однозначно, що це непотрібно, як мінімум платформи для дистанційного розміщення кулемета (*****) мають право на існування. Мене цікавить, чи відповідає ефективність використаним коштам? Чи це розпил? Поки що, більше схоже на розпил.
Ми не маємо необмежених коштів, максимум ефективності за мінімум грошей, ось що нам потрібно. Еле тут, ефектності схоже більше ніж ефективності.
P.S. На 6 фото вірогідно конструкція для скиду протитанкових мін. А на ф.4 гранатомети РПГ-7 і кулемет. В комплексі з поганою керованістю, навести ці гранатомети на ціль.... А мала стійкість до розкачування платформи (через малі розміри та малу вагу) надасть просто "чудову" точність кулемету.
P.P.S. А ще є конструкція від Української бронетехніки. На базі Argo 8x8, що продається за близько мільйона за шт. + обвіс +.....
Якщо хто не знає - свого часу DARPA профінансувало конкурс з автономного керування авто. Було 2 етапи: а) по напівпустелі 250 км, б) по місту 250 км.
В фіналі з відривом від всіх інших вийшли 2 команди: Університету Карнегі-Мелон, Стенфордського Університету. Середня швидкість авто команд-переможниць по місту, без аварій і грубих порушень, була десь біля 45 км/годину. Трафік імітувався невеликий, але "несподівані" перешкоди у вигляді припаркованих авто чи авто, що обганяли, тощо на шляху були.
Так от, конкурс виграний в 2007 році. В конкурсі приймали участь ще 20 команд з власними розробками.
Якщо хтось не знає: основний офіс компанії Tesla Inc., яка впроваджує свій "автопілот" досить успішно - достатньо, аби пришвидшити всі такі впровадження в світі, аби в маркетингу теслі не програвати, знаходиться за 5 км від корпусів Стенфордського Університету .
Тож "50 моделей" - це дохєра. Купа людей, які "в темі". Реально "технологічний ривок". Хто б як не відносився до всяких напівпройдисвітів типу чмутів та притул.
1. В наступі: зближення з окопами противника і подавлення його вогнем - вже існуючі моделі цілком здатні виконувати таке завдання.
2. В наступі: зачистка окопів противника. Тут ще й близько нічого немає. Потрібен потужний людиноподібний робот, бажано з приводом від двохтактного бензинового двигуна, з гарною оптикою, гіробалансуванням, зв'язком через ретранслятор або штучним інтелектом. Тут без співпраці з японцями ніяк не обійтися. Найбільш близькі моделі - вже існуючі роботи для догляду за літніми людьми. Такий зможе і стакан води подати, і гранату кинути.
3. Оборона: Спостереження з траншеї під обстрілом і вогонь по наступаючій ворожій піхоті. Тут треба малорухливі роботи з надійною оптикою, надійною системою подачі БК і електроприводом. Конструкція дещо інша, ніж в п. 1, оскільки основна конструкція робота буде захищена стінкою траншеї та бруствером.
4. Оборона - окопування. Роботи міні-екскаватори з двохтактним двигуном або екзоскелети. Роботи "3 в 1" - відбійний молоток, шнек, міні-екскаватор. З частковим керуванням людиною.
Отже, ми бачимо, що для заміни звичайного піхотинця на полі бою потрібно як мінімум 4 різних концепції. І це ще не кажучи про перевезення, мінування, бій у воді, автоматичне маскування і т.п. Роботи - непочатий край.