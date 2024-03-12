В Украине приступят к массовому производству роботизированных наземных платформ. Более 50 комплексов прошли испытания на полигоне, - Федоров. ФОТОрепортаж

В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 опробовал на полигоне более 50 комплексов. Через UNITED24 закупят сотни разных платформ.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

"Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя - сотни разных платформ закупят через UNITED 24. Продолжаем развивать инновации, чтобы Силы обороны могли их закупать.

Основная цель наземных роботов – минимизировать участие человека на поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже являются дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - говорится в сообщении.

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Как отметил Федоров, кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает их массово закупать.

"Тот путь, который мы прошли с БПЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача - производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", - добавил он.

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Также Федоров отметил, что на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, таких как турель "ШаБля".

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