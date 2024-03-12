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В Украине приступят к массовому производству роботизированных наземных платформ. Более 50 комплексов прошли испытания на полигоне, - Федоров. ФОТОрепортаж

В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 опробовал на полигоне более 50 комплексов. Через UNITED24 закупят сотни разных платформ.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

Роботизованіх наземні платформи

"Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя - сотни разных платформ закупят через UNITED 24. Продолжаем развивать инновации, чтобы Силы обороны могли их закупать.

Основная цель наземных роботов – минимизировать участие человека на поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже являются дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - говорится в сообщении.

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Роботизованіх наземні платформи
Роботизованіх наземні платформи

Как отметил Федоров, кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает их массово закупать.

"Тот путь, который мы прошли с БПЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача - производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", - добавил он.

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Роботизованіх наземні платформи
Роботизованіх наземні платформи

Также Федоров отметил, что на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, таких как турель "ШаБля".

Читайте также: Украинские дроны-аналоги "Ланцетов" прошли первые испытания, далее - тестирование на поле боя, - Федоров

Роботизованіх наземні платформи
Роботизованіх наземні платформи

Читайте также: Украина догнала Россию по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. И мы только начали, - Федоров

Роботизованіх наземні платформи
Роботизованіх наземні платформи

Автор: 

инновации (55) Федоров Михаил (508) BRAVE1 (19)


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Топ комментарии
+8
А ще зроблять андроїд копію хфьодорова , щоб можна було ще більше порожніх обіцянок роздавати.
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12.03.2024 19:31
+6
Вже 1 мільйон дронів є.Хоча ідея добра,але...
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12.03.2024 19:35
+5
Принцип дії Федорова той же, що й у кацапів - гучні заяви про аналоговнети, картинки, мультики і тихий розпил бабла під ці віртуальні досягнення.
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12.03.2024 19:46
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А ще зроблять андроїд копію хфьодорова , щоб можна було ще більше порожніх обіцянок роздавати.
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12.03.2024 19:31 Ответить
Кацапи вже навіть зробили робота-фьодора.
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12.03.2024 19:43 Ответить
Почнуть. Почнуть. Почнуть. В цьому році Вже скоро……
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12.03.2024 19:51 Ответить
Краще цифрову з прив'язкою до "Дії".
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12.03.2024 20:50 Ответить
Не ранувато? Тільки пройшли перші 5 років влади молодого паренька від наріду?
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12.03.2024 19:32 Ответить
То урод від олігархату, зелені підори нічого для народу не зробили, тільки грабують "стаханівськими" темпами...
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12.03.2024 19:47 Ответить
зараз прийдуть зрадодрочери і скажуть що таке виставлятии не можна
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12.03.2024 19:32 Ответить
Таке можна, нехай кацапам жахи сняться)) Неможна інфу виробництв й полігони публікувати..
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12.03.2024 19:41 Ответить
Вже 1 мільйон дронів є.Хоча ідея добра,але...
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12.03.2024 19:35 Ответить
А это наверное како-то дрон-убийца танков
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12.03.2024 19:43 Ответить
Это дрон для подпаливания яйцев. Которые весят 17 гривен
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12.03.2024 20:06 Ответить
Это дрон-селфитэйкер.
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12.03.2024 20:06 Ответить
Принцип дії Федорова той же, що й у кацапів - гучні заяви про аналоговнети, картинки, мультики і тихий розпил бабла під ці віртуальні досягнення.
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12.03.2024 19:46 Ответить
Федоров, це випадково не клон кацапского робота Хвьодора?
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12.03.2024 19:47 Ответить
Ні, клон того робота - це ти
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12.03.2024 20:05 Ответить
Візмеш пиріжок під ОПою
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12.03.2024 20:21 Ответить
Народ реагує на будь-які новини зі злістю
Замість того щоб підбадьорити і порадіти за такі винаходи
Вилізають прокацапські шоблоти
Які вічно нацьковують народ проти влади
І вічно перекручують зміст новин
Тобто працюють на Кремль
Я не збираюсь вірити цій злій брехливій сворі яка руку тримає за Путіна
В Росії хоч один кацап сказав що Путін поганий ?
Жодний , хоча в Росії дійсно не все яскраво як комусь здається
А чомусь в Україні багато знаходиться людей які з ненавистю навіть в коментарях і на добрі новини і на погані зі злістю все пишуть
Хотять щось людям донести свої ворожі ідеї
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12.03.2024 20:00 Ответить
Тому що люди скептично ставляться до всього нового,така в нас психологія,дивитись як баран на нові ворота.З весільних дронів теж сміялись поки нерозпробували.
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12.03.2024 20:14 Ответить
крім веселого міністра з весільних дронів ніхто з притомних не сміявся. Я на виставці у 2014 році бачив вітчизняні розробки автономних дронів. Що по завданню могли полетіти куди треба і самі вернутися. це правда були крилаті безпілотники, але не принципово. Один чоловік зробив літачок повністю пластмасовий. Запевняв, що до москви з двома чоловіками долетить запросто. Два чоловіки десь 150 кіллограм важуть. Десять років вже минає. А згадайте як насміхалися над Касьяновим отут на цензорі? які дрони - у нас он байрактар як дасть москалям. за десять мільйонів йоговартості скільки зброї можна було б зробити.
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12.03.2024 20:47 Ответить
ти читав новину? через кілька місяців їх буде багато на фронті.так нахера свистіти раніше часу? через кілька місяців би й побачили результат. а то схоже на інформацію для москалів: стережіться, ми для вас роботи готуємо. і такі готуємо і ось які. А креслення і технологія буде опублікована у звіті перевіряючих органів, що опікуються аби собівартість не перевищена була. Заповіт Залужного чув? так він не тільки рядовим, він і до міністрів з президентом стосується.
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12.03.2024 20:38 Ответить
Я чогось не розумію, платформа united 24, це ж люди дають гроші, а там сума вже огого,а тут Федоров каже, ми розробляємо і т.п., щоб військові могли закупити?????. Це як???? Хтось може це пояснити!!!
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12.03.2024 20:15 Ответить
тебе розмінування ще не переконало? - у цих при владі все робиться не по-людськи
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12.03.2024 20:40 Ответить
То тому я і питаю що за хєрня така!!! А з розмінуванням це взагалі треш вище даху, брати гроші з сільхоз робітників 20% процентів за розмінування!!! Я щось не пригадую щоби наприклад в екс Югославії люди платили за розмінування, цілий світ скинувся послав туди мінерів і все, але шмигло і ко., рахує інакше!!!
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12.03.2024 21:55 Ответить
На фоні того що відбувається на фронті, новини і фото з цими тачанками на радіокеруванні виглядають сюрреалістично. Сильно не хочеться писати про увесь наявний негатив, що є в ЗСУ, але спостерігати на виділення коштів на оце, замість..... Дуже-дуже, хочеться дізнатись вартість цих....ммм, винаходів. Може тоді ентузіазму в багатьох поменшає, а відчуття реалізму побільшає.
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12.03.2024 20:20 Ответить
Интересно, а какой ответ вы хотите иметь на это замечание? Вы хотите знать стоимость работ или стоимость конечного изделия?
Вобще нужно понимать, что стоимость изделия разработанного совкопромом будет в значительно дороже аналогичного изделия но сделанного в гаражах. Иногда до 10 раз.
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3 фотка. Имеем низкую раму (маленький клиренс) с осью гораздо выше ее нижней части. Такая компоновка дает возможноть сильно сэкономить на трасмиссии, вангую - там стоит 2 корпусных подшипника на одно колесо. Дешево. Очень. Из-за маленького клиренса такая штука по дикому полю не проедет, разве что эта штука больше и тяжелее чем кажется по фотке. Но в ней, этой штуке, притягивают к себе внимание трубы обвязки. Такие трубы либо гнуться на трубогибах с ЧПУ или варятся из кусочков с обычными промышленными коленами. Оба варианта очень дорогие: первый из-за амортизации трубогиба, второй из-за большого объема работы сварщика. И чуваки не стеснялись когда накладывали их в конструкцию. А еще такие конструктивы наталкивают на мысль о неопытности разрабов - это явно совкопромный высер. Еще вопрос какой емкости аккумуляторы - тоже сильно влияет на цену.
В гараже такую машину можно сделать где-то за 2...3к (себестоимость). Но трубы...
ПС. По обычному полю тоже не проедет - перевернется в мелиорационном канале или в кювете.

4 фотка. Очень примитивная но надежная ходовая с качающимися рычагами. Такую можно встретить на самопальных роботах-вездеходах. Правда обычно рычагов ставят 4, а не 2 але то таке. Довольно плохая управляемость. Но машина дорогая и поэтому что-бы хоть как-то оправдать цену прицепили сзади тележку, которая еще больше ухудшает управляемость.

6 фотка. Не знаю, что это поэтому буду молчать. Вроде я пол-года назад уже видел эту штуку, только без платформы и антен/штырей.

7 фотка. Такая штука, но с креслом для ребенка (и соответственно с рамой безопасности) до войны стоила где-то от 6к (условно-серийный вариант).
=================
ПС. Все эти вещи скорее игрушки чем серьезная техника. Их работоспособность на грани и годятся они только для нишевых, очень специализированных задач. Если кому-то сохранят жизнь - хорошо, но выглядят как растрата средств.
ППС. Имею большой опыт в контруировании подобных устройств.
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12.03.2024 23:18 Ответить
Я хочу знати, скільки коштів виділених на дрони іде на оце.
Поміж явних технічних вад конструкцій, мене турбує 2 моменти.
1. Ціна. Спостерігати за оцим, коли в постійно волонтери купують в ЗСУ лопати, тупори, в госпіталі білизну, на фронт РЕБ,..... Це здається мені "не дуже розумним" виділенням коштів.
2. Необхідність. Хоча ми зараз на "передньому краї" воєнної практики, але як я знаю, багато країн, включно з США експериментували з такими апаратами. Я не чув про прийняття на озброєння таких моделей. Лише дослідні моделі, або одиничні закупки задля отримання досвіду експлуатації.
Я не стверджую однозначно, що це непотрібно, як мінімум платформи для дистанційного розміщення кулемета (*****) мають право на існування. Мене цікавить, чи відповідає ефективність використаним коштам? Чи це розпил? Поки що, більше схоже на розпил.
Ми не маємо необмежених коштів, максимум ефективності за мінімум грошей, ось що нам потрібно. Еле тут, ефектності схоже більше ніж ефективності.
P.S. На 6 фото вірогідно конструкція для скиду протитанкових мін. А на ф.4 гранатомети РПГ-7 і кулемет. В комплексі з поганою керованістю, навести ці гранатомети на ціль.... А мала стійкість до розкачування платформи (через малі розміри та малу вагу) надасть просто "чудову" точність кулемету.
P.P.S. А ще є конструкція від Української бронетехніки. На базі Argo 8x8, що продається за близько мільйона за шт. + обвіс +.....
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13.03.2024 00:01 Ответить
Отак і працюють агенства типу DARPA... Фінансування конкурсів та дослідницьких зразків, виробування у формі змагань на полігонах.

Якщо хто не знає - свого часу DARPA профінансувало конкурс з автономного керування авто. Було 2 етапи: а) по напівпустелі 250 км, б) по місту 250 км.

В фіналі з відривом від всіх інших вийшли 2 команди: Університету Карнегі-Мелон, Стенфордського Університету. Середня швидкість авто команд-переможниць по місту, без аварій і грубих порушень, була десь біля 45 км/годину. Трафік імітувався невеликий, але "несподівані" перешкоди у вигляді припаркованих авто чи авто, що обганяли, тощо на шляху були.

Так от, конкурс виграний в 2007 році. В конкурсі приймали участь ще 20 команд з власними розробками.

Якщо хтось не знає: основний офіс компанії Tesla Inc., яка впроваджує свій "автопілот" досить успішно - достатньо, аби пришвидшити всі такі впровадження в світі, аби в маркетингу теслі не програвати, знаходиться за 5 км від корпусів Стенфордського Університету .

Тож "50 моделей" - це дохєра. Купа людей, які "в темі". Реально "технологічний ривок". Хто б як не відносився до всяких напівпройдисвітів типу чмутів та притул.
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13.03.2024 00:47 Ответить
+ + + + +
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13.03.2024 01:37 Ответить
На мою думку, дронам треба максимально доручати виконувати саму "собачу" роботу піхоти:
1. В наступі: зближення з окопами противника і подавлення його вогнем - вже існуючі моделі цілком здатні виконувати таке завдання.
2. В наступі: зачистка окопів противника. Тут ще й близько нічого немає. Потрібен потужний людиноподібний робот, бажано з приводом від двохтактного бензинового двигуна, з гарною оптикою, гіробалансуванням, зв'язком через ретранслятор або штучним інтелектом. Тут без співпраці з японцями ніяк не обійтися. Найбільш близькі моделі - вже існуючі роботи для догляду за літніми людьми. Такий зможе і стакан води подати, і гранату кинути.
3. Оборона: Спостереження з траншеї під обстрілом і вогонь по наступаючій ворожій піхоті. Тут треба малорухливі роботи з надійною оптикою, надійною системою подачі БК і електроприводом. Конструкція дещо інша, ніж в п. 1, оскільки основна конструкція робота буде захищена стінкою траншеї та бруствером.
4. Оборона - окопування. Роботи міні-екскаватори з двохтактним двигуном або екзоскелети. Роботи "3 в 1" - відбійний молоток, шнек, міні-екскаватор. З частковим керуванням людиною.
Отже, ми бачимо, що для заміни звичайного піхотинця на полі бою потрібно як мінімум 4 різних концепції. І це ще не кажучи про перевезення, мінування, бій у воді, автоматичне маскування і т.п. Роботи - непочатий край.
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13.03.2024 14:25 Ответить
 
 