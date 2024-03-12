В ДТП с рейсовым автобусом на Львовщине пострадали 16 человек. ФОТОрепортаж

12 марта вечером в селе Прилбичи Яворивского района Львовской области перевернулся рейсовый автобус "Львов-Липовец", пострадали 16 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии ZAXID.NET сообщили в полиции Львовской области.

"Во вторник, 12 марта, в селе Прилбичи Яворивского района произошло ДТП с рейсовым автобусом "Львов - Липовец" и легковушкой. Авария произошла около 17:40", - отметили в полиции.

Маршрутка, в которой было 15 пассажиров, столкнулась с автомобилем Volkswagen и опрокинулась. На месте аварии работали семь бригад медиков, сообщили в Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Четыренадцать пострадавших, в том числе 17-летний ребенок, с травмами разной степени госпитализированы в медицинские учреждения Львова и области. Два пассажира (в том числе ребенок) в госпитализации не нуждались", – сообщили медики.

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В полиции говорят, что устанавливают обстоятельства происшествия и собирают информацию о точном количестве пострадавших и их состоянии.

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