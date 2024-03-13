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После ракетной атаки в больницах Кривого Рога находятся более 20 человек, среди них 8 "тяжелых", в том числе 3 ребенка, - ОВА. ФОТО

В Днепропетровской ОВА рассказали о состоянии пострадавших в результате российской атаки Кривого Рога.

Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь. После вечерней атаки врага там восемь "тяжелых". Среди них три ребенка, в том числе 4-летний мальчик", - написал он.

Младшим пострадавшим от российского террора нет и года. Это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка.

По словам Лысака, ранения получили 44 человека. Госпитализированные – более двух десятков. Остальные будут лечиться амбулаторно.

В лікарнях Кривого Рогу понад 20 людей.

Рятувальники надають допомогу постраждалим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасли 9 человек, - ОВА

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27652) ракеты (3592) жертвы (2090)


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РУЗКІ БАЖАЮТЬ СТЕРТИ НАС З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ - той хто не зрозуміє це буде вічно жити в ілюзіях. МИР НЕМОЖЛИВИЙ - бо для рузкіх мир - це всього лиш недолуге непорозуміння. Вони уже знищили черкесів, чеченців і прийшли за нами.

Я незнаю що з цим робити, але питання стоїть так що виживуть або вони або ми
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13.03.2024 00:09 Ответить
Навіть такі питання є провокативними про те , хто виграє цю війну ?

Звісно , що виграє Украіна і навіть думати про інший результат не можна🙁
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13.03.2024 00:33 Ответить
Співчуття всім родинам загиблих та швидкого одужання пораненим людям 🙁
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13.03.2024 00:35 Ответить
Будьте прокляті навіки рашиські чорти ,будь проклята росія і її дибільний зомбований народ ,з дітьми воювати це вже ким треба бути ? здохни терорист путін і вся злочина рашиська кліка.
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13.03.2024 06:27 Ответить
Співчуття мешканцям міста.Але я згадую про розмову з знайомим(робітником з одного з підприємств),який радів обранню ЗЕ.Бо йому підняли зарплатню.Зпитав а який зв'язок-у відповідь Поршенко навмистно затягує війну з свойми друзями-алігархами а ми страдаєм.І це не ватнік.
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13.03.2024 06:41 Ответить
Эти московитские черти наврут,что били по наемникам.
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13.03.2024 07:51 Ответить
 
 