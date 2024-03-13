После ракетной атаки в больницах Кривого Рога находятся более 20 человек, среди них 8 "тяжелых", в том числе 3 ребенка, - ОВА. ФОТО
В Днепропетровской ОВА рассказали о состоянии пострадавших в результате российской атаки Кривого Рога.
Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь. После вечерней атаки врага там восемь "тяжелых". Среди них три ребенка, в том числе 4-летний мальчик", - написал он.
Младшим пострадавшим от российского террора нет и года. Это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка.
По словам Лысака, ранения получили 44 человека. Госпитализированные – более двух десятков. Остальные будут лечиться амбулаторно.
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Я незнаю що з цим робити, але питання стоїть так що виживуть або вони або ми
Звісно , що виграє Украіна і навіть думати про інший результат не можна🙁