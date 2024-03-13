После ракетной атаки в больницах Кривого Рога находятся более 20 человек, среди них 8 "тяжелых", в том числе 3 ребенка, - ОВА. ФОТО

В Днепропетровской ОВА рассказали о состоянии пострадавших в результате российской атаки Кривого Рога.

Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь. После вечерней атаки врага там восемь "тяжелых". Среди них три ребенка, в том числе 4-летний мальчик", - написал он.

Младшим пострадавшим от российского террора нет и года. Это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка.

По словам Лысака, ранения получили 44 человека. Госпитализированные – более двух десятков. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасли 9 человек, - ОВА