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В Словакии прошел многотысячный митинг против политики правительства Фицо и в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

В столице Словакии Братиславе во вторник, 12 марта, прошла акция в поддержку Украины. Тысячи протестующих требовали от правительства Роберта Фицо прекратить пророссийскую риторику и помогать нашему государству бороться с российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Акция протеста началась с сигнала воздушной тревоги.

"Люди в Украине слышат это каждый день", – сказал организатор протеста Михал Гворецкий.

На сцене во время митинга была размещена надпись "Россия - государство-террорист", а также флаги Словакии, Украины, Евросоюза и НАТО. Участники скандировали антиправительственные лозунги и говорили в микрофон, что действия коалиции "переходят за пределы дозволенного".

Организаторы оценили количество участников в пять тысяч.

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Мітинг у Словаччині
Мітинг у Словаччині
Мітинг у СловаччиніМітинг у Словаччині

Автор: 

митинг (2558) Словакия (989) поддержка (696)


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Топ комментарии
+17
Наші ******* на всіх ярлики понавішувати, то грузинів поливають, то поляків. А це ж мільйони людей, яких зовсім не можна оцінювати по якимсь маргіналам чи політпартії.
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13.03.2024 07:30
+13
Хто там недавно тут "з штанів вискакував" і верещав про "продажність" словаків та про те що вони всі ненавидять УКраїну? "Супергаличанин"?
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13.03.2024 07:00
+12
Ще одна ложка це *******.
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13.03.2024 07:04
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Хто там недавно тут "з штанів вискакував" і верещав про "продажність" словаків та про те що вони всі ненавидять УКраїну? "Супергаличанин"?
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13.03.2024 07:00 Ответить
Наші ******* на всіх ярлики понавішувати, то грузинів поливають, то поляків. А це ж мільйони людей, яких зовсім не можна оцінювати по якимсь маргіналам чи політпартії.
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13.03.2024 07:30 Ответить
Ці "наші" - такі самі як і "не наші" Просто деяким так легше: спочатку собі створюють образи "друзів" та "недругів" на підставі конкретних (їм особисто відомих) представників якогось народу А потім переносять цей негативний чи позитивний образ на всю націю!
А в ******** Україні така постановка питання на повну силу використовується нашими ворогами для сіяння розбрату між українцями
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13.03.2024 07:38 Ответить
то чому українці що обрали зесрань дурні а словаки що обрали фіцосрань розумні?
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13.03.2024 07:52 Ответить
А до чого тут це? Я вказую на те що дехто у нас пробує ділить нації на "погані" та "хороші" - в залежності від їх особистого сприйняття деяких конкретних осіб - представників цих націй
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13.03.2024 08:20 Ответить
Это еще остаточное наследие совка навешивать ярлыки делить все на белое и черное.
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13.03.2024 07:47 Ответить
фіцо - ложка дьогтю в бочці меду!
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13.03.2024 07:03 Ответить
Ще одна ложка це *******.
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13.03.2024 07:04 Ответить
Розуміють словаки в яку клоаку їх фіцики тягнуть-не хочуть.
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13.03.2024 07:14 Ответить
Те, що почали виходити на мітинги, це добре, але хто ж їм цього Фіцо наголосував?
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13.03.2024 07:18 Ответить
Вибирали не "Фіцо" Вибирали партію А Фіцо (як її лідер) був призначений на посаду прем"єр-міністра
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13.03.2024 07:41 Ответить
Реваншисти пошли трьома партіями , які назбирали десь по 10- 27% , потім створили коаліцію . Чиста технологія мацкви. Її в Україні кілька раз робили
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13.03.2024 11:16 Ответить
На виборах він жеж не скривав яка буде в нього політика і люди за це проголосували
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13.03.2024 07:20 Ответить
Саме так. Словаки знали, кого обирають. Більшість - за Фіцо та його партію. І не варто тут деяким дописувачам робити "хорошую мину при плохой игре".
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13.03.2024 09:28 Ответить
Кінець "епохи брехні" от команди ЗЕ і сделаєм іх вместє закінчився,як і "зубожіння" від усіх моральних уродців з гавноканалів.Спочатку це змінилось ейфарієй,потім розачуруванням.Потім почалась повномаштабна війна.Страх,ненавість до рашки змінилась надією на звільнення.Зараз йде залякування усіх і кожного хто залишився.Так робили більшовики.Хтось правду казав,що обрали необільшовиків у раду.Не даром назвали партію "слуга народу" значіт будуть і вороги.
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13.03.2024 07:22 Ответить
але "рана" нанесена фіцо і ко вибраних словаками залишиться назавжди, не можна так робити з сусідом
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13.03.2024 07:43 Ответить
Брати наші словаки ! Ви зробили таку-ж помилку, як і Українці, коли в 19 році вибрали стадо ЗЕбанутих продажних шакалів на чолі із блазнем, який називав нашу неньку - Україну повіею, яка приймае з усіх сторін. А коли весь західний світ попереджав з жовтня 21 року, що ***** нападе на Україну і навіть показував карти основниз
х напрямів кацапських ударів, блазень і його продажна шобла кукурікала з кожного утюга, що це провокації Заходу і в травні блазень піде на шашлики. Очевидно, з *****м. У нас війна і ми не можемо мирними заходами прогнати цю ЗЕлену погань із-за військового стану, а ви зможете прогнати свою Фіцу сцяними ганчірками до його хозяїна *****, тому що у вас нема військового стану.
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13.03.2024 07:52 Ответить
Ну і навіщо потрібні в ЄС та НАТО такі кремлівські виродки як Словаччина та Угорщина. Нехай вони вступають рабами в кацапський МС (Мертвий Союз колоній) і до який розвалюється ОДКБ. Там їм московським холуям місто а не в демократичній Європі.
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13.03.2024 07:53 Ответить
Не треба обманювати себе. Словаки в більшості позитивно ставляться до раші. Тільки в Братиславі більш розумні люди, та й на мітингу мінімум половина це українці. Так само в Чехії, Прага в більшості за Україну, а за Прагою ватне болото.
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13.03.2024 08:00 Ответить
Працював в Чехії в 2006-2013 роках по різних регіонах ,як в містах так і в відалених селах.Неодноразово бував й в 2014-2022 роках проїздом та по справах.
Любителів рашкостану серед етнічних чехів та моравців практично не зустрічав .Свої українці в більшості та словаки були за рашкостан.Причому й Західних областей України також.
Особливо це чудово відображалося коли грали матчі по хокею між Чехією та рашкостаном.Місцеві господи,паби набивалися під завязку місцевими та заробітчанами та практично всі українці завжди активно вболівали за рашкостан.Що викликали в місцевих страшений подив та здивування.Тому я завжди старався підсідати до місцевих та вболівати разом з ними.Неодноразово мене запитували .Владімір вони ж Вам принесли стільки біди голодомор і так далі .А Ви підтримуєте їх.Як так ?
В Чехії проживають чималі діаспори з країн срср (білоруси,молдавани,країн Кавказу та Середньої Азії) які є повністю прорашистські
Власне про що говорити .Постійно дивлюся чеські канали.Маю в Чехії дуже багато знайомих,друзів та родичів.Та не бачу від українців масових акцій,мітингів в підтримку України.Хоча сотні тисяч українців перебувають в Чехії в статусі біженців,сотні тисяч там були в статусі заробітчан.Активно волонтерить діаспора та заробітчани які в Чехії багато років.Але через роботу ходити їм на мітинги ніколи .А біженцям які в аболютній більшості не працюють - і так добре .Такщо не варто висувати притезії до чужих народів та країн.Коли власні українці нічим не кращі
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13.03.2024 12:03 Ответить
Кому кому, а не українцям з їх щастям обирати ************ - спочатку комуняк, котри сдали ЯС, потім трижди судимого донецкого гопніка, потім взагалі якесь наркоманське, недолуге сміття, коментувати вибори іншіх країн.
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13.03.2024 08:11 Ответить
100%
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13.03.2024 09:06 Ответить
Голобородько номер 2 цей Фицо...
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13.03.2024 08:50 Ответить
Словакам + . А скільки українських "біженців" там було присутньо ? - 0,01.
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13.03.2024 10:31 Ответить
уехали люди "ни рыба ни мясо". Какие митинги? ж*па в тепле, а что еще надо....
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14.03.2024 01:51 Ответить
 
 