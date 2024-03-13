В Словакии прошел многотысячный митинг против политики правительства Фицо и в поддержку Украины. ФОТОрепортаж
В столице Словакии Братиславе во вторник, 12 марта, прошла акция в поддержку Украины. Тысячи протестующих требовали от правительства Роберта Фицо прекратить пророссийскую риторику и помогать нашему государству бороться с российской агрессией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Акция протеста началась с сигнала воздушной тревоги.
"Люди в Украине слышат это каждый день", – сказал организатор протеста Михал Гворецкий.
На сцене во время митинга была размещена надпись "Россия - государство-террорист", а также флаги Словакии, Украины, Евросоюза и НАТО. Участники скандировали антиправительственные лозунги и говорили в микрофон, что действия коалиции "переходят за пределы дозволенного".
Организаторы оценили количество участников в пять тысяч.
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А в ******** Україні така постановка питання на повну силу використовується нашими ворогами для сіяння розбрату між українцями
х напрямів кацапських ударів, блазень і його продажна шобла кукурікала з кожного утюга, що це провокації Заходу і в травні блазень піде на шашлики. Очевидно, з *****м. У нас війна і ми не можемо мирними заходами прогнати цю ЗЕлену погань із-за військового стану, а ви зможете прогнати свою Фіцу сцяними ганчірками до його хозяїна *****, тому що у вас нема військового стану.
Любителів рашкостану серед етнічних чехів та моравців практично не зустрічав .Свої українці в більшості та словаки були за рашкостан.Причому й Західних областей України також.
Особливо це чудово відображалося коли грали матчі по хокею між Чехією та рашкостаном.Місцеві господи,паби набивалися під завязку місцевими та заробітчанами та практично всі українці завжди активно вболівали за рашкостан.Що викликали в місцевих страшений подив та здивування.Тому я завжди старався підсідати до місцевих та вболівати разом з ними.Неодноразово мене запитували .Владімір вони ж Вам принесли стільки біди голодомор і так далі .А Ви підтримуєте їх.Як так ?
В Чехії проживають чималі діаспори з країн срср (білоруси,молдавани,країн Кавказу та Середньої Азії) які є повністю прорашистські
Власне про що говорити .Постійно дивлюся чеські канали.Маю в Чехії дуже багато знайомих,друзів та родичів.Та не бачу від українців масових акцій,мітингів в підтримку України.Хоча сотні тисяч українців перебувають в Чехії в статусі біженців,сотні тисяч там були в статусі заробітчан.Активно волонтерить діаспора та заробітчани які в Чехії багато років.Але через роботу ходити їм на мітинги ніколи .А біженцям які в аболютній більшості не працюють - і так добре .Такщо не варто висувати притезії до чужих народів та країн.Коли власні українці нічим не кращі