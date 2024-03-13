В Словакии прошел многотысячный митинг против политики правительства Фицо и в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

В столице Словакии Братиславе во вторник, 12 марта, прошла акция в поддержку Украины. Тысячи протестующих требовали от правительства Роберта Фицо прекратить пророссийскую риторику и помогать нашему государству бороться с российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Акция протеста началась с сигнала воздушной тревоги.

"Люди в Украине слышат это каждый день", – сказал организатор протеста Михал Гворецкий.

На сцене во время митинга была размещена надпись "Россия - государство-террорист", а также флаги Словакии, Украины, Евросоюза и НАТО. Участники скандировали антиправительственные лозунги и говорили в микрофон, что действия коалиции "переходят за пределы дозволенного".

Организаторы оценили количество участников в пять тысяч.

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