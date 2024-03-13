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Задержана российский информатор, которая пыталась сорвать контрнаступление ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила вражеского информатора, которая "сливала" боевые позиции Сил обороны накануне освобождения оккупированной территории Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что с июня по сентябрь 2022 года она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сосредоточены на Купянском направлении.

Также она "отчитывалась" об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск.

Для сбора информации фигурантка обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования сил обороны.

Російська інформаторка затримана на Харківщині

Затем соответствующие координаты с текстовым описанием отправляла "связисту" российской разведки.

Им оказался ее знакомый коллаборант, находившийся в то время в составе оккупационного "МВД РФ" в Балаклее. Полученные данные он передавал кадровым сотрудникам спецслужбы страны-агрессора.

В дальнейшем полученные сведения захватчики планировали использовать для сдерживания контрнаступательных действий подразделений ВСУ. Но врагу это не удалось.

После освобождения Харьковщины фигурантка "залегла на дно" в деоккупированной Балаклее, где пыталась уничтожить доказательства своего сотрудничества с агрессором.

Впрочем, сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленницы, а затем установили ее местонахождение и задержали.

Російська інформаторка затримана на Харківщині

Російська інформаторка затримана на Харківщині

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Как установило расследование, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, которая после захвата части Харьковщины выехала на подконтрольную Украине территорию области.

Во время обыска по месту задержания фигурантки изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (19983) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
на гіляку запроданку !!!
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13.03.2024 10:26
+10
Сколько можно писать. Введите военный трибунал. Почему такое бездействие власти. Сколько можно сопли жевать. Таких предателей в военное время необходимо уничтожать.
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13.03.2024 10:32
+5
Скільки гидоти, хворої на всю голову повилазило..на час дії воєнного стану треба знімати мораторій на смертну кару. Хоча б по держзраді, корупції та крадіжках в особо великих розмірах.

Все одно нас до ЄС не скоро приймуть. Виконати всі пункти, а потім вже відміняти смертну кару.
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13.03.2024 10:37
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Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданку !!!
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13.03.2024 10:26 Ответить
Сколько можно писать. Введите военный трибунал. Почему такое бездействие власти. Сколько можно сопли жевать. Таких предателей в военное время необходимо уничтожать.
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13.03.2024 10:32 Ответить
То для військових трибунал. Треба відміняти мораторій на смертну кару для всіх. Але зелені на це не підуть, бо тоді можна робити як у серіалі - розстріляти парламент.
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13.03.2024 10:40 Ответить
Tg Харкiв UA пише:
"Спiвробiтники вiйськомата на Харкiвщiнi крали газ iз труб пiд час коменданськоī години.
Чотири працiвники так званоī ТЦК, ноччю викрадали газовий конденсат з магiстральних труб, причинивши збитки- 0.4 млн.гр.
Īм загрожуе до 12 рокiв".
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13.03.2024 12:26 Ответить
Скільки гидоти, хворої на всю голову повилазило..на час дії воєнного стану треба знімати мораторій на смертну кару. Хоча б по держзраді, корупції та крадіжках в особо великих розмірах.

Все одно нас до ЄС не скоро приймуть. Виконати всі пункти, а потім вже відміняти смертну кару.
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13.03.2024 10:37 Ответить
Вважаю що таких ********** потрібно засуджувати до коротких термінів інтенсивної фізичної праці, але з конфіскацією всього майна, позбавленням громадянства і обовязковою депортацією в "родниє *****" з довічним позбавленням права вїзду в Україну. Якщо кацапське падло має в Україні могили родичів, то їх останки зібрати в торбу і депортувати разом з падлом.
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13.03.2024 10:41 Ответить
Та отож. Там вистачає таких тварюк. Пригадую, дізналися, що місцева жіночка в роздовбаному селі, де дислокувалися, почала приторговувати самогоном. Ну, у нас сухий закон, щоб не було прецедентів - завітали в гості. Хоч і не контрики, а піхота, але теж не ликом шиті - кокопалися в її телефоні.

А там, оп-па!!! В галереї купа фоток. Наших, нашої техніки, фото хат по селу, де хто оселився. Там по школі раніше КАБ прилетів. Потім вже дізналися від контрачів, показували скан переписки.

Слава Богу, що дурна баба. Написала в переписці з п***ами, шо "бандєровци жівут в школє". Ми ж вже навчені після іншої ситуації в іншому селі.
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13.03.2024 10:46 Ответить
**** проклята!!! Кіздуй на рашу, і там живи щаслив, мразота довбана! От ЇХ потрібно ЗНИЩУВАТИ!! Показово, щоб інші ссялися, і замість того, щоб здавати нашу Армію не вагаючись одразу валили на свою улюблену рашу!!
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13.03.2024 10:47 Ответить
Може її привяжуть до стовпа,як колись мародерів? Ні,тоді це все фарс про її "покарання"відпустять,як мертвечука.
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13.03.2024 10:49 Ответить
Давно пора вводити військово-польові суди. Правосуддя для таких тварюк - велика розкіш.
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13.03.2024 11:45 Ответить
потихеньку відловлюють електорат зе-гнойної команди.
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13.03.2024 12:24 Ответить
А навіщо оце фото? Щоб на клавіатуру подивитись?
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13.03.2024 13:02 Ответить
 
 