Задержана российский информатор, которая пыталась сорвать контрнаступление ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности разоблачила вражеского информатора, которая "сливала" боевые позиции Сил обороны накануне освобождения оккупированной территории Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что с июня по сентябрь 2022 года она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сосредоточены на Купянском направлении.
Также она "отчитывалась" об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск.
Для сбора информации фигурантка обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования сил обороны.
Затем соответствующие координаты с текстовым описанием отправляла "связисту" российской разведки.
Им оказался ее знакомый коллаборант, находившийся в то время в составе оккупационного "МВД РФ" в Балаклее. Полученные данные он передавал кадровым сотрудникам спецслужбы страны-агрессора.
В дальнейшем полученные сведения захватчики планировали использовать для сдерживания контрнаступательных действий подразделений ВСУ. Но врагу это не удалось.
После освобождения Харьковщины фигурантка "залегла на дно" в деоккупированной Балаклее, где пыталась уничтожить доказательства своего сотрудничества с агрессором.
Впрочем, сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленницы, а затем установили ее местонахождение и задержали.
Как установило расследование, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, которая после захвата части Харьковщины выехала на подконтрольную Украине территорию области.
Во время обыска по месту задержания фигурантки изъят мобильный телефон с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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"Спiвробiтники вiйськомата на Харкiвщiнi крали газ iз труб пiд час коменданськоī години.
Чотири працiвники так званоī ТЦК, ноччю викрадали газовий конденсат з магiстральних труб, причинивши збитки- 0.4 млн.гр.
Īм загрожуе до 12 рокiв".
Все одно нас до ЄС не скоро приймуть. Виконати всі пункти, а потім вже відміняти смертну кару.
А там, оп-па!!! В галереї купа фоток. Наших, нашої техніки, фото хат по селу, де хто оселився. Там по школі раніше КАБ прилетів. Потім вже дізналися від контрачів, показували скан переписки.
Слава Богу, що дурна баба. Написала в переписці з п***ами, шо "бандєровци жівут в школє". Ми ж вже навчені після іншої ситуації в іншому селі.