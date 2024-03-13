Задержана российский информатор, которая пыталась сорвать контрнаступление ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила вражеского информатора, которая "сливала" боевые позиции Сил обороны накануне освобождения оккупированной территории Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что с июня по сентябрь 2022 года она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сосредоточены на Купянском направлении.

Также она "отчитывалась" об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск.

Для сбора информации фигурантка обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования сил обороны.

Затем соответствующие координаты с текстовым описанием отправляла "связисту" российской разведки.

Им оказался ее знакомый коллаборант, находившийся в то время в составе оккупационного "МВД РФ" в Балаклее. Полученные данные он передавал кадровым сотрудникам спецслужбы страны-агрессора.

В дальнейшем полученные сведения захватчики планировали использовать для сдерживания контрнаступательных действий подразделений ВСУ. Но врагу это не удалось.

После освобождения Харьковщины фигурантка "залегла на дно" в деоккупированной Балаклее, где пыталась уничтожить доказательства своего сотрудничества с агрессором.

Впрочем, сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленницы, а затем установили ее местонахождение и задержали.

Читайте также: Задержана корректировщица ракетных ударов РФ по Изюму, - СБУ

Как установило расследование, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, которая после захвата части Харьковщины выехала на подконтрольную Украине территорию области.

Во время обыска по месту задержания фигурантки изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.