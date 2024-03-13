Задержана депутат Херсонского облсовета, которая переоборудовала больницы для раненых рашистов и поставляла медикаменты войскам РФ во время оккупации Херсона, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одно должностное лицо - коллаборантку, которая сотрудничала с РФ во время оккупации Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, фигуранткой оказалась действующий депутат местного облсовета. После захвата областного центра, она поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.
При личной протекции гауляйтера Сальдо коллаборантку назначили главой так называемого "управления здравоохранения" в составе местной оккупационной администрации РФ.
По данным СБУ, на этой "должности" она организовывала переоборудование захваченных больниц под военные госпитали для раненых рашистов.
Кроме того, злоумышленница занималась поставкой медпрепаратов для российских войск и оккупационных органов страны-агрессора.
Для конспирации коллаборантка выбрала себе псевдоним, который использовала во время "оформления" в псевдоучреждение и в дальнейшей подрывной деятельности в пользу РФ.
После освобождения Херсона фигурантка осталась в городе, надеясь избежать правосудия, позиционируя себя "вне политики".
Через некоторое время злоумышленница планировала сбежать во временно оккупированный Крым под вымышленным именем. Но СБУ своевременно разоблачила коллаборантку и задержала ее.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории).
В настоящее время депутат находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Конченая Марьяша
Или конченый Тимченко
И сотни таких же конченых
Не сами стали депутатами
Их депутатами сделали ВЫ!
Такие же конченые
Когда вы уже МОЗГАМИ начнете думать?
А не жопой...
ДЕПУТАТ, *****. клялася служити народу України
колабаранство,****!!!
не держзрада!!!1
не довічне з конфіскацією а до, ***** 10ти років
навіть не точно 10...
це, суки, що таке???
https://most.ks.ua/news/url/deputatka-hersonskoji-oblradi-svitlana-mezheritska-planuvala-vtechu-do-okupovanogo-krimu/ Депутатка обласної ради та колишня голова управління охорони здоров'я Херсонської міськради, яку затримали напередодні, планувала втечу до окупованого Криму під вигаданим ім'ям. Про це на своєму сайті повідомила Служба безпеки України
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СБУ не називає ім'я затриманої, але за опублікованою раніше інформацією МОСТ встановив, що мова йде про Світлану Межерицьку. Про її затримання https://most.ks.ua/news/url/pravoohorontsi-zatrimali-deputatku-hersonskoji-oblasnoji-radi/ стало відомо 11 березня.
Жінці інкримінували колабораціонізм. За інформацією слідства, Межерицька працювала в окупаційній адміністрації під псевдонімами. Правоохоронці мають документ, який вона підписала в якості начальниці управління окупаційної адміністрації Херсона.
Світлана Межерицька заперечує свою провину. Так як вона нібито не підписувала жодних документів, відмовилась від пропозиції Сальдо очолити обласне управління охорони здоров'я і подальших пропозицій очолити різні медичні заклади. Але суд все одно постановив відправити Межерицьку до СІЗО без права внесення застави. Їй загрожує від 5 до 10 років в'язниці (з додатковими обмеженнями та конфіскацією майна або без такої). Триває досудове розслідування.
Народилась Світлана Межерицька 7 грудня 1966 року у Шепетівці. Має вищу освіту. Працювала головним лікарем Херсонської міської шкірно-венерологічної поліклініки.
У 2010 році Межерицька обралась до Херсонської міської ради від Комуністичної партії України. Була членкинею комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. У 2012 році її призначили головою управління охорони здоров'я Херсонської міської ради. У 2015 році Світлана Межерицька балотувалась до Херсонської міськради від партії "Наш край". У 2020 році вона обралась до Херсонської обласної ради від партії "Наш край". У тому ж році Межерицька балотувалась до Херсонської міської ради від партії "Наш край". Вона завжди була близькою до теперішнього першого заступника голови окупаційного уряду Херсонської області Віталія Булюка.