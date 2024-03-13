Задержана депутат Херсонского облсовета, которая переоборудовала больницы для раненых рашистов и поставляла медикаменты войскам РФ во время оккупации Херсона, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одно должностное лицо - коллаборантку, которая сотрудничала с РФ во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигуранткой оказалась действующий депутат местного облсовета. После захвата областного центра, она поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

При личной протекции гауляйтера Сальдо коллаборантку назначили главой так называемого "управления здравоохранения" в составе местной оккупационной администрации РФ.

По данным СБУ, на этой "должности" она организовывала переоборудование захваченных больниц под военные госпитали для раненых рашистов.

Кроме того, злоумышленница занималась поставкой медпрепаратов для российских войск и оккупационных органов страны-агрессора.

Для конспирации коллаборантка выбрала себе псевдоним, который использовала во время "оформления" в псевдоучреждение и в дальнейшей подрывной деятельности в пользу РФ.

После освобождения Херсона фигурантка осталась в городе, надеясь избежать правосудия, позиционируя себя "вне политики".

Через некоторое время злоумышленница планировала сбежать во временно оккупированный Крым под вымышленным именем. Но СБУ своевременно разоблачила коллаборантку и задержала ее.

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На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории).

В настоящее время депутат находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.