РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12316 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 545 13

В районе н.п. Крынки в результате вражеских обстрелов погиб украинский доброволец-парамедик Евгений Лобоженко. ФОТО

1 марта 2024 во время выполнения боевого задания в н.п. Крынки Херсонской области в результате вражеского обстрела из РСЗО погиб доброволец-парамедик Евгений Лобоженко.

Об этом сообщают в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Лобоженко сразу после начала полномасштабного вторжения пошел защищать наше государство в составе 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ 86-го отдельного батальона.

"Оборонял государство на Херсонском направлении. Участвовал в отпоре и сдерживании российских агрессоров с марта 2022 года, также в освобождении многих населенных пунктов, спасал жизнь военных побратимов и гражданских жителей Херсонской области, освобождал села и города.

За весь период защиты территориальной целостности Украины в отпуске был всего лишь 15 дней", - пишет Таиса Зарозей.

Читайте также: На Донетчине погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

Євгеній Лобоженко
Євгеній Лобоженко
Євгеній Лобоженко
Євгеній Лобоженко

У погибшего осталась жена, двое детей и мать.

Автор: 

потери (4419) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Сил его близким!
Потеряли сына, мужа и папу....
показать весь комментарий
13.03.2024 13:14
+14
Вічна пам"ять Герою,який поліг захищаючи нашу Україну! Віка і здоров"я родині!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:16
+14
Немає слів.Одні емоції.Мурашки по тілу. Співчуваю родині загиблого. Смерть путліровцям .Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сил его близким!
Потеряли сына, мужа и папу....
показать весь комментарий
13.03.2024 13:14 Ответить
Благородный сильный человек с глубоким чувством долга.

Вечная память воину Евгению.
показать весь комментарий
16.03.2024 08:39 Ответить
Вічна пам"ять Герою,який поліг захищаючи нашу Україну! Віка і здоров"я родині!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:16 Ответить
Дякую! Втрата кожного - велика втрата для нас.
показать весь комментарий
13.03.2024 13:16 Ответить
Немає слів.Одні емоції.Мурашки по тілу. Співчуваю родині загиблого. Смерть путліровцям .Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:19 Ответить
Вічна память Герою(
показать весь комментарий
13.03.2024 13:19 Ответить
А Таймзє *******, що Кринки залишені ЗСУ ще 1 березня.
показать весь комментарий
13.03.2024 13:23 Ответить
Живіть правдою, а не таймсом…
показать весь комментарий
13.03.2024 13:33 Ответить
Я і живу правдою. Там же нагорі великими літерами напис: "Правда, тільки правда. Правда переможе!"
показать весь комментарий
13.03.2024 13:43 Ответить
так в статье написано что он погиб 1 марта. может при эвакуации
показать весь комментарий
13.03.2024 13:50 Ответить
Низький уклін Захиснику України та вибачення і підтримки, Родині Героя!
Памятаймо Героїв!
показать весь комментарий
13.03.2024 13:32 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:12 Ответить
 
 