В районе н.п. Крынки в результате вражеских обстрелов погиб украинский доброволец-парамедик Евгений Лобоженко. ФОТО
1 марта 2024 во время выполнения боевого задания в н.п. Крынки Херсонской области в результате вражеского обстрела из РСЗО погиб доброволец-парамедик Евгений Лобоженко.
Об этом сообщают в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Лобоженко сразу после начала полномасштабного вторжения пошел защищать наше государство в составе 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ 86-го отдельного батальона.
"Оборонял государство на Херсонском направлении. Участвовал в отпоре и сдерживании российских агрессоров с марта 2022 года, также в освобождении многих населенных пунктов, спасал жизнь военных побратимов и гражданских жителей Херсонской области, освобождал села и города.
За весь период защиты территориальной целостности Украины в отпуске был всего лишь 15 дней", - пишет Таиса Зарозей.
У погибшего осталась жена, двое детей и мать.
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Вечная память воину Евгению.
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