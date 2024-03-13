РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7319 посетителей онлайн
Новости Фото
6 410 29

29-летняя одесситка организовала торговлю наркотиками более чем на 2 млн грн в месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо одесситов – двое мужчин и две женщины – ежемесячно продавали наркотиков на 2,25 млн грн. Главным организатором была 29-летняя женщина.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Группа продавала почти весь спектр наркотиков: "крек", каннабис, амфетамин, Alfa PVP. Покупателей искали через соцсети и телеграмм-каналы. Распространяли наркотики через курьеров и почтовые отправления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские перекрыли на Закарпатье канал поставки метамфетамина. ФОТО

Правоохранители "вели" группу несколько месяцев.

Во время обыска дома и в автомобилях подозреваемых изъяли более 4 килограммов различных наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, измельчитель, полиэтиленовые вакуумные пакеты.

Также смотрите: Дрон с 22 кг наркотиков приземлили пограничники на Волыни. ФОТОрепортаж

Все четыре участника схемы задержаны. Им сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Автор: 

Госпогранслужба (6551) наркотики (2152) Одесская область (3626) борьба с наркотиками (136)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Кашмар, скільки бабла повз мусарів пройшло!
Ну нічого, зараз нацмусарію забронюють у повному складі від призиву, то пани у хвормі матимуть достатньо часу, щоб всіх конкурентів усунути.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:39
+4
Їй би в Міноборони закупівлями займатися. Бо ефективна!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:28
+4
Одеський Пабло Ескабар з цицьками.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їй би в Міноборони закупівлями займатися. Бо ефективна!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:28 Ответить
місс Пікман по-одеські
показать весь комментарий
13.03.2024 14:29 Ответить
Да -- Одеса сериозно підсіла
показать весь комментарий
13.03.2024 14:29 Ответить
Одеський Пабло Ескабар з цицьками.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:30 Ответить
кокс бачимо а бабло де???
100% кожен день обналічувались кошти
бо за опт карткою не розрахуєшся.
гдє дєньгі Зін???
показать весь комментарий
13.03.2024 14:33 Ответить
свині з'їли
показать весь комментарий
13.03.2024 14:39 Ответить
У неї ж іконки над столом, отже, як глибоко віруюча людина не для себе старалася - всі гроші пішли на допомогу нужденним та пожертви.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:39 Ответить
Тут має бути одне фото - вона та її дилери лежать мертві. А тілa залишити воронам і свиням.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:37 Ответить
Що ж так слабо, інквізитор ти наш? На багатті спалити!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:51 Ответить
👍 Все, що залишилося після свиней 😁
показать весь комментарий
13.03.2024 16:11 Ответить
Кашмар, скільки бабла повз мусарів пройшло!
Ну нічого, зараз нацмусарію забронюють у повному складі від призиву, то пани у хвормі матимуть достатньо часу, щоб всіх конкурентів усунути.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:39 Ответить
Интересно где люди берут на наркотики, они ж такие дорогие, а у меня на водку не хватает
показать весь комментарий
13.03.2024 14:43 Ответить
Алкоголь стоїть першим пунктом у списку наркотиків.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:52 Ответить
а я оце граюсь в варкрафт другий і ніякої залежності
показать весь комментарий
13.03.2024 16:00 Ответить
Такі партії кришують наші сбушники....мабуть хтось повинен іти на ввввелике підвищення...
показать весь комментарий
13.03.2024 14:51 Ответить
Наркоту оркам підкинути - нехай потравляться, гроші - волонтерам. Дрони нехай дістають хлопцям.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:54 Ответить
Яка вправна 29-річна адесітка! Такі організаційні здібності! Тридцять п'ять тисяч кур'єрів!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:57 Ответить
вы оптовиков поставщиков когда собираетесь прикрывать???? или вы думаете что что вокруг одни лохи и не понимают что это просто крупняк совместно с куратором от полиции для видимости работы сами и подставили очередное несчастье?? или вы думаете что никто не задаст вопроса?? кто курирует в воюющих стране оптовые поставки наркотиков??? ах да мафия, бандиты и русня))) хватит присаживать и убивать украинских детей!!!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:59 Ответить
Головний постачальник в ОП та ВР.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:00 Ответить
оп може зацікавитись - як для декількох людей то нормальний заробіток на місяц - такі менеджери зеленскому потрібні.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:19 Ответить
Дозвольте вільне вживання канабісу і більша частина тих наркобаригів піде в минуле. Залишаться ті, які на амфетаміні, солях та іншому лайні сидять.

І бюджет отримає мільярди, а то й десятки мільярдів. І люди хоч стрес від бомбардувань зможуть зняти
показать весь комментарий
13.03.2024 16:18 Ответить
...без даху ментовських рішал нічого не відбувається....
показать весь комментарий
13.03.2024 17:29 Ответить
Оце рівень !!! Тут вам і вакуумна упаковка, і штрихкод (мабуть через касу все пробивала, як того вимагає "вєлікій кормчій" гетманцев ). А ви її ні за що в"яжете ! Легалізували той канабіс, а працювати не даєте ! Сва-бо-ду !!!
показать весь комментарий
13.03.2024 18:12 Ответить
Скільки людей померло від цієї отрути,скільки зійшли з розуму....
показать весь комментарий
13.03.2024 19:07 Ответить
Так так, чотири людини і головна жінка. Оце казки!
показать весь комментарий
14.03.2024 07:12 Ответить
зелені куріруют разом з Службою Божою поставки в Україну тому вони і присутні як зацікавлені особи.
показать весь комментарий
14.03.2024 20:10 Ответить
>Правоохоронці "вели" групу кілька місяців.
Крышевали в смысле. Видимо кинули ментов, решили наказать.
показать весь комментарий
15.03.2024 00:18 Ответить
 
 