29-летняя одесситка организовала торговлю наркотиками более чем на 2 млн грн в месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо одесситов – двое мужчин и две женщины – ежемесячно продавали наркотиков на 2,25 млн грн. Главным организатором была 29-летняя женщина.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Группа продавала почти весь спектр наркотиков: "крек", каннабис, амфетамин, Alfa PVP. Покупателей искали через соцсети и телеграмм-каналы. Распространяли наркотики через курьеров и почтовые отправления.

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Правоохранители "вели" группу несколько месяцев.

Во время обыска дома и в автомобилях подозреваемых изъяли более 4 килограммов различных наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, измельчитель, полиэтиленовые вакуумные пакеты.

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Все четыре участника схемы задержаны. Им сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.





































