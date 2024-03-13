29-летняя одесситка организовала торговлю наркотиками более чем на 2 млн грн в месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Четверо одесситов – двое мужчин и две женщины – ежемесячно продавали наркотиков на 2,25 млн грн. Главным организатором была 29-летняя женщина.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Группа продавала почти весь спектр наркотиков: "крек", каннабис, амфетамин, Alfa PVP. Покупателей искали через соцсети и телеграмм-каналы. Распространяли наркотики через курьеров и почтовые отправления.
Правоохранители "вели" группу несколько месяцев.
Во время обыска дома и в автомобилях подозреваемых изъяли более 4 килограммов различных наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, измельчитель, полиэтиленовые вакуумные пакеты.
Все четыре участника схемы задержаны. Им сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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100% кожен день обналічувались кошти
бо за опт карткою не розрахуєшся.
гдє дєньгі Зін???
Ну нічого, зараз нацмусарію забронюють у повному складі від призиву, то пани у хвормі матимуть достатньо часу, щоб всіх конкурентів усунути.
І бюджет отримає мільярди, а то й десятки мільярдів. І люди хоч стрес від бомбардувань зможуть зняти
Крышевали в смысле. Видимо кинули ментов, решили наказать.