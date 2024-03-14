В Финляндии задержаны 3 человека, которые отмывали средства, присвоенные на закупке амуниции для ВСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж

11 марта 2024 года на территории Финляндии задержаны трое украинцев по подозрению в отмывании денег Министерства обороны Украины, которые должны были идти на закупку средств индивидуальной защиты для бойцов ВСУ.

Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Общая сумма средств на закупку бронежиллетов составляла 5,7 млн евро. На недвижимость одного из фигурантов дела уже наложен арест. Была проведена совместная операция НАБУ, САП и сотрудников Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндской Республики в рамках механизма международной правовой помощи в соответствующем уголовном производстве". ", – говорится в сообщении ведомства.

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Также в НАБУ заявили, что среди задержанных - владелец компании, которая сотрудничала с Министерством обороны и недопоставила в ВСУ 50% от закупленных и оплаченных бронежилетов и других средств защиты.

Подозреваемые потратили часть этих денег на покупку элитных автомобилей и недвижимость. Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

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