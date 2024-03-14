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В Финляндии задержаны 3 человека, которые отмывали средства, присвоенные на закупке амуниции для ВСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж

сбу,відмивання,набу

11 марта 2024 года на территории Финляндии задержаны трое украинцев по подозрению в отмывании денег Министерства обороны Украины, которые должны были идти на закупку средств индивидуальной защиты для бойцов ВСУ.

Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Общая сумма средств на закупку бронежиллетов составляла 5,7 млн евро. На недвижимость одного из фигурантов дела уже наложен арест. Была проведена совместная операция НАБУ, САП и сотрудников Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндской Республики в рамках механизма международной правовой помощи в соответствующем уголовном производстве". ", – говорится в сообщении ведомства.

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Также в НАБУ заявили, что среди задержанных - владелец компании, которая сотрудничала с Министерством обороны и недопоставила в ВСУ 50% от закупленных и оплаченных бронежилетов и других средств защиты.

НАБУ викрило відмиття грошей

Подозреваемые потратили часть этих денег на покупку элитных автомобилей и недвижимость. Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

НАБУ викрило відмивання грошей

НАБУ викрило відмивання грошей

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Автор: 

НАБУ (4230) отмывание денег (197) Финляндия (982) ВСУ (6676)


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Топ комментарии
+10
на весь світ обісрали Україну ті три виродка
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14.03.2024 15:20
+9
Пішов нах#й кацап! Під VPN і вмієш транслейтом користуватись -- не думай, що тобі хтось повірить. Ми як донатили Стерненку, Притулі, Бутусову та ін. так і далі будемо, щоб вас дохло побільше. А виродки бувають -- так, з цим нічого не поробиш.
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14.03.2024 15:35
+8
А резнікофф із зе-мразями, не при чом ??
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14.03.2024 15:26
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на весь світ обісрали Україну ті три виродка
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14.03.2024 15:20 Ответить
Які саме ? Іх так багато . Вони повсюди. Кажуть, що притула та стерненко також не виняток. Немає слів..
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14.03.2024 15:25 Ответить
Пішов нах#й кацап! Під VPN і вмієш транслейтом користуватись -- не думай, що тобі хтось повірить. Ми як донатили Стерненку, Притулі, Бутусову та ін. так і далі будемо, щоб вас дохло побільше. А виродки бувають -- так, з цим нічого не поробиш.
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14.03.2024 15:35 Ответить
Випив трохи - йди додому
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14.03.2024 17:20 Ответить
притула купив за "свої" гроші супутник. отакий гарний волонтер. тільки де той супутник? мабуть пінчуку для телемарахвону.
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14.03.2024 18:53 Ответить
Таких як ці виродків в кожній країні світу достатньо!!!
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14.03.2024 15:25 Ответить
взагалі-то їх шість й роблять вони це у щоденному режимі, починаючи з весни 2019 року...
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14.03.2024 15:29 Ответить
Та ну! Хіба тільки 3? А в міноборони ХТО вибрав цих покидьків для оборудок??? Зайшли такі собі невідомі та виграли зненацька тендери без усяких перевірок...
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14.03.2024 15:47 Ответить
Це ще рєзнікова справа чи вже умєрова??? Зараз замість Фінляндії, будуть відпочивати на нарах в Україні!!! Доведіть цю справу до кінця!!!!
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14.03.2024 15:23 Ответить
А резнікофф із зе-мразями, не при чом ??
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14.03.2024 15:26 Ответить
А що там з затриманням такого собі золотояйцевого громадянина рєзнікова?
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14.03.2024 15:30 Ответить
Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків, сподіваюся що заходи невідкладні і термінові?
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14.03.2024 15:39 Ответить
Що там з чиновниками які підписували договори? І які отримали відкати ?
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14.03.2024 15:56 Ответить
Выехали в Европу нервы подлечить.
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14.03.2024 16:26 Ответить
Умеров?
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14.03.2024 16:48 Ответить
Я так розумію, фіни зачепили за несплату податків чи підозріле походження коштів, а НАБУ і САП вже по запиту мусово підключились, тепер мають замороку витягнути фігурантів в Україну, щоб ті не розпатякали там про головних бенефіціарів.
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14.03.2024 21:50 Ответить
 
 