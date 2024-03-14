Удар "Шахеда" по пятиэтажке в Сумах: спасатели деблокировали тело третьего погибшего человека. ВИДЕО+ФОТО
На месте попадания вражеского БПЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом в Сумах в ночь на 13 марта спасатели обнаружили и деблокировали тело третьего человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"Сумы. На месте вражеского удара по пятиэтажке, который произошел ночью 13 марта, спасатели деблокировали тело третьего погибшего человека", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, работы продолжаются.
Как ранее сообщалось, в Сумах ночью "шахед" попал в многоэтажку. Есть погибшие. Из-под завалов удалось спасти 10 человек. Разрушены 15 квартир, еще столько же - повреждены. Без тепла осталось 16 многоквартирных домов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.03.2024 14:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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