Удар "Шахеда" по пятиэтажке в Сумах: спасатели деблокировали тело третьего погибшего человека. ВИДЕО+ФОТО

На месте попадания вражеского БПЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом в Сумах в ночь на 13 марта спасатели обнаружили и деблокировали тело третьего человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Сумы. На месте вражеского удара по пятиэтажке, который произошел ночью 13 марта, спасатели деблокировали тело третьего погибшего человека", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, работы продолжаются.

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Как ранее сообщалось, в Сумах ночью "шахед" попал в многоэтажку. Есть погибшие. Из-под завалов удалось спасти 10 человек. Разрушены 15 квартир, еще столько же - повреждены. Без тепла осталось 16 многоквартирных домов.