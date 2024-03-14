В Николаеве задержан информатор ФСБ, устроивший в квартире "наблюдательный пункт" за колоннами ВСУ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила информатора ФСБ, шпионившего за перемещением военных колонн Сил обороны через территорию Николаева.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, для сбора разведданных фигурант обустроил в своей квартире "наблюдательный пункт". Из окон жилья он наблюдал за интенсивностью движения подразделений ВСУ по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой. Также при движении украинской боевой техники злоумышленник пытался установить ее ориентировочное количество и обращал особое внимание на образцы тяжелого вооружения.
Несмотря на конспирацию российского информатора, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы обезопасить пути перемещения украинских войск, были проведены комплексные мероприятия, а сам фигурант задержан "на горячем". Во время задержания злоумышленник вместе с сыном оказывал физическое сопротивление правоохранителям, чтобы скрыться с места происшествия. Однако ему это не удалось.
По данным следствия, фигурант был на связи с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ. Коммуникацию с ним поддерживал через анонимный чат в мессенджере. Там он излагал разведывательные "отчеты". Во время обыска в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Как отмечается, злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
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Це напевно нові засланці.
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