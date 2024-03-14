К 15 годам за решеткой приговорен агент ФСБ, который шпионил за дальнобойной артиллерией ВСУ на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, действовавший на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в СБУ, злоумышленник пытался обнаружить возможные боевые позиции артиллерии ВСУ на прифронтовой территории области. Прежде его интересовали места базирования реактивных артсистем HIMARS и высокоточных гаубиц М777. Также российский агент фиксировал последствия воздушных атак агрессора по энергообъектам в южной части региона. Информацию о вражеских "прилетах" фигурант отправлял оккупантам для подготовки новых и корректировки повторных ракетно-дроновых ударов.

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Отмечается, что контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в октябре 2022 года во время контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.