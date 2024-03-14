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Медицинские эвакуационные вагоны смогут доставлять военных для лечения и реабилитации за границу. ФОТОрепортаж

В Киеве показали медицинский эвакуационный поезд для нужд ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, команда министерства комплексно работает с обеспечением логистики для медицинской эвакуации: от срочного ремонта прифронтовых дорог и переправ до создания специальных медицинских вагонов для эвакуации.

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Медичні евакуаційні вагони

"Вагоны внутри оснащены медицинским оборудованием нового поколения, которое позволяет не только транспортировать, но и оказывать лечение в ходе эвакуации. Его закупка происходит частично силами "Укрзализныци", частично – посредством международных партнеров, волонтеров и меценатов из Украины. Сотрудничаем с разными странами и усиливаем помощь.

В то же время мы видим перспективы для курсирования медицинских вагонов не только от фронта до тыловых госпиталей. Мы технически готовы к запуску вагонов и через границу для лечения и реабилитации наших воинов. Работаем с партнерами над реализацией", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

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Медичні евакуаційні вагони
Медичні евакуаційні вагони

В Министерстве добавили, что за два года сдано 62 медицинских вагона, к концу года прибавятся еще 8. Последние 4 вагона для нужд ВСУ были переоборудованы с пассажирских на мощностях железной дороги месяц назад.

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Медичні евакуаційні вагони
Медичні евакуаційні вагони
Медичні евакуаційні вагони

Автор: 

поезд (1028) эвакуация (2099) Министерство развития громад и территорий (76) медицинская помощь (85)


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Піар на крові.
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14.03.2024 17:56 Ответить
брєдіш ?

при всій неприязні, м'яко кажучи, до ЗЄльоних, санітарно-евакуаційні потяги - стандарт війни
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14.03.2024 18:11 Ответить
може треба тихенько возити і причому аби вагони не відрізнялися від звичайних? бо москалі не раз вже били по госпіталях.
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14.03.2024 18:31 Ответить
звісно що так, але шпіонів ніхто не відміняв
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14.03.2024 19:07 Ответить
 
 