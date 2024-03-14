Медицинские эвакуационные вагоны смогут доставлять военных для лечения и реабилитации за границу. ФОТОрепортаж
В Киеве показали медицинский эвакуационный поезд для нужд ВСУ.
Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, команда министерства комплексно работает с обеспечением логистики для медицинской эвакуации: от срочного ремонта прифронтовых дорог и переправ до создания специальных медицинских вагонов для эвакуации.
"Вагоны внутри оснащены медицинским оборудованием нового поколения, которое позволяет не только транспортировать, но и оказывать лечение в ходе эвакуации. Его закупка происходит частично силами "Укрзализныци", частично – посредством международных партнеров, волонтеров и меценатов из Украины. Сотрудничаем с разными странами и усиливаем помощь.
В то же время мы видим перспективы для курсирования медицинских вагонов не только от фронта до тыловых госпиталей. Мы технически готовы к запуску вагонов и через границу для лечения и реабилитации наших воинов. Работаем с партнерами над реализацией", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
В Министерстве добавили, что за два года сдано 62 медицинских вагона, к концу года прибавятся еще 8. Последние 4 вагона для нужд ВСУ были переоборудованы с пассажирских на мощностях железной дороги месяц назад.
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