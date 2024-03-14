Зеленский вручил военным государственные награды по случаю Дня украинского добровольца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил государственные награды, в частности, ордена "Золотая Звезда" Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, младшему лейтенанту ВСУ Виталию Сукачу, который добровольно пошел в ряды Вооруженных Сил в 2014 году.

Президент также передал орден "Золотая Звезда" семье павшего Героя Украины, младшего сержанта ВСУ Василия Полищука, защищавшего Украину с 2014 года и выполнявшего боевые задания на востоке страны.









Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" семье военнослужащего Национальной гвардии Украины, главного сержанта Вадима Жукова, удостоенного звания Героя Украины посмертно. Он защищал страну с 2014 года.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины 33 украинским воинам, 20 из них – посмертно, – указы

Самая высокая государственная награда также передана семье павшего Героя Украины, младшего лейтенанта Павла Трухана, который в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды защитников Родины.











Кроме того, глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени старшего лейтенанта Нацгвардии Александра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены старший лейтенант Владислав Роик и майор Дмитрий Тарасенко из рядов ВСУ, а также капитан Нацгвардии Александр Маляренко.

Смотрите также: Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и членам семей погибших героев. ФОТО

Президент также вручил военнослужащим ордена "За мужество" ІІІ степени и Даниила Галицкого.