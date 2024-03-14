Зеленский вручил военным государственные награды по случаю Дня украинского добровольца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил государственные награды, в частности, ордена "Золотая Звезда" Героя Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, младшему лейтенанту ВСУ Виталию Сукачу, который добровольно пошел в ряды Вооруженных Сил в 2014 году.
Президент также передал орден "Золотая Звезда" семье павшего Героя Украины, младшего сержанта ВСУ Василия Полищука, защищавшего Украину с 2014 года и выполнявшего боевые задания на востоке страны.
Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" семье военнослужащего Национальной гвардии Украины, главного сержанта Вадима Жукова, удостоенного звания Героя Украины посмертно. Он защищал страну с 2014 года.
Самая высокая государственная награда также передана семье павшего Героя Украины, младшего лейтенанта Павла Трухана, который в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды защитников Родины.
Кроме того, глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени старшего лейтенанта Нацгвардии Александра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены старший лейтенант Владислав Роик и майор Дмитрий Тарасенко из рядов ВСУ, а также капитан Нацгвардии Александр Маляренко.
Президент также вручил военнослужащим ордена "За мужество" ІІІ степени и Даниила Галицкого.
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На Київ йшли на парад танки з симовалами ZVO , але українці вирішили їх прийняти трохи по-іншому ,ніж планували для 5-6 менеджерів від ФСБ в ОПУ для преЗЕдента .Тому й виникло це героїчне таке гучне БОНЕВТІК ...
https://www.youtube.com/watch?v=m-cClPXRDoo
Це сюр.
Зеленський і його прокацапська шайка будуть робити все, що дозволить народ.
І це вже буде характеристика не Зеленського, а народу, який, вочевидь, заслуговує такої влади.