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Зеленский вручил военным государственные награды по случаю Дня украинского добровольца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил государственные награды, в частности, ордена "Золотая Звезда" Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, младшему лейтенанту ВСУ Виталию Сукачу, который добровольно пошел в ряды Вооруженных Сил в 2014 году.

Президент также передал орден "Золотая Звезда" семье павшего Героя Украины, младшего сержанта ВСУ Василия Полищука, защищавшего Украину с 2014 года и выполнявшего боевые задания на востоке страны.

Нагородження військових до Дня добровольця
Нагородження військових до Дня добровольця
Нагородження військових до Дня добровольця
Нагородження військових до Дня добровольця

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" семье военнослужащего Национальной гвардии Украины, главного сержанта Вадима Жукова, удостоенного звания Героя Украины посмертно. Он защищал страну с 2014 года.

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Самая высокая государственная награда также передана семье павшего Героя Украины, младшего лейтенанта Павла Трухана, который в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды защитников Родины.

Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових

Кроме того, глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени старшего лейтенанта Нацгвардии Александра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены старший лейтенант Владислав Роик и майор Дмитрий Тарасенко из рядов ВСУ, а также капитан Нацгвардии Александр Маляренко.

Смотрите также: Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и членам семей погибших героев. ФОТО

Президент также вручил военнослужащим ордена "За мужество" ІІІ степени и Даниила Галицкого.

Автор: 

Герой Украины (464) Зеленский Владимир (20787) награда (1815) добровольцы (1181)


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Топ комментарии
+8
Четырежды дезертир вручает награды добровольцам. Сюр какой-то
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14.03.2024 18:42
+6
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14.03.2024 19:04
+5
На шальках терезів : з одного боку життя наших воїнів ...а з другого боку тупість і безграмотність самого зільонського і його злодійської шлбли !
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14.03.2024 18:45
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Правила форума Совет форумчан
Чому Зеленський обмемлений словом БОНЕВТІК?

На Київ йшли на парад танки з симовалами ZVO , але українці вирішили їх прийняти трохи по-іншому ,ніж планували для 5-6 менеджерів від ФСБ в ОПУ для преЗЕдента .Тому й виникло це героїчне таке гучне БОНЕВТІК ...
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14.03.2024 18:41 Ответить
...адже НЕ ВТЕКЛИ багато добровольців , от тепер СЛАВНОЗВІСНИЙ БОНЕВТІК дає їм заслужені нагороди .
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14.03.2024 18:43 Ответить
Четырежды дезертир вручает награды добровольцам. Сюр какой-то
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14.03.2024 18:42 Ответить
Дмитро Чекалкин: Хто з ЗЕЛЕНИХ «злив» Кремлю інформацію про контрнаступ

https://www.youtube.com/watch?v=m-cClPXRDoo
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14.03.2024 19:17 Ответить
На шальках терезів : з одного боку життя наших воїнів ...а з другого боку тупість і безграмотність самого зільонського і його злодійської шлбли !
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14.03.2024 18:45 Ответить
тупість?безграмотність? ви серйозно? й усієї шобли ? ви справді так думаєте про Татарова? про Єрмака? про Умєрова? про найвідповідальніших у кабміні кращих менеджерів Ахмєтова ?
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14.03.2024 18:50 Ответить
Коли цього рівня освіченості та досвіду люди у владі зраджують перемозі свого народу - затягуванням мобілізації, вибудуваною фортифікаційних споруд, не використванню за призначення воїнів -генералів, судячи герої військових... а значить знищенням кращих синів країни на фронті зараз - ТО ВОНИ ХІБА ПРОСТО ТУПІ?,
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14.03.2024 19:04 Ответить
Він повинен би відмитися не БОНЕТРЯПКОЮЯКОЮСЬ, а зробити вчинок, як в країні його народу - організувати усі патріотичні сили в спільний кулак у коаліцію єдності та порятунку, а самому їздити тексти читати -можна й усі роки війни залишаючись кривим перзидентом після 20го травня. АЛЕ ВОНО ТИМОШЕНКО ПОВЕРТАЄ ТА ЧЕРВІНСЬКОГО ПАДЛО СУДИТЬ!!! ВОНО БАКАНОВА ХОВАЄ ТА ТАТАРОВА З ЄРМАКОМ ТРИМАЄ ПІД СВОЇМ КРИЛОМ
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14.03.2024 18:48 Ответить
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14.03.2024 19:04 Ответить
А тепер треба зняти фільм: "За три роки до 20 днів в Маріуполі". Може в когось відновляться причинно-наслідкові зв'язки!

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14.03.2024 19:06 Ответить
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14.03.2024 19:14 Ответить
Яка ницість та сором...
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14.03.2024 19:48 Ответить
козлина, дискредитировавшая награды вручает награды
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14.03.2024 20:10 Ответить
Ухилянт вручає нагороди до Дня добровольця....

Це сюр.
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14.03.2024 20:20 Ответить
Праведний народний гнів до цього хитродупого лицеміра Зеленського має бути підкріплений чимось більш дієвим. Інакше ця воровська зелена пліснява візьме все, що захоче, потопчеться по всьому, що дороге українцям і буде безкарно плювати в очі людям.
Зеленський і його прокацапська шайка будуть робити все, що дозволить народ.
І це вже буде характеристика не Зеленського, а народу, який, вочевидь, заслуговує такої влади.
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14.03.2024 21:29 Ответить
Странно...не вижу среди награждаемых Женечку Кошевого...или он опять "подойдёт чуть позже"?
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15.03.2024 11:39 Ответить
 
 