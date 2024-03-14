Россияне атаковали Никопольщину 7 раз дронами и тяжелой артиллерией. Ранения получили 6 человек, - ОВА. ФОТОрепортаж

Армия РФ атаковала Никопольщину: трижды россияне использовали дроны и четырежды тяжелую артиллерию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что террор оккупанты устроили районному центру.

"Пострадали шесть человек. Раненым от 7 до 74 лет", – написал Лысак.

По его словам, в городе повреждены почти десяток многоэтажек, пять частных домов, хозяйственное сооружение. А еще два учебных заведения, несколько кафе и магазинов, три административных здания, аптека. Изуродованны автомобили и линии электропередачи.

В других районах области, несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов.

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