Россияне атаковали Никопольщину 7 раз дронами и тяжелой артиллерией. Ранения получили 6 человек, - ОВА. ФОТОрепортаж
Армия РФ атаковала Никопольщину: трижды россияне использовали дроны и четырежды тяжелую артиллерию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что террор оккупанты устроили районному центру.
"Пострадали шесть человек. Раненым от 7 до 74 лет", – написал Лысак.
По его словам, в городе повреждены почти десяток многоэтажек, пять частных домов, хозяйственное сооружение. А еще два учебных заведения, несколько кафе и магазинов, три административных здания, аптека. Изуродованны автомобили и линии электропередачи.
В других районах области, несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов.
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