Связи с Россией, выдуманная "гуманитарка" и миллиардные долги: СМИ рассказали, как миллиардер Полищук во время войны ездит за границу и не возвращает государству кредиты. ДОКУМЕНТ

Журналисты "Схем" провели расследование в отношении бизнесмена Виктора Полищука и обнаружили, что у него есть связи в РФ (посещал Россию после 2014 года), во время войны выезжал за границу якобы водитель-волонтер, но не привозил ни заявленную гуманитарную помощь, ни коммерческие грузы. Кроме того, он задолжал перед Украиной около 14 млрд грн, но государственные банки почему-то не требуют с него долги. Более того, по данным журналистов, его сеть "Эльдорадо" не передала, как обещала, 0,5% от своих продаж на ВСУ.

Украина остро нуждается в финансовой помощи своих западных партнеров для продолжения противодействия вооруженной агрессии РФ и поддержки экономики страны во время войны.

Для покрытия дефицита бюджета власти также размышляют о повышении налогов для миллионов украинцев. В то же время, существуют лояльные условия для тех, кто получил миллиарды гривен от государства и не платит по долговым обязательствам.

Яркий пример – Виктор Полищук, бизнесмен со связями в РФ, обогатившийся во времена Януковича и продолжающий свою деятельность в Украине. Супруга Полищука является родственницей Дмитрия Медведева – экс-президента РФ, куда бизнесмен неоднократно летал после 2014 года, то есть после российской аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.

По состоянию на 2024 год он задолжал перед Украиной около 14 миллиардов гривен – и это только по одному из своих бизнесов – столичному торгово-офисному центру "Гулливер", строительство которого в предыдущие годы щедро профинансировали государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

Несмотря на аномально низкую процентную ставку и длительный срок погашения – на четверть столетия, структуры Полищука во время большой войны на целый год остановили возврат этого долга.

При этом, как выяснили "Схемы" (проект Радио Свобода), менеджмент государственных банков не применил к нему никаких штрафных санкций и до сих пор не приступил к принудительному взысканию долгов или залога по кредиту (самого "Гулливера"), в который раз пойдя навстречу бизнесмену с российским "шлейфом".

В ходе журналистского расследования "Схемы" установили – просроченная задолженность перед госбанками не помешала покупке в 2022 году многочисленных люксовых авто на десятки миллионов гривен, на которых передвигается и сам бизнесмен.

Так же, как военное положение и призывной возраст – не помешали свободному выезду Полищука за границу на основании документов с признаками подделки.

Так, бизнесмена вносили в "Шлях" и как водителя-волонтера, и как водителя компании по грузовым перевозкам – но он не привозил ни заявленную гуманитарную помощь, ни коммерческие грузы.

Невыполнение публично взятых обязательств по поддержке ВСУ имело место и в другом случае, по сути, с введением в заблуждение многочисленных клиентов сети "Эльдорадо", также входящей в бизнес-империю Полищука.

"Схемы" обнаружили, что после широко разрекламированной акции "Техника, которая спасает жизнь военным", по которой "Эльдорадо" обязалась направить 0,5 процента продаж на нужды армии, сеть не выполнила заявленное обещание и не передала никаких средств.

Связь с Януковичем и Медведевым

Бизнесмен времен Януковича, родственник Медведева по линии жены, владелец "Гулливера", "Эльдорадо" и обанкротившегося банка "Михайловский" – это краткая характеристика Виктора Полищука, непубличного бизнесмена, который накануне полномасштабного вторжения РФ занимал 36 место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes.

Пик развития его бизнеса пришелся на времена президентства Виктора Януковича. А самого Полищука называли одним из "кошельков" так называемой "Семьи" - олигархически-политического клана бывшего беглого президента. В это время он возник буквально ниоткуда как владелец больших активов в сфере финансов, розничной торговли и недвижимости. Впоследствии появилась информация о родственных связях его жены – Лилии Розовой с Кремлем. Оказалось, что она является племянницей супруги Дмитрия Медведева – экс-премьера РФ, а ныне – заместителя председателя Совета безопасности России, постоянно пугающего мир применением ядерного оружия.

Широкой общественности Виктор Полищук стал известен уже после бегства Януковича в Россию. В 2016 году Нацбанк признал неплатежеспособным банк бизнесмена "Михайловский" и обвинил его в выводе активов на связанные структуры. Тогда банкротство "Михайловского" сопровождалось массовыми акциями вкладчиков банка с перекрытием главной улицы столицы – Крещатика. Судебное разбирательство по обвиняемым топ-менеджерам банка до сих пор продолжается. Но самому Полищуку удалось избежать статуса фигуранта уголовного дела о хищении средств "Михайловского".

Российская аннексия Крыма и развязывание войны на Донбассе в 2014 году не стали для него причиной для разрыва связей с РФ. Согласно информации из российских баз данных авиаперелетов, которую удалось получить "Схемам", Виктор Полищук неоднократно летал в Москву минимум шесть раз в течение 2016-2018 годов.

По этим же данным, его жена (племянница супруги экс-премьера РФ Светлана Ризва) после 2014 года летала в Россию по меньшей мере дважды – в феврале 2018-го и в июне 2019 года.

Бизнес за счет государства

Жемчужиной бизнеса Виктора Полищука является один из самых высоких небоскребов Украины – киевский торгово-развлекательный и офисный центр "Гулливер". Его строительство началось в 2001 году, а сам центр открыли в 2013-м. Сначала инвесторами строительства выступали киевский застройщик Вагиф Алиев вместе с политиками Сергеем Веселовым и Алексеем Кучеренко. Но накануне открытия комплекса оказалось, что новым владельцем "Гулливера" стал Полищук - в то время он сблизился с "Семьей" Януковича, а часть этажей в новом бизнес-центре заняли структуры тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко.

По сути, этот крупный прибыльный бизнес в центре столицы построен за счет государства. Ведь строился "Гулливер" именно за деньги государственных банков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". Властные покровители Полищука сбежали в Москву, а он остался и продолжил этот бизнес.

И сейчас структуры Полищука задолжали перед госбанками около 14 миллиардов гривен.

Обращает на себя внимание то, как при каждой последующей власти, государство охотно шло навстречу интересам этого бизнесмена. За десять лет несколько раз пересмотрев условия кредитования, каждый раз на все более выгодные – нет, не для государства, а для частного заемщика.

Последняя реструктуризация с существенными уступками перед структурами Полищука по условиям кредита состоялась уже при Зеленском – в 2020 году.

Редакция Схем имеет эксклюзивные документы - копии детального плана этой реструктуризации. Она предполагает отсрочку погашения долгов еще на четверть века – вплоть до 2044 года. При этом процентную ставку по кредиту снизили почти втрое – она теперь составляет всего 3,65% годовых.

По сути, государство в лице "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в очередной раз подыграло владельцу "Гулливера", считает финансовый аналитик Иван Угляница.

"Я бы вообще не называл эту историю реструктуризацией. Фактически это просто перенос сроков погашения на 20+ лет в будущее и уменьшение ставки на уровне, которые намного ниже рыночных", – говорит Угляница. И добавляет, что для сравнения, согласно данным НБУ, в период проведения этой реструктуризации средние ставки по кредитам крупным коммерческим предприятиям составляли 9,1%, а по действующим кредитам 10,9%. При этом для гривневых кредитов ставка была 15,2%, а для валютных – 5,7%. "В этом же случае установлена единая ставка и для валютной и гривневой части задолженности в размере 3,65%", - отмечает аналитик.

Впрочем, несмотря на льготные условия для владельца "Гулливера", с начала 2022-го он вообще прекратил возвращать деньги государству. Кредит не выплачивался в течение года, это Схемам подтвердили сразу несколько источников в госбанках, об этом также писал Forbes.

Ежемесячные выплаты возобновились только в 2023 году, и то не в полном объеме. На начало 2024 года владелец "Гулливера" просрочил план погашения долга на около 500 миллионов гривен, из общих 14 млрд грн, которые он еще должен вернуть "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", говорит источник "Схем" в одном из этих госбанков.

О причинах длительной остановки выплат "Схемы" спросили у менеджмента "Гулливера", там получили запрос, но через неделю не ответили на эти и другие вопросы редакции.

Но "Схемы" заинтересовались – какие штрафные санкции были наложены на структуры бизнесмена со связями в РФ? Оказалось, что менеджмент государственных банков просто закрыл глаза на почти годовую остановку выполнения финансовых обязательств заемщиком и не воспользовался ни одним из механизмов принудительного взыскания, хотя имел такие в арсенале.

Личное поручительство

В общем, как это часто бывает со скандальными активами, Полищук публично открещивался от того, что владеет "Гулливером". Торгово-развлекательным и бизнес-центром руководит его жена Лилия Ризва, а формальным владельцем компании "Три О" (юридическое название комплекса) – в реестре указан ее двоюродный брат. Впрочем, о том, что именно Полищук владеет комплексом, неоднократно сообщали СМИ со ссылкой на многочисленные источники на рынке, которые также ссылались на договор поручительства по кредиту за "Гулливер", лично подписанный Виктором Полищуком.

Чтобы самостоятельно убедиться в этом, Схемы получили в свое распоряжение упомянутый договор поручительства. Согласно документу, Виктор Полищук действительно лично поручился вернуть госбанкам не менее 207 миллионов долларов в случае, если компания "Три О" нарушит свои обязательства перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком".

То есть претенциозная работа по взысканию долгов могла начаться после уже первой просрочки ежемесячного платежа.

Почему же госбанки за целый год не воспользовались своим законным правом и не начали ни взыскания с Виктора Полищука денег за поручительство, ни конфискацию залога – комплекс "Гулливер"?

Эти вопросы "Схемы" адресовали непосредственно "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", которые предоставляли деньги владельцу "Гулливера".

В "Ощадбанке" объяснили свою неготовность заниматься принудительным взысканием залога или денег с Виктора Полищука тем, что применение этих вариантов урегулирования "означает фактическое прекращение отношений с должником в ситуации, когда он согласен и готов сотрудничать с АО "Ощадбанк" по погашению задолженности".

В финучреждении отдельно подчеркивают, что при работе с проблемными кредитами не могут игнорировать такие факторы, как широкомасштабная военная агрессия России и пандемия COVID-19, негативно повлиявшие на украинский бизнес. Что касается льготных для заемщика условий реструктуризации долга, утвержденных в 2020 году на следующие четверть века под значительно ниже рыночной процентной ставки, в банке объяснили, что приняли это решение ввиду, среди прочего, "нахождения должника в критическом финансовом состоянии" .

В "Укрэксимбанке" на вопрос "Радио Свобода" о льготных условиях для Полищука также отметили, что условия реструктуризации зависят от вида деятельности, текущего финансового состояния должника, перспектив возобновления бизнеса и финансовой нагрузки.

"Определенные банком меры по управлению проблемными активами являются экономически и, если возможно, статистически обоснованными, а расчеты банка с учетом собственного опыта свидетельствуют, что их реализация будет обеспечивать получение банком экономической выгоды выше затрат, которые могут быть понесены во время управления проблемными активами", – говорится в ответе "Укрэксимбанка".

На другую часть вопросов журналистов о невыполнении обязательств фирмой "Три О" в "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" не ответили, ссылаясь на банковскую тайну.

Очевидно, последние два года были сложными для торговой и офисной недвижимости Киева. Но для "Гулливера", который расположен прямо в центре столицы, ситуация лучше, чем в среднем на рынке, говорит управляющий директор компании Colliers в Украине Александр Носаченко: "Такие объекты как "Гулливер", как правило, имеют вакантность около 10-15%. То есть она не критична".

Вместе со специалистами в сфере рынка недвижимости из международной компании Colliers, "Схемы" подсчитали, что такой торгово-офисный комплекс как "Гулливер" в сегодняшних условиях может зарабатывать более 22 млн долларов в год.

Покупка элитных авто вместо возврата долгов

Действительно ли Полищук и его структуры испытывают критические финансовые трудности, которые якобы усложняют его расчет с государством? В мае 2023 года детективы Бюро экономической безопасности выявили масштабную схему сокрытия доходов от деятельности "Гулливера".

В свою очередь, во время этого журналистского расследования "Схемы" установили, что пока одни структуры Полищука не возвращали долги государству, другие – тратили десятки миллионов гривен на покупку элитных автомобилей, на которых передвигается сам бизнесмен и его охрана.

Как удалось это обнаружить?

В марте 2022 года, на второй месяц полномасштабной войны, Государственное бюро расследований сообщило, что предотвратило попытку незаконного вывоза из страны трех элитных автомобилей Rolls-Royce на основании, вероятно, поддельных документов, суммарной стоимостью 50 миллионов гривен. Правоохранители заявили, что два из них оформлены на фирму "человека, связанного с одним из высокопоставленных чиновников РФ".

Речь шла о Викторе Полищуке – его жена Лилия Рива является племянницей Светланы Медведевой – супруги заместителя Совбеза РФ.

Так, два из трех Rolls-Royce, которым не дали уехать работники ГБР, записаны на фирму "Карпе ренталс".

Фирма имеет прописку в "Гулливере". А ее формальной владелицей в реестре указана 59-летняя Екатерина Кузьменко из села Перегоновка Кировоградской области. "Схемы" установили, что это двоюродная сестра бизнесмена. Именно в этой деревне родился Виктор Полищук. Он, собственно, и передвигается на автомобилях, записанных на Карпе ренталс. До вторжения журналисты фиксировали его на одном из вышеупомянутых Rolls-Royce.

По состоянию на выход этого материала, "Карпе ренталс" является владельцем 36 автомобилей, большинство из которых относятся к "премиум" и "бизнес" классам. Часть из них – новенькие машины из салона, приобретенные уже в 2022 году. Так, фирма тратила десятки миллионов гривен на покупку элитных авто, в тот же период, когда владелец "Гулливера" не платил по долгам перед государственными банками.

От источников в налоговой "Схемы" получили финансово-хозяйственную отчетность "Карпе ренталс".

В 2022 году она приобрела целых три новеньких Mercedes-AMG G 63 – за семь миллионов гривен каждый (это новейшая модель "геликов", как их называют в народе), а еще – бус Volkswagen Multivan за 2 миллиона гривен, Skoda Kodiaq за почти полтора миллиона. Еще три десятка авто компания скупала примерно в тот период, когда правоохранители заподозрили "Гулливер" в выводе денег из фирмы по фиктивным договорам, для сокрытия своих доходов от государства.

Теперь стоимость всего автопарка "Карпе ренталс" можно оценить примерно в три миллиона долларов. Это больше ста миллионов гривен.

Виктор Полищук оставил без ответа просьбу прокомментировать, не является ли покупка элитных авто на фирму, записанную на его 59-летнюю сестру, способом сокрытия реальных доходов в условиях большой задолженности перед государством.

Волонтер на "гелике"

Исследование этого тайного элитного автопарка вывело "Схемы" на еще один интересный аспект деятельности миллиардера-должника, а именно его беспрепятственные поездки за границу в условиях военного положения.

Виктор Полищук – мужчина призывного возраста, ему 47 лет. Но за два года полномасштабной войны они с женой регулярно путешествовали за границу, на одном из новеньких "геликов" из автопарка "Карпе ренталс". Как выяснили "Схемы" в поиске причин на выезд, Полищук подавался в "Шлях" на основании документов с признаками подделки о гуманитарной помощи – и не привозил ее. И даже устраивался водителем грузового транспорта в компанию-перевозчика, но никаких грузов тоже не доставлял.

По информации, полученной журналистами "Схем" от источников с доступом к данным пересечения границы, он выезжал за границу как минимум пять раз: по два раза – в 2022-м и 2023-м годах, а также в 2024-м.

Редко встретишь использование сразу нескольких "схем" для выезда на примере одного человека, так что расскажем о каждом отдельно.

10 августа 2022 года Виктор Полищук выехал в Польшу за рулем Mercedes-Benz AMG G 63, вместе с ним границу пересекла жена Лилия Ризва. Пограничники выпустили мужчину призывного возраста, потому что он был внесен в систему "Шлях" в качестве водителя-волонтера, который должен был привезти из Румынии 700 аптечек, а также лекарства, средства гигиены, одежду, спальные мешки и продукты общим объемом на 12 тонн.

В "Шлях" Полищука внесла Днепропетровская ОВА, по обращению местной ОО "Объединение защиты прав предпринимателей", которая ходатайствовала о "предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины в Румынию волонтеру-водителю Полищуку В.С. для получения гуманитарной помощи от румынской компании OSF Global Services". Об этом "Схемам" сообщила сама Днепропетровская ОВА, в ответ на запрос, предоставив копии всех документов, на основании которых и был разрешен выезд.

Возвращался Полищук через 16 дней также на пассажирском Mercedes. Грузоподъемности которого не хватило бы и на десятую часть заявленной гумпомощи. Заезжал тоже из Польши, а не из Румынии.

Радио Свобода обратилось к руководству румынской фирмы, письмо от которой стало основанием для разрешения Полищуку на выезд. Это письмо с подписью Алин Доробанту – директора румынского офиса крупной международной ИТ-компании OSF Global Services было предоставлено Днепропетровской ОВА на двух языках – английском и украинском. Вот он:

На запрос редакции ответил сам Доробанту. Он сообщил, что их международная компания в другие периоды отправляла гуманитарные грузы в Украину. Но никогда не сотрудничала ни с днепровской ОО, ни с Виктором Полищуком, и не отправляла через них заявленный в письме груз. А само письмо – очевидный подлог.

"OSF Digital не обращалась к ОО "Объединение защиты прав предпринимателей" по поводу передачи гуманитарной помощи или просьбы о помощи по выезду водителей-волонтеров для доставки какого-либо груза. Мы не имеем никакого отношения к указанной организации или физическому лицу Полищука Виктора Степановича (или его компаний)", – заявил главный операционный директор Алин Доробанту.

"На основании предоставленной информации мы обнаружили определенные детали, указывающие на то, что "письмо", которым OSF Global Services запрашивало разрешение на пересечение границы волонтерами ОО "Объединение защиты прав предпринимателей", является подделкой. Среди этих деталей - устаревший бланк, отсутствие регистрационного номера и неразборчивая подпись", – ответил Радио Свобода Алин Доробанту.

Получить комментарий ОО "Объединение защиты прав предпринимателей" не удалось – руководитель организации Сергей Селин не ответил на телефонные звонки и запрос от редакции. А один из соучредителей этой общественной организации Олег Зорин сообщил, что она уже два года как неактивна.

В конце концов, документы с признаками подделки о вымышленной гуманитарке из Румынии на полгода открыли "шлях" Полищуку для выезда за границу. Вернувшись из Польши в августе 2022 года, он воспользовался этим же разрешением еще раз – выехав с женой через польскую границу 24 сентября и вернувшись 5 октября.

Какова ответственность за выезд в качестве волонтера на основании поддельных документов? Адвокат ОО "Платформы прав человека" Евгений Воробьев говорит: если окажется, что документы, поданные на получение разрешения на выезд за границу, содержат признаки подлога, то правоохранители могут начать досудебное расследование по статье 358 Уголовного кодекса Украины, по меньшей мере за использование заведомо подложного документа.

"В этом случае следует проверить всю цепь - откуда взялся этот документ с признаками подделки, и тому подобное. Если водитель осознавал фейковость целей и оснований выезда за границу, он может быть соучастником с организацией, которая подавала заведомо поддельный документ в официальные органы, которые давали разрешение на выезд за границу. А саму организацию также могут проверить на предмет наличия признаков 332 статьи - незаконная переправка лиц через границу", - говорит юрист.

Миллиардер – водитель грузовика

В августе 2023 года бизнесмен с женой снова собрались за границу, но срок действия "волонтерского" разрешения уже истек. Поэтому участник рейтинга Forbes устроился на работу… водителем грузовика. Это следует из ответа Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) по запросу Радио Свобода.

Так, в 2023 году Полищук был внесен в систему "Шлях" по представлению ООО "Транс-Союс" – это буковинская фирма, специализирующаяся на грузовых перевозках и имеющая соответствующую лицензию. Вносить представление на выезд она имеет право только в отношении трудоустроенных в штат компании водителей. А они в свою очередь обязаны пересекать границу исключительно на грузовом транспорте компании, внесенном в заявку.

И действительно, 17 августа 2023 года Виктор Полищук пересек границу в направлении Польши за рулем грузового буса Mercedes Sprinter. Вместе с ним была и его жена. Об этом свидетельствуют данные о пересечении границы с пограничной службы, которые есть в распоряжении "Схем".

Впрочем, несмотря на четкие правила, определенные постановлением Кабмина о правилах получения разрешения на выезд для водителей грузовых перевозок, 29 августа 2023 года Виктор Полищук возвращался в Украину не за рулем грузовика. А на люксовом "гелике" 2021 года выпуска стоимостью 200 тысяч долларов (оформленном на фирму двоюродной сестры).

Ему удалось повторить эту схему в штате этой же компании-перевозчика еще раз – 15 октября 2023 он с женой снова выехал за рулем грузового буса буковинской фирмы "Транс-Cоюс", а через три недели возвращался с ней уже на Mercedes-AMG G 63.

Журналисты "Схем" обратились в компанию "Транс-Союс", обеспечившую Полищуку выезд за пределы страны.

Руководитель фирмы Юрий Ифтимийчук подтвердил, что Виктор Полищук был устроен в его фирме как водитель грузовика, но говорит, что не помнит, при каких обстоятельствах они об этом договорились.

"Был устроен. Был испытательный срок. Теперь тяжело найти нормального водителя. У меня было два водителя, которые уехали и не хотели возвращаться, бросили машину", – говорит Ифтимийчук.

По его словам, Полищук должен был перевозить посылки, но "не справился" с работой, поэтому вместе с другими водителями был уволен.

"Я уволил их всех, потому что они не делали работу как надо. Я помню, что они не забрали все посылки, все передачи", – сказал Юрий Ифтимийчук. От дальнейшего общения он отказался.

"Техника, спасающая жизнь военным"

Одна из самых больших сетей супермаркетов электроники и бытовой техники – "Эльдорадо" – еще один из активов бизнес-империи Полищука. В 2023 году OSINT-сообщество Molfar обнародовало расследование деятельности "Эльдорадо" в Украине и доказало факты ее длительного сотрудничества с Россией.

Поэтому исследуя волонтерские усилия Виктора Полищука – долларового мультимиллионера с родственными связями в верхушке власти РФ, "Схемы" обратили внимание на широко разрекламированную в украинском информационном пространстве благотворительную акцию магазинов "Эльдорадо" под названием "Техника, спасающая жизнь военным", объявленную в начале лета 2023 года. Оказалось, что с тех пор "Эльдорадо" не выполнило свои обязательства и не перечислило средства из своих продаж на армию.

Так, в прошлом году "Эльдорадо" призвало покупателей покупать товары в их сети, пообещав, что 0,5% продаж в магазинах и онлайн будет отчислено на изготовление бронированных баги (небольшой автомобиль для езды по бездорожью – ред.) для медицинской службы 1-го Интернационального легиона обороны Украины. Деньги должны были передать через известный столичный благотворительный фонд "Соломенские котики", о чем было заключено соглашение.

"Помощь Силам обороны - то самое малое, что мы должны делать для приближения победы. Приобщиться к важному можно и в таком привычном деле, как покупка смартфона или бытовой техники: часть средств за покупку мы направим на специально изготовленные бронированные баги", - заявляла тогда исполнительная директор сети "Эльдорадо" Вера Витинская.

Только на YouTube реклама этой акции набрала около двух миллионов просмотров. О ней написал ряд медиа. Сколько денег сеть "Эльдорадо" в итоге перечислила со своих продаж на нужды армии?

В благотворительном фонде "Соломянские котики", выступавшем партнером этого проекта, сообщили Радио Свобода, что "Эльдорадо" не выполнила заявленное обещание и не передала никаких средств.

"Мы тогда от "Эльдорадо" средств никаких не получили. Мы даже не знаем, собрали ли они что-то, поскольку на нас никакие средства не зашли. Они лишь сказали, что банкроты, денег нет и ничего нам не передали. В общем мы открыты работать с бизнесом. Есть много ответственных бизнесов, а такая история у нас впервые", – рассказал "Схемам" исполнительный директор благотворительного фонда "Соломенские котики" Андрей Ерофеев.

Сеть "Эльдорадо" действительно испытывает финансовые трудности – еще с 2022 года должна своим партнерам-поставщикам два с половиной миллиарда гривен. Но процедура банкротства не была объявлена, бизнес пытается удержаться на плаву. До сих пор работает около 60 торговых точек по всей стране, торговля продолжается и через онлайн-магазин.

Редакция обратилась в "Эльдорадо" с просьбой прокомментировать, не считают ли в компании, что обманули людей, которые отреагировали на широко разрекламированную благотворительную акцию, и покупали товары в сети из расчета, что часть средств пойдет на нужды медицинской службы 1 Интернационального легиона обороны Украины.

"Эльдорадо" оставила запрос Радио Свобода без ответа, но на следующий же день после его получения компания после почти полугодовой паузы вышла на связь с благотворительным фондом "Соломенские котики" и сообщила, что готова срочно закрыть сбор на любые нужды армии на сумму около 800 тысяч гривен. Об этом сообщили в Благотворительном фонде.

"До этого они фактически полгода не выходили на связь. Мы просили встречу с руководителем, но нам говорили, что это невозможно. А вот сейчас вышли на связь. Очевидно, ваши журналистские запросы помогли", – рассказал Радио Свобода исполнительный директор БФ "Соломенские котики" Андрей Ерофеев.

Эту же хронологию событий в комментарии Радио Свобода подтвердил и начальник медицинской службы Интернационального легиона Асан Чарухов, который в 2023 году так и не дождался от "Эльдорадо" обещанных бронированных багов для медицинской эвакуации.

"По договору было, что они должны до Нового года его выполнить. "Соломенские котики" периодически с ними общались, но "Эльдорадо" им отвечало, что они на стадии банкротства, и они не могут выполнить условия договора. Поэтому этого всего не случилось, и в январе Фонд нам сообщил, что не будет баги. Мы в конце концов нашли другие варианты, чтобы его приобрести", – рассказал Чарухов.

"Мы на войне, у нас не было времени разбираться и что-то доказывать. Но сейчас нам "Соломенские котики" сообщили, что после того, как вы с ними связались, на следующий день "Эльдорадо" заявило, что готовы выполнить условия договора. Баги нам сейчас неактуальны, поэтому мы сказали, что нам нужны РЭБ от FPV-дронов и мы будем благодарны. Проплаты от них еще не было, пообещали на следующей неделе. Посмотрим, сделают ли", - рассказал Радио Свобода начальник медицинской службы Интернационального легиона.